Uniklinik Frankfurt mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Adrian Lucya ist neuer Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum Frankfurt. Er tritt am 1. Januar 2019 seinen Dienst in Frankfurt an. Nach einem kompetitiven Bewerbungsverfahren konnte sich Adrian Lucya, Diplomkaufmann, gegen zahlreiche weitere Bewerberinnen

und Bewerber durchsetzen. Er war bereits als Stellvertretender Kaufmännischer Direktor seit 2015 tätig und überzeugte vor allem durch seine souveräne und strukturierte Arbeit, die er bereits als Dezernent für Finanzen und Controlling seit 1.

Oktober 2011 im Universitätsklinikum erfolgreich leistete.

„Wir sind überzeugt, mit Herrn Lucya genau die richtige Person für diese

wichtige Position in unserem Haus gefunden zu haben und unsere bereits

etablierte sowie sehr gute Zusammenarbeit als Dezernent und Stellvertretender

Kaufmännischer Direktor weiter fortzuführen. Der Vorstand freut sich auf eine

fruchtbare Zusammenarbeit in den kommenden Jahren“, erklärt Prof. Jürgen Graf,

Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums

Frankfurt.

Wissenschaftsminister Boris Rhein, Vorsitzender des Aufsichtsrats des

Universitätsklinikums, beglückwünschte den neuen Kaufmännischen Direktor und

Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Adrian Lucya, zu seinem neuen Amt.

„Ich freue mich sehr, dass Herr Lucya als qualifizierter und in Frankfurt

bereits erfahrener Experte als neuer Kaufmännischen Direktor nunmehr dem

Vorstand des Universitätsklinikums Frankfurt angehören wird. Ich sehe mit

Freude einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen“, so

Wissenschaftsminister Boris Rhein.

Quelle: Pressemitteilung, 18.12.2018