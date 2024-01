Uniklinik Regensburg mit Wechsel in der kaufmännischen Direktion (Pressemitteilung).

Der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Regensburg (UKR), Klaus Fischer, verlässt zum 30. Juni 2020 das Klinikum. Seine Nachfolgerin wird Sabine Lange aus München. Zum 30. Juni 2020 wird der bisherige Kaufmännische Direktor, Diplom-Kaufmann Klaus Fischer, das Universitätsklinikum Regensburg verlassen. Klaus Fischer ist

seit 1. März 2007 Kaufmännischer Direktor des UKR – und damit nach Dr. Hans

Brockard erst der zweite Kaufmännische Direktor des seit fast 30 Jahren

bestehenden Klinikums. Seine Nachfolge wurde durch eine vom Aufsichtsrat des

UKR eingesetzte Findungskommission ausgewählt und vom Bayerischen Kabinett

sowie vom Aufsichtsrat bestimmt: Am 1. Juli 2020 übernimmt Sabine Lange, MBA

und Diplom-Betriebswirtin, das Amt der Kaufmännischen Direktorin im UKR.

Diplom-Kaufmann Klaus Fischer, seit 2007 Kaufmännischer Direktor des UKR,

verlässt das Klinikum zum 30. Juni 2020.

Der Universitätsmedizin eng verbunden

Klaus Fischer war der Universitätsmedizin seit fast drei Jahrzehnten eng

verbunden. Von 1992 bis 2000 leitete er die Abteilung Finanz- und

Rechnungswesen im damals gerade gegründeten Universitätsklinikum Regensburg.

Anschließend wechselte er für zwei Jahre als Verwaltungsleiter an das

Bezirksklinikum Regensburg. 2002 übernahm er an der Universitätsmedizin

Göttingen das Amt des Vorstands für Wirtschaftsführung und Administration, das

er knapp fünf Jahre innehatte. Im März 2007 führte ihn dann sein Weg zurück

nach Regensburg. Als Kaufmännischer Direktor leitete Klaus Fischer hier die

Geschicke des UKR in Zeiten, in denen das Klinikum stetig wuchs und zu einer

Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt wurde. Er begleitete den Aufbau

zahlreicher neuer medizinischer und wissenschaftlicher Leistungsbereiche, aber

auch die Umstellung der Finanzierung im Krankenhauswesen.

„Herrn Fischer gilt mein außerordentlicher Dank für sein langjähriges

Engagement für unser Uniklinikum. Er hat das Haus in seinem Wachstum maßgeblich

geprägt, mit kluger Hand moderne Verwaltungsstrukturen entwickelt und auch in

schwierigen Zeiten immer für das Wohl des UKR gekämpft. Dabei lag ihm eine gute

Zusammenarbeit aller Personen und Bereiche immer besonders am Herzen, was sich

auch in unserer Unternehmenskultur und Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Mit

Frau Lange konnten wir eine hervorragende Nachfolgerin gewinnen, die sich

persönlich und fachlich durch hohe Kompetenz auszeichnet. Ich freue mich sehr

auf die Zusammenarbeit mit ihr“, so Professor Dr. Oliver Kölbl, Ärztlicher

Direktor.

Nachfolgerin mit großer Erfahrung im Gesundheitswesen

Sabine Lange ist Diplom-Betriebswirtin und hat nebenberuflich den Abschluss als

Master of Business Administration mit dem Schwerpunkt Health Care Management

absolviert. Seit fast 20 Jahren ist sie im Krankenhaussektor tätig. Ihr Weg

führte sie in Krankenhäuser und Krankenhauskonzerne öffentlicher, privater und

freigemeinnütziger Trägerschaft, unter anderem in das Olgahospital des

Klinikums Stuttgart. Bei der RHÖN-Klinikum AG und der Sana Kliniken AG führte

sie konzernweit die Verhandlungen mit den Krankenkassen. Im

Universitätsklinikum Ulm war sie als stellvertretende kaufmännische Direktorin

und Bereichsleiterin Finanzen/Controlling tätig. Aktuell leitet Frau Lange den

Geschäftsbereich Finanzen/Controlling der Kliniken der Schwesternschaft München

vom Bayerischen Roten Kreuz e.V. und ist gleichzeitig Geschäftsführerin des

Medizinischen Versorgungszentrums am Rotkreuzplatz gGmbH in München.

„Ich freue mich sehr darauf, als Kaufmännische Direktorin in die

Universitätsmedizin zurückzukehren und in einem jungen und attraktiven

Universitätsklinikum mit großem Entwicklungspotenzial zu arbeiten. Ich bin

überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

aller Berufsgruppen und den Kollegen im Vorstand die Herausforderungen, vor

denen wir stehen, sehr gut meistern und so das Universitätsklinikum Regensburg

in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen werden“, so Sabine Lange.

Quelle: Pressemitteilung, 08.04.2020