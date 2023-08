Uniklinik Ulm mit neuem Aufsichtsratsvorsitzendem (Uniklinik Ulm).

Ministerialdirigent Clemens Benz wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Ulm. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat Ministerialdirigent Clemens Benz am Donnerstag, 15. Juli

2021, zum Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums

Ulm (UKU) bestellt; damit ist auch der Vorsitz im Aufsichtsrat verbunden. Der

59- Jährige Jurist tritt die Nachfolge von Ulrich Steinbach an, der die

Position von Januar 2018 bis Anfang Juli 2021 innehatte.

Im Wissenschaftsministerium leitet Clemens Benz die Abteilung Hochschulen und

Klinika. Der Jurist ist außerdem seit 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats am

Universitätsklinikums Freiburg. „Ich freue mich über meine neuen Aufgaben als

Vorsitzender des Aufsichtsrats am Universitätsklinikums Ulm und danke Frau

Ministerin Bauer für ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Als Leiter der Abteilung

Hochschulen und Klinika im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

ist mir die weitere Stärkung der hervorragenden Universitätsmedizin in Ulm ein

großes Anliegen“, betont Ministerialdirigent Clemens Benz. „Das Thema

Digitalisierung wird dabei eine zentrale Herausforderung sein, genauso wie die

weitere Umsetzung des Masterplans, im Zuge dessen alle Kliniken des UKU am

Standort Oberer Eselsberg gebündelt werden sollen.“

Quelle: Uniklinik Ulm, 20.07.2021