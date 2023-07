Uniklinikum Leipzig mit negativem Jahresergebnis in 2019 (Pressemitteilung).

Trotz Wachstum negatives Jahresergebnis in 2019 durch Tarifsteigerungen und Sondereffekte. Das Universitätsklinikum Leipzig und die Medizinische Fakultät legen die Jahresergebnisse für das Jahr 2019 vor. jahr 2019. Leipzig. Das Universitätsklinikum Leipzig hat 2019 so viele Patienten behandelt wie noch nie. Mit zusätzlichen 228 Vollkräften wurden entsprechend vor allem

die patientennahen Bereiche personell gestärkt. Damit sind jetzt mehr als 7300

Menschen am UKL beschäftigt. Trotz Wachstum fiel jedoch das wirtschaftliche

Jahresergebnis für das zurückliegende Jahr durch Sondereffekte und gestiegene

Personalkosten negativ aus: Das UKL verzeichnet nach Jahren erstmals ein Minus

in Höhe von 22 Millionen Euro.

Im Jahr 2018 lag das Jahresergebnis mit 3,4 Millionen im Plus. "2019 stellte

uns vor eine ganze Reihe von Herausforderungen, in deren Folge ein

Jahresergebnis im negativen Bereich unvermeidlich war", beschreibt Dr. Robert

Jacob, seit August 2019 Kaufmännischer Vorstand des UKL. "Da tröstet es nur

wenig, dass viele andere Krankenhäuser und zahlreiche Universitätsklinika

aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen ebenfalls Verluste schreiben."

Hintergrund der Entwicklung ist zum einen die allen Universitätsklinika

gemeinsame Situation, in der Mehrkosten der universitären Medizin durch das

DRG-System nicht ausreichend finanziert werden. Hinzu kamen steigende

Personalkosten. Diese konnten vom Anstieg des sächsischen Basisfallwerts, mit

dem die Leistungen des Universitätsklinikums von den Krankenkassen bewertet

werden, nicht ausreichend refinanziert werden. "Ein Einflussfaktor für die

Ergebnisentwicklung war daher die Umsetzung unseres wegweisenden, aber auch

finanziell herausfordernden Tarifabschlusses 2019 für die nichtärztlichen

Mitarbeiter", erläutert Dr. Jacob. Ebenfalls relevant waren erforderliche

Rückstellungen, insbesondere für Risiken aus möglichen Rechnungskürzungen der

Krankenkassen im Rahmen von MDK-Prüfverfahren, die in den letzten Jahren stetig

zugenommen haben.

Wachstum bei Leistungen und Personal

Dem gegenüber steht eine sehr positive Leistungsentwicklung: 58.300 Fälle

wurden im vergangenen Jahr am UKL stationär und teilstationär versorgt. Das

sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Case-Mix-Index, der die Schwere der

behandelten Erkrankungen angibt, lag mit 1,5 im Durchschnitt der

Universitätsklinika. Auch in den Ambulanzen des UKL ist die Zahl der Patienten

weiterhin hoch.

Das medizinische Leistungsspektrum wurde in der Chirurgie mit der

Inbetriebnahme eines zweiten "da Vinci"-Operationsroboters erweitert. Einen

wichtigen Meilenstein markierte im Juni 2019 der erste Einsatz der Gentherapie

mit Kymriah bei einem Krebspatienten, 14 Therapien folgten seitdem. Damit ist

das UKL derzeit das einzige Zentrum in Ostdeutschland, an dem eine Behandlung

mit Kymriah erfolgt.

Für personelle Verstärkung sorgten allein in 2019 insgesamt neun Neuberufungen,

darunter fünf Neubesetzungen wichtiger Direktorenpositionen: Neu besetzt wurden

gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät die Leitungen der Kliniken für

Psychiatrie, Radiologie und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie der

Institute für Pathologie und Laboratoriumsmedizin. Weitere Wechsel an den

Spitzen von Kliniken und Instituten werden in den kommenden Jahren im Zuge der

Staffelstabübergabe der Generationen folgen.

Insgesamt schlug sich die Leistungserweiterung auch in der Zahl der am UKL

Beschäftigten nieder. 2019 kamen 228 Vollkräfte mehr an Bord, ganz überwiegend

in patientennahen Bereichen, zum Beispiel allein zusätzliche 70 Vollkräfte in

der Pflege. "Dass uns dies angesichts des Pflegenotstandes gelungen ist, ist

ein Beleg für die anhaltend hohe Attraktivität des UKL als Arbeitgeber", sagt

Prof. Christoph Josten, der Medizinische Vorstand des UKL. "Das ehrt uns und

verpflichtet dazu, sicherzustellen, dass wir unseren Beschäftigten auch

weiterhin beste Bedingungen für ihre hochengagierte Arbeit bieten können."

Anstieg an Landes- und Drittmitteln an der Medizinischen Fakultät

Die Medizinische Fakultät Leipzig verfügte 2019 über 123,7 Millionen Euro

Gesamteinnahmen, die sich auf 73,7 Millionen Landeszuschuss (Vorjahr 68,4

Millionen) und 50,271 Millionen Drittmittel (Vorjahr 48,23 Millionen)

verteilten. "Der erneute Zuwachs an Drittmitteln erfüllt mich besonders mit

Stolz, steht er doch für die herausragende wissenschaftliche Forschung unseres

Standortes", resümiert Dekan Prof. Dr. Michael Stumvoll. "Im Vergleich zum

Vorjahr verzeichnen wir einen Anstieg an Förderanträgen um 12 Prozent. Allein

von den Drittmitteleinnahmen konnten im vergangenen Jahr von 1.621

Beschäftigten der Fakultät 846 Personalstellen finanziert werden."

Bezogen auf den Generationenwechsel unter den Professoren fasst Dekan Stumvoll

zusammen: "Der große personelle Umbruch durch den Generationenwechsel bescherte

der Medizinischen Fakultät alle Hände voll zu tun. In Zahlen ausgedrückt waren

das 37 Sitzungen zu Berufungsverfahren, davon 16 abgeschlossen, 253

Promotionsabschlüsse und 17 abgeschlossene Habilitationsverfahren." In der

Ethikkommission wurden 2019 rund 2.500 Forschungsprojekte bearbeitet und davon

knapp 600 neue Anträge begutachtet.

Seit dem Wintersemester 2019/20 zählt die Medizinische Fakultät 3.418

Studierende. Sie ist damit die größte Ausbildungsstätte für Studierende der

Human- und Zahnmedizin in ganz Sachsen sowie die einzige für Pharmazie. "Mit

der Akademisierung der Hebammenausbildung in 2021 werden wir an unserer

Fakultät bald noch mehr Studierende begrüßen dürfen", sagt Dekan Stumvoll. Der

Beginn des Bachelor-Studiengangs ist ab Sommersemester 2021 mit aktuell 25

Studienplätzen geplant.

Entwicklung 2020 von Corona-Pandemie geprägt

Die Prognose für das laufende Jahr wird stark von den Auswirkungen der

Corona-Pandemie beeinflusst. "Ursprünglich hatten wir auch für 2020 mit

steigenden Patientenzahlen gerechnet. Dies ist nach den Entwicklungen der

letzten Monate, in denen wir zahlreiche Betten freigehalten haben, jedoch nicht

mehr realistisch.", so Prof. Christoph Josten. "Wir können heute noch nicht

verlässlich abschätzen, wie sich die vergangenen Monate der Corona-Pandemie auf

die finanzielle Situation des UKL genau auswirken werden oder was uns noch

erwartet. Es ist aber davon auszugehen, dass unter den derzeitigen

Voraussetzungen 2020 kein ausgeglichenes Ergebnis möglich sein wird", ergänzt

Dr. Robert Jacob.

Quelle: Pressemitteilung, 15.07.2020