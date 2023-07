Unimedizin Rostock mit neuer Ärztlicher Vorständin

Die Unimedizin Rostock bekommt eine neue ärztliche Chefin im Vorstand (Mediennachricht).

Dr. Christiane Stehle (59) übernimmt am 1. Oktober 2022 die Verantwortung als Ärztlicher Vorstand an der Universitätsmedizin Rostock. Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin war zuvor unter anderem Medizinischer Vorstand am Klinikum Oldenburg und Ärztliche Direktorin im Klinikum Mitte des

Klinikums Region Hannover. Durch ihre langjährige Tätigkeit im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat sie wichtige Erfahrungen in der Universitätsmedizin

erworben. Dort lagen ihre Schwerpunkte im Management. Sie leitete von 2013 bis

2019 das Klinikmanagement und war als Geschäftsführende Direktorin für den

gesamten Standort Kiel tätig.

Ihr Wechsel nach Rostock ist zugleich eine Rückkehr in die Heimat. Die

gebürtige Rostockerin absolvierte ihr Studium der Humanmedizin an der

Universität Rostock. Als Assistenzärztin arbeitete sie am Klinikum Südstadt

Rostock und in Hamburg im Allgemeinen Krankenhaus Altona. Nach ihrer

Facharztausbildung 1995 übte Stehle ihren Beruf zehn Jahre mit dem Schwerpunkt

Intensivtherapie und Schmerztherapie aus. 2004 folgte ein berufsbegleitendes

MBA-Studium „Health Care Management“ an der Fachhochschule in Lübeck, das sie

erfolgreich mit dem Master abgeschlossen hat. Im Anschluss übernahm sie

verschiedene Führungspositionen bei Asklepios, u.a. als Klinikmanagerin und als

Klinikleiterin.

„Die Universitätsmedizin Rostock hat als größte medizinische Einrichtung

Mecklenburg-Vorpommerns die Aufgabe, eine bestmögliche Patientenversorgung

sicherzustellen“, sagt Dr. Christine Stehle. „Ich freue mich darauf, gemeinsam

im Vorstand, mit den Führungskräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

diesem Anspruch gerecht zu werden und die aktuellen Herausforderungen

anzugehen. Dazu zählen die auskömmliche Finanzierung der universitären

Spitzenversorgung sowie die Modernisierung und Zukunftssicherung der

Unimedizin.“

Dr. Tilmann Schweisfurth, Aufsichtsratsvorsitzender der Unimedizinen Rostock

und Greifswald, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich bin sehr zufrieden,

dass wir mit Frau Dr. Stehle so eine erfahrene Ärztin und Klinikmanagerin als

Ärztlichen Vorstand gewinnen konnten. Sie fühlt sich ihrer Heimatstadt

verbunden und wird sich mit Herzblut für die Unimedizin Rostock einsetzen. Ich

wünsche ihr einen guten Start in dieser herausfordernden Zeit. Mein Dank gilt

ausdrücklich Prof. Dr. Christian Junghanß, der diese Funktion kommissarisch

verantwortet hat.“

Der Vorstand der Unimedizin Rostock im Überblick: Die Position des stellv.

Vorstandsvorsitzenden hat Prof. Dr. Emil Reisinger als Wissenschaftlicher

Vorstand inne. Annett Laban ist Pflegevorstand und Christian Petersen ist

Kaufmännischer Vorstand.

Quelle: Mediennachricht, 02.09.2022