Universitätsklinikum Gießen und Marburg mit neuem Aufsichtsratsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Aufsichtsrat wählt den promovierten Juristen einstimmig zum Vorsitzenden. In seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH Dr. Christian Höftberger, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden unseres Unternehmens gewählt.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In diesen

herausfordernden Zeiten steht im Vordergrund, gemeinsam mit der

Geschäftsführung des UKGM, den Universitäten in Gießen und Marburg und deren

Fachbereichen Medizin, der hessischen Landesregierung sowie der RHÖN-KLINIKUM

AG wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Klinik- wie auch der

Forschungs- und Lehrstandorte zu treffen. Dazu gehören die anstehenden

Verhandlungen über die Weiterentwicklung der Trennungsrechnung, das weitere

Engagement des Landes Hessen als Mitgesellschafter, etwa durch die

Bereitstellung von Krankenhausfördermitteln und schließlich über die

sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung in der Region Mittelhessen. Über

allem steht für mich das gemeinsame Ziel, im Interesse unserer Patientinnen und

Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Rahmenbedingungen für eine

nachhaltige und sichere Zukunft des UKGM zu schaffen.“

Der promovierte Jurist Höftberger ist seit dem 15. August 2020 Vorstand der

RHÖN-KLINIKUM AG, und wechselte damit aus der Position des

Regionalgeschäftsführers der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA für das

Bundesland Hessen, die er seit 2017 innehatte. Zwischen 2014 und 2017 war Herr

Dr. Höftberger für den Asklepios Konzern in Hamburg tätig, nachdem er seit 2012

sehr erfolgreich die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Lich GmbH

wahrgenommen hatte, wo er unter anderem die strategische Positionierung und

Neuausrichtung, sowie den Ausbau stabiler Kooperations- und Zuweisernetzwerke

umgesetzt hatte.

Vor seinem Wechsel zu Asklepios war Herr Dr. Höftberger von 2006 bis 2012 bei

der RHÖN-KLINIKUM AG beschäftigt, zuletzt als Kaufmännischer Geschäftsführer

des Universitätsklinikums Gießen. Herr Dr. Höftberger hat an den Universitäten

Wien und Salzburg Rechtswissenschaften studiert und wurde dort auch promoviert.

Herr Dr. Höftberger war in der Zeit zwischen 2010 und 2014 und ist seit 2017

Mitglied des Vorstandes der Hessischen Krankenhausgesellschaft. Für die

Amtszeit 2020 bis 2023 wurde er zum Präsidenten der HKG gewählt.

Neue Mitglieder auf der Seite der Anteilseigner sind zudem: Hafid Rifi,

Vorstand Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, sowie Dr. Dagmar Federwisch,

Sprecherin der Geschäftsführung Nordhessen, Asklepios. Auf der

Arbeitnehmerseite: Andreas Schaub, Krankenpfleger in Gießen und Mitglied des

Betriebsrates.

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 86 Kliniken und

Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte

Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG

zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses ersten privatisierten

Universitätsklinikums in der bundesdeutschen Geschichte und hat seitdem 680

Millionen Euro an Eigenmitteln dort investiert. Die 10.900 Beschäftigten

versorgen jährlich rund um die Uhr über 96.000 stationäre und 401.000

ambulante, sprich insgesamt 497.000 Patienten. In Gießen und Marburg stehen

2.330 Betten und 57 Operationssäle für modernste Diagnostik und umfassende

Therapie und Behandlung auf internationalem Niveau zur Verfügung. Mehr zu uns

finden Sie im Internet unter www.ukgm.de und www.ukgm.info

Quelle: Pressemitteilung, 28.10.2020