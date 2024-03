Universitätsklinikum Minden etabliert eine Kinderchirurgie (Pressemitteilung).

PD Dr. Giovanni Emiliano Frongia wechselt vom Uni-Klinikum Heidelberg nach

Minden

Universitätsprofessor Dr. Bernhard Erdlenbruch, Direktor der Universitätsklinik

für Kinder- und Jugendheilkunde, Universitätsprofessor Dr. Philipp Soergel,

Direktor der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie

Professor Dr. Berthold Gerdes, Direktor der Klinik für Allgemeinchirurgie,

Viszeral-, Thorax-, Kinder- und Endokrine Chirurgie begrüßen den

Kinderchirurgen Privatdozent Dr. Giovanni Emiliano Frongia, der schon einmal

die Rutsche im ELKI ausprobiert. Foto: MKK/Sven Olaf Stange



Kinder bestimmen sein Leben: Privatdozent Dr. Giovanni Emiliano Frongia hat im

Januar seinen Dienst als Kinderchirurg am Universitätsklinikum Minden begonnen.

Der 39-jährige Mediziner hat selbst drei Kinder und ist mit einer Kinderärztin

verheiratet. „Kinder sind das wichtigste Kapital, was wir als Gesellschaft

haben. Die Gesundheit unserer Kinder bestmöglich zu schützen und zu erhalten,

ist unser aller Aufgabe“, sagt PD Dr. Frongia.

Der Mediziner wird in den kommenden Monaten im Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) die

Sektion der Kinderchirurgie aufbauen. „Damit wird das hervorragend aufgestellte

ELKI um eine weitere Disziplin erweitert und komplementiert“, sagen der

Kinderarzt Universitätsprofessor Dr. Bernhard Erdlenbruch und der Gynäkologe

Universitätsprofessor Dr. Philipp Soergel, die im ELKI eng zusammenarbeiten. Im

ELKI waren bislang die Kindermedizin mit der pädiatrischen Notaufnahme, die

Kinder-Onkologie, die Kinder-Intensivstation, die Früh- und

Neugeborenen-Station, die Gynäkologie mit den Kreißsälen und der

Pränataldiagnostik sowie das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) beheimatet. Die

chirurgische Versorgung erfolgte bisher über verschiedene operative

Disziplinen. Diese wird ab sofort von PD Dr. Frongia durch die spezielle

Kinderchirurgie ergänzt.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie benötigen eine kindergerechte

Ansprache und Versorgung. Die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Patientinnen

und Patienten und deren Eltern bestimmen das kindergerechte und individuelle

Vorgehen – unterstützt von Kinderärzten, dem neuen Kinderchirurgen und den

übrigen Fachdisziplinen. Dabei werden gemeinsam die jeweiligen Vor- und

Nachteile einer konservativen oder chirurgischen Therapie abgewogen“, erklärt

Privatdozent Dr. Frongia.

Für den Mediziner ist Kinderchirurgie Team-Arbeit: „Ich selbst komme aus einer

stark interdisziplinär-geprägten Kinderchirurgie und habe in Minden eine ebenso

gut gelebte Interdisziplinarität vorgefunden. Somit kann in enger

Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinderärzten und Hausärzten sowie mit

den kinderärztlichen Kollegen am Universitätsklinikum Minden, den Kollegen

unter anderem der Anästhesie, Urologie, Unfallchirurgie, Gynäkologie und

Geburtshilfe, Erwachsenenchirurgie, den endokrinen Chirurgen und Neurochirurgen

sowie den Kollegen der Gastroenterologie und der Radiologie am ELKI eine

kinderchirurgische Versorgung auf höchstem Niveau gewährleistet werden“, sagt

Privatdozent Dr. Frongia.

Die Sektion Kinderchirurgie ist der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-,

Thorax-, Kinder- und Endokrine Chirurgie unter der Leitung von Professor Dr.

Berthold Gerdes zugeordnet: „Ich freue mich, dass wir mit Privatdozent Dr.

Frongia einen hochkompetenten Kollegen für Minden gewinnen konnten, der hier

eine bislang nicht vorhandene Spezialexpertise aufbaut“, sagt Professor

Gerdes.

Der Kinderchirurg hat an der Universität Heidelberg das Studium absolviert und

die Promotion abgeschlossen. Am Universitätsklinikum Heidelberg war er als

Assistenzarzt der Kinderchirurgie und nach der Anerkennung zum Facharzt für

Kinderchirurgie mehrere Jahre als Oberarzt der Kinderchirurgie tätig. Im Jahr

2020 und schloss er die Habilitation im Fach Kinderchirurgie erfolgreich ab. Zu

seinen speziellen Schwerpunkten gehören unter anderem minimalinvasive

Operationsverfahren, die besonders schonend sind, sowie die Abklärung und

Behandlung des kindlichen Gastro-Ösophagealen-Refluxes.

Privatdozent Dr. Frongia hat sich bewusst auf Minden und Ostwestfalen

eingelassen. „Ich bin gebürtiger Lippstädter. Für mich ist das ein bisschen wie

nach Hause kommen“, sagt er. „Ich finde, dass die Stadt und der Kreis

Minden-Lübbecke für junge Familien ein optimaler Lebensort sind. Die Region

bietet eine Fülle an kulturellen und sportlichen Möglichkeiten und

Freizeitaktivitäten für die Familie sowie sehr gute Schulen. Deshalb haben

meine Frau, unsere drei Kinder und ich uns auch ganz bewusst für Minden als

neuen Lebensmittelpunkt entschieden“, sagt Privatdozent Dr. Frongia.

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2021