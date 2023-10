Universitätsklinikum rechts der Isar in München erwartet neuen Vorstandsvorsitzenden und Ärztlichen Direktor (Pressemitteilung).

Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung der UMG, wird zum 1. Juli 2021 neuer Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München. (umg)

und Ärztlicher Direktor des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM). Nach den einmütigen Beschlüssen der Bayerischen Landesregierung und des Aufsichtsratsdes

Universitätsklinikums der TUM hat Dr. Martin Siess seinen Vertrag am Dienstag,

dem 2. März 2021, beim Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Bernd Sibler unterschrieben. Der 54-jährige tritt die Nachfolge von Prof. Dr.

Markus Schwaiger an. Dr. Siess ist seit 1. Januar 2010 Vorstand des Ressorts

Krankenversorgung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Mit elf Jahren

Amtszeit ist er das bislang dienstälteste Vorstandsmitglied der UMG seit

Einrichtung der Vorstandsstruktur im Integrationsmodell mit der Einheit von

Forschung, Lehre und Krankenversorgung im Jahr 1999.

Dr. Martin Siess zu seiner Entscheidung: „Die Möglichkeit, nach elf Jahren im

Vor­stand der Universitätsmedizin Göttingen in meine Heimatstadt München zu

einem der leistungsstärksten Universitätsklinika Deutschlands zu wechseln und

dort den Vorstandsvorsitz übernehmen zu können, könnte vermuten lassen, dass

mir dieser Wechsel leichtgefallen wäre. Dem ist aber nicht so. Ich habe mich an

der UMG in all den Jahren sehr für die erfolgreiche Umsetzung des

Generationenwechsels bei den Klinikleitungen und für große Vorstandsprojekte

eingesetzt. Auch habe ich in der UMG viele persönliche Kontakte und

Freundschaften gefunden. Die UMG hat in der Krankenversorgung, Forschung, Lehre

und Administration herausragende und engagierte Mitarbeiter*innen und leistet

Großartiges. Dies zeigt sich aktuell auch bei der Bewältigung der Corona

Pandemie jeden Tag auf vielfältigste Weise.“

Dr. Siess weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass die UMG für die anstehenden

Zukunftsaufgaben personell und strukturell sehr gut aufgestellt ist. Mit der

jetzt erfolgten Gründung der Baugesellschaft UMG und der vollen Unterstützung

des Landes Niedersachsen und der Stadt Göttingen ist der Neubau der ersten

Baustufe mit Bettenhaus und Zentral-OP inkl. Notfallzentrum nun auf einem sehr

guten Weg. Ich danke allen Mitarbeitern*innen der UMG, mit denen ich in den

vergangenen elf Jahren zusammenarbeiten durfte, für Ihre großartige

Unterstützung. Meinen Vorstandskollegen Professor Dr. Wolfgang Brück und Jens

Finke danke ich für die hervorragende Zusammenarbeit im Vorstand. Ich werde die

Universitätsmedizin Göttingen mit ihren besonderen Menschen und herausragenden

Persönlichkeiten vermissen.“

Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der UMG, sagt: „Dr. Martin

Siess habe ich in Vorstandsfunktionen über den gesamten Zeitraum seiner

Amtszeit begleitet, zunächst als sein Stellvertreter in der Funktion des

Vorstands Krankenversorgung. Ich habe seine offene, analytische und

verbindliche Art über die Jahre schätzen gelernt und wir sind seit langer Zeit

freundschaftlich verbunden. Er hat mir den Einstieg in die Vorstandstätigkeit

im Sommer 2019 extrem erleichtert. Für die UMG hat er insbesondere Akzente

gesetzt bei der Masterplanung des neuen UMG-Campus, bei den vielen

erfolgreichen Berufungen in den letzten Jahren und gerade im letzten Jahr in

der Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Martin Siess ist ein Teamworker und das

hat er während seiner Vorstandstätigkeit immer so praktiziert. Ich werde ihn

als Kollegen und Freund vermissen und wünsche ihm für seinen beruflichen

Neustart alles erdenklich Gute. Ich bin mir sicher, dass wir weiterhin in ganz

engem Austausch sein werden. Im Namen des gesamten Vorstandes und aller

Mitarbeiter*innen der UMG danke ich ihm für sein außerordentliches Engagement

und seinen unermüdlichen Einsatz während seiner Vorstandstätigkeit in den

letzten elf Jahren.“

UMG-AUFSICHTSGREMIUM BEDAUERT ENTSCHEIDUNG

„Wir bedauern die Entscheidung von Dr. Siess. Einer Verlängerung für eine

weitere Amtszeit in Göttingen hätte nichts entgegengestanden. Wir lassen ihn

nur ungern ziehen. Eine Rückkehr nach elf Jahren Vorstandsarbeit in Göttingen

von Martin Siess an seine Alma Mater in München ist allerdings nachzuvollziehen

und zu respektieren“, sagt der Vorsitzende des Stiftungsausschusses

Universitätsmedizin, Dipl.-Kfm., Dipl.-Pol. Heinz-Rüdiger Strehl. „Dr. Siess

hat die UMG in der letzten Dekade entscheidend mitgeprägt. Er hat vor allem die

Modernisierung der klinischen Ablauf- und Organisationsstruktur hin zu einem

zeitgemäßen, interdisziplinär agierenden Großklinikum vorangetrieben und die

Herkulesaufgabe der Masterplanung für einen Medizincampus der Zukunft in

Göttingen geprägt. In den Zeiten umfassender kritischer Situationen wie in der

Corona-Pandemie hat sich Dr. Siess als Krisenmanager ausgezeichnet. Sein Feld

in Göttingen ist gut bestellt.“

Dr. Martin Siess ist 54 Jahre alt, stammt aus München, ist verheiratet und hat

zwei Kinder. Dr. Siess arbeitete vorher als Mitglied der Geschäftsleitung einer

großen Strategieberatung im Gesundheitswesen. Er wurde in Würzburg und München

zum Humanmediziner ausgebildet und 1994 an der Technischen Universität München

zum Dr. med. promoviert mit dem Thema „Ärztliche Leitungsstrukturen und

Führungsaufgaben im modernen Krankenhaus.“ 1994 bis 2004 war Dr. Siess zunächst

bis zur Facharztweiterbildung klinisch tätig und übernahm dann erste

Führungsaufgaben in der Hochschulmedizin in München. Dr. Siess arbeitete in den

Expertenkommissionen zu Fragen der Hochschulmedizin der

Wissenschaftsministerien von Berlin und Baden-Württemberg. Seit 1. Januar 2010

ist Dr. Siess Vorstand des Ressorts Krankenversorgung der Universitätsmedizin

Göttingen (UMG).

Quelle: Pressemitteilung, 03.03.2021