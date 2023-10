Universitätsmedizin Göttingen mit neuem Vorstand Krankenversorgung (Pressemitteilung).

Prof. Dr. Lorenz Trümper zum neuen Vorstand Krankenversorgung der Universitätsmedizin Göttingen gewählt. Er tritt sein Amt zum 1. Mai 2021 an. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat einen neuen Vorstand Krankenversorgung: Prof. Dr. Lorenz Trümper. Der Direktor der Klinik für Hämatologie und

Medizinische Onkologie tritt sein Amt am 1. Mai 2021 an. Prof. Trümper wurde in einer gemeinsamen Sitzung von Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät und Stiftungsausschuss Universitätsmedizin mit großer Mehrheit

gewählt. Der 62-Jährige folgt Dr. Martin Siess nach, der nach elf Jahren

Vorstandsarbeit an der UMG am 1. Juli 2021 sein neues Amt als

Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor am Klinikum rechts der Isar der

Technischen Universität München antritt. In der Zeit vom 1. Mai bis 30. Juni

2021 nimmt Herr Siess ein „Sabbatical“. Somit erfolgt der Übergang in der

Vorstandsposition Krankenversorgung nahtlos.

„GROSSES ENGAMENT UND AUSGEWOGENES KONZEPT“

„Mit der Wahl von Prof. Dr. Lorenz Trümper ist es der Universitätsmedizin

Göttingen gelungen, einen wissenschaftlichen und klinischen Experten als neuen

Vorstand Krankenversorgung zu gewinnen. Prof. Trümper hat bereits in

unterschiedlichen Leitungsfunktionen an der UMG gearbeitet. Mit dieser

Kompetenz bringt er hervorragende Voraussetzungen für einen nahtlosen, Wechsel

im Vorstand der UMG mit“, sagt Niedersachsens Minister für Wissenschaft und

Kultur, Björn Thümler. „Das kommt besonders der Bewältigung der großen Aufgaben

wie dem Neubau und der Digitalisierung der klinischen Prozesse an der UMG

zugute. Ich wünsche Prof. Dr. Trümper für seine Arbeit alles Gute und viel

Erfolg.“

„Die Universitätsmedizin Göttingen hat sich mit Prof. Trümper für eine

Persönlichkeit mit extrem breiter Expertise im Hinblick auf die Grundsäulen

universitärer Medizin entschieden: dem langjährigen Erfahrungshorizont beim

Zusammenwirken von hochspezialisierter Grundlagenforschung mit direkter

klinischer Umsetzung, zudem kenntnisreich in der Ausbildung künftiger Ärztinnen

und Ärzte, dazu standorterfahren. Prof. Trümper hat sich außerdem jahrelang in

Leitungsfunktionen in der Medizinischen Fakultät und als Stellvertreter im

Vorstand der UMG ausgezeichnet“, sagt Dipl.-Kfm., Dipl.-Pol. Heinz-Rüdiger

Strehl, Vorsitzender des Stiftungsausschusses Universitätsmedizin.

„Prof. Lorenz Trümper hat die Findungskommission überzeugt. Er bringt große

Sachkenntnis, Vernetzung und langjährige Managementerfahrung mit. Zudem hat er

ein ausgewogenes Konzept für die anstehenden Herausforderungen vorgelegt", sagt

die kommissarische Universitätspräsidentin Dr. Valérie Schüller, die die

Findungskommission leitete. „Seine Wahl ermöglicht einen reibungslosen Übergang

innerhalb des UMG-Vorstands und ich freue mich auf eine weiterhin gute und

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Vorstand."

Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der UMG, sagt: „Mit Prof.

Lorenz Trümper bin ich durch die langjährige Zusammenarbeit an der UMG

vertrauensvoll verbunden. Zuletzt haben wir in den Funktionen Dekan und

Studiendekan eng für die Weiterentwicklung der Medizinischen Fakultät

zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass er seine profunden Kenntnisse

der UMG-Bedarfe und Abläufe für die Lösung der anstehenden Aufgaben

gewinnbringend einbringen wird. Ich freue mich auf eine ebenso gute, fruchtbare

und erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorstandskollegium.“

Prof. Dr. Lorenz Trümper sagt zu seiner Wahl: „Ich freue mich über das große

Vertrauen, das mir mit der Wahl für diese Führungsverantwortung im Vorstand der

Universitätsmedizin Göttingen entgegen gebracht wird. Seit 21 Jahren arbeite

ich jetzt an der und für die UMG, die dabei erworbenen Kenntnisse möchte ich

gerne in die Vorstandsarbeit einbringen. Eines meiner zentralen Ziele ist es,

den Mitarbeitenden in allen Bereichen eine gute Arbeitsumgebung herzustellen,

damit die Menschen, die hier arbeiten, ihr herausragendes Potenzial abrufen

können. Dazu gehören zuvorderst der Neubau des Klinikums, der sich am Medical

Need orientieren muss – vor allem auch im Interesse der Patient*innen -, der

Einsatz moderner und verlässlicher Digitalisierungssysteme und die gerechte

Verteilung der Ergebnisse gemeinsam erzielter ökonomischer Erfolge. Die UMG hat

ein klares Alleinstellungsmerkmal in der Region, das möchte ich weiter

schärfen. Ich freue mich, mit meinen Vorstandskollegen und allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Herausforderungen anzugehen und die UMG

als einen der führenden Medizinstandorte Deutschlands weiterzuentwickeln.“

ZUR PERSON

Professor Lorenz Trümper wurde am 24. Oktober 1958 in Eschweiler im Rheinland

geboren. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Trümper studierte als

Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und des Cusanuswerkes der

Deutschen Bischöfe Humanmedizin in Aachen, Freiburg/Breisgau, an der UCD Dublin

(Irland) und in Karlsruhe. 1984 erhielt er seine Approbation zum Arzt. Danach

arbeitete er als wissenschaftlicher Assistant in der Inneren Medizin V der

Ruprecht Karls Universität Heidelberg. 1989 erhielt Trümper ein

Forschungsstipendium der Deutschen Krebshilfe am Ontario Cancer Institute,

Toronto, Canada. Danach arbeitete Lorenz Trümper als Leitender Oberarzt und

Leiter der Stammzelltransplantation in der Inneren Medizin I des

Universitätsklinikums der Universität des Saarlandes. Seine Habilitation

schloss Lorenz Trümper 1996 zum Thema „Untersuchungen zur Pathobiologie des M.

Hodgkin mit der Einzelzell-Polymerase-Ketten-Reaktion“ ab. Die

Arbeitsschwerpunkte Trümpers liegen in der Klinischen und translationalen

Erforschung Maligner Lymphome. Seit November 2000 leitet Prof. Dr. Lorenz

Trümper als Direktor die Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie an

der UMG.

Lorenz Trümper war Gründungsdirektor des UniversitätsKrebszentrums (G-CCC) der

UMG sowie Gründungspräsident der German Lymphoma Alliance GLA e.V. und ist noch

bis 2021 Geschäftsführender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für

Hämatologie und Medizinische Onkologie DGHO.

An der Medizinischen Fakultät und der Universitätsmedizin Göttingen arbeitete

Lorenz Trümper in verschiedenen Funktionen. So war er Mitglied des

Fakultätsrates und Sprecher und Mitglied zahlreicher Berufungskommissionen.

Prof. Trümper war Prodekan und Stellvertretender Sprecher des Vorstandes der

UMG, zudem gewähltes Mitglied des Senates der Georg-August-Universität

Göttingen, zuletzt bis zum März 2021. Seit 2015 ist Trümper Studiendekan der

Medizinischen Fakultät.

Quelle: Pressemitteilung, 04.03.2021