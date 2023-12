Universitätsmedizin Greifswald mit neuem Ärztlichen Vorstand (Pressemitteilung).

Prof. Uwe Reuter ist ab dem morgigen 15. Mai 2021 neuer Ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin . Greifswald. Er übernimmt zugleich den Vorstandsvorsitz. Prof. Uwe Reuter folgt damit Prof. Claus-Dieter Heidecke nach, der die Unimedizin im Herbst vergangenen Jahres

verlassen hatte. Uwe Reuter blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere an der Charité Universitätsmedizin Berlin zurück. Dort war er als Arzt und Wissenschaftler tätig.

Zuletzt lagen seine Schwerpunkte in Managementaufgaben,

einerseits als Geschäftsführender Medizinischer Leiter der Kliniken für

Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum

und Humangenetik sowie in der Führung des Centrums für Neurologie,

Neurochirurgie und Psychiatrie.

Seit 2016 ist Uwe Reuter Professor an der Charité. Zuvor hatte er dort bereits

13 Jahre als Facharzt für

Neurologie gearbeitet. Der aus Frankfurt/Main stammende Arzt hat in Berlin und

Mainz studiert, wo er

auch promovierte. Anschließend arbeitete er am Massachusetts General Hospital

in Boston, einem der

Lehrkrankenhäuser der medizinischen Fakultät der Harvard University. Neben

seiner medizinischen Ausbildung schloss er ein Health Care Management Studium

ab.

„Die Unimedizin Greifswald ist ein großartiges Haus an einem strategisch

wichtigen Standort in Mecklenburg-Vorpommern“, betont Prof. Uwe Reuter: „Sie

hat eine herausgehobene Rolle und Verantwortung als

einziger Maximalversorger in der Region. Das Universitätsklinikum Greifswald

ist sowohl das Bollwerk gegen Corona als auch das Krankenhaus für Notfälle,

schwierige Operationen und nicht zuletzt für die tägliche Versorgung der

Bevölkerung.“ Es sei beeindruckend, dass die UMG allen diesen Aufgaben gerecht

werde und sich zugleich intensiv in der Corona-Forschung engagiere, so Uwe

Reuter: „Die ärztliche Leitung gerade in dieser spannenden Zeit zu übernehmen,

empfinde ich als Herausforderung und Ehre zugleich.“ 2

Der Vorstand im Überblick: Nach dem Weggang von Prof. Heidecke hatte sein

Stellvertreter als Ärztlicher Vorstand,

Prof. Klaus Hahnenkamp, die Position übernommen. Hahnenkamp ist Direktor der

Klinik für Anästhesiologie und

Leiter des Corona-Krisenstabs. Die Position des Vorstandsvorsitzenden hatte

zunächst Marie le Claire als Kaufmännischer Vorstand inne. Seit ihrem Weggang

Ende Februar war diese Position vakant. Ihr Nachfolger als Kaufmännischer

Vorstand ist Toralf Giebe. Kommissarischer Wissenschaftlicher Vorstand und

Dekan ist Prof. Karlhans Endlich. Peter

Hingst ist Pflegevorstand der Unimedizin.

Quelle: Pressemitteilung, 14.05.2021