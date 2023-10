Universitätsmedizin Mainz: 45 Millionen Euro schaffen verlässliche Rahmenbedingungen (Pressemitteilung).

Besonders in dem Bereich der Krankenversorgung leistet die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz während der Corona-Pandemie einen zentralen Beitrag in Rheinland-Pfalz. Dies gilt für die Versorgung von Patienten mit besonders schweren Krankheitsverläufen, aber vor allem auch für

die Übernahme von zentralen Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben. Die

Pandemie stellt die Universitätsmedizin vor große organisatorische und

wirtschaftliche Herausforderungen. Deshalb hat die Landesregierung beschlossen,

die Universitätsmedizin mit zusätzlichen Mitteln aus dem zweiten

Nachtragshaushalt 2020 und mit geplanten Erhöhungen der Finanzierung in den

Jahren 2021-2023 gezielt zu stärken, um sie für bestehende und kommende

Herausforderungen nachhaltig auszustatten.

Diese Mittel versetzen die Universität Mainz und die Universitätsmedizin in die

Lage, die Ausbildung der Humanmedizinerinnen und -mediziner trotz der

Anstrengungen der Pandemie wie geplant auszubauen und weiter zu entwickeln.

Heute unterzeichneten Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf, der

Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Prof. Dr. Georg Krausch und

Prof. Dr. Norbert Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand

der Universitätsmedizin Mainz, die entsprechende Zielvereinbarung, in der die

Verwendung der zusätzlich bereitgestellten Mittel festgehalten wird.

„Die Universitätsmedizin ist entscheidender Partner in der Bekämpfung der

Corona-Pandemie. Mit Ihrer Expertise ist sie bundesweit geschätzt, hält

zentrale Versorgungskapazitäten, z. B. mit Intensiv- und Beatmungsplätzen,

bereit und bildet die für uns wichtigen Nachwuchs-Ärztinnen und -Ärzte aus“, so

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf. „Wir als Landesregierung wollen

angesichts der besonderen Belastungen in der Corona-Pandemie die

Universitätsmedizin nachhaltig stärken. Daher hat das Land mit der

Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushalts 2020 beschlossen, die

Universitätsmedizin Mainz mit 45 Millionen Euro im Sondervermögen zu

unterstützen. Damit wollen wir die wichtigen und unverzichtbaren Aufgaben der

Universitätsmedizin sicherstellen. Darüber hinaus hat der Landtag mit dem

Haushalt 2021 nochmals eine Erhöhung des Zuschusses für die Universitätsmedizin

um fünf Millionen Euro beschlossen. Bei einer Fortschreibung dieser Erhöhung

stehen der Universitätsmedizin für den Zeitraum 2021 bis 2023 zusätzlich

insgesamt 60 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Die Unterzeichnung der

Zielvereinbarung heute ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Unterstützung

der Universitätsmedizin Mainz.“

In der Zielvereinbarung legen das Land, die Universität und die

Universitätsmedizin Mainz die Verwendung der zusätzlich bereitgestellten Mittel

fest. So wurde vereinbart, dass die Universität die Ausbildungskapazitäten im

Fach Humanmedizin auf 225 Studienanfängerplätze pro Semester erhöht. Damit wird

die Zusage einer Erhöhung um 13 Prozent während der laufenden Legislaturperiode

eingelöst. Studierenden wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, das Studium am

Medizincampus Trier abzuschließen und dort ihr praktisches Jahr an einem der

Kooperationskrankenhäuser zu absolvieren. Das Land Rheinland-Pfalz sichert mit

der Zielvereinbarung die bestehenden Lehrkapazitäten in der Human- und

Zahnmedizin für die kommenden drei Jahre ab und gewährleistet damit die

Umsetzung neuer Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. So hat der Bund die

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zahnmedizin überarbeitet ohne die

erheblichen Mehrkosten zu übernehmen. Auch für eine anstehende Reform der

Ärztlichen Approbationsordnung sind schon vor dem Vorliegen des Entwurfs des

Bundesgesundheitsministeriums Mittel eingeplant, mit denen sich die

Universitätsmedizin auf diese Veränderungen vorbereiten kann. Darüber hinaus

werden der Universitätsmedizin weitere 10 Mio. Euro für Investitionen zur

Verfügung gestellt.

„Der Nachtragshaushalt II ist ein wichtiger Schritt hin zu einer angemessenen

Finanzierung der Bedarfe unserer Universitätsmedizin in Lehre und Forschung,

deren Bedeutung in der Corona-Pandemie einmal mehr überdeutlich wird“, so der

Präsident der Johannes Gutenberg-Universität, Prof. Dr. Georg Krausch. „Wir

begrüßen daher ausdrücklich das große Engagement des Haushaltsgesetzgebers in

dieser für uns alle sehr herausfordernden Krise.“

„Die Pandemie hat noch einmal ganz besonders gezeigt, wie wichtig die

Universitätsmedizin Mainz mit ihren Experten für die Versorgung des Landes

Rheinland-Pfalz ist. Mit den zusätzlichen Mitteln in Höhe von 45 Millionen Euro

schafft uns das Land bis 2023 Planungssicherheit und verlässliche

Rahmenbedingungen, um den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie, mit

Blick auf die Sicherung des medizinischen Nachwuchses, begegnen zu können.

Deshalb begrüßen wir es sehr, dass mit der heutigen Unterzeichnung der

Zielvereinbarung das besondere Engagement der Universitätsmedizin gewürdigt und

für die nächsten Jahre gesichert wird. Es freut mich ganz besonders, dass wir

dies gemeinsam mit dem Land erreichen konnten.“ so der Vorstandsvorsitzende der

Universitätsmedizin Mainz, Prof. Dr. Nobert Pfeiffer.

Die Mainzer Universitätsmedizin ist mit fast 8.600 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern eine der großen Arbeitgeberinnen im Land und erbringt

hervorragende Leistungen in Lehre, Forschung und Krankenversorgung. Die

Universitätsmedizin ist als Krankenhaus der Supramaximalversorgung in vielen

medizinischen Bereichen deutschlandweit führend und behandelt Patientinnen und

Patienten aus aller Welt. Gleichzeitig ist sie eine medizinische

Forschungseinrichtung von internationaler Bedeutung. Beispielhaft, ist der

Forschungsschwerpunkt der Immunologie zu nennen. Hieraus haben sich mit

Unterstützung des Landes und der Universität sowohl die Ausgründung TRON, das

Helmholtz-Institut HI-TRON sowie das Unternehmen BioNTech entwickelt, die sich

insbesondere mit personalisierter Krebstherapie beschäftigen. Außerdem steht

BioNTech aktuell weltweit vor allem als Entwickler des ersten

Corona-Impfstoffes im Fokus, der Hoffnung in der Pandemie gibt.

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2021