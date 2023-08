Universitätsklinikum Schleswig-Holstein besetzt Führungspositionen neu (Pressemitteilung).

Zum Jahresbeginn 2019 wurde am UKSH eine Reihe von Führungspositionen neu besetzt. Neues Vorstandsmitglied für Forschung und Lehre ist seit 1. Januar 2019 Prof. Dr. Christopher Baum. Er rückt in dieses Amt auf, da er zum ersten hauptamtlichen Vizepräsidenten

Medizin der Universität zu Lübeck gewählt worden ist. Das Amt wurde durch das Gesetz zur Neuordnung der Hochschulmedizin des Landes Schleswig-Holstein neu geschaffen. Damit löst Prof. Baum das bisherige Vorstandsmitglied Prof. Dr. Thomas Münte ab. Gleichzeitig

übernimmt Prof. Baum das Amt des Wissenschaftlichen Direktors des Campuszentrums Lübeck.

Prof. Baum war seit 2013 Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Nach dem Studium der Philosophie in Mainz und der Medizin in Essen, Freiburg

und Hamburg absolvierte er seinen Dienst als Arzt im Praktikum an der

Medizinischen Klinik Borstel bei Bad Oldesloe. Er promovierte 1991 und

habilitierte sich 1999 für Molekulare Medizin an der Universität Hamburg. Seit

2000 war er an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig, zunächst als

Professur für Stammzellbiologie und seit 2006 als Leiter des Instituts für

Experimentelle Hämatologie. Er war dort Ombudsperson für Gute Wissenschaftliche

Praxis sowie Forschungsdekan.

Zu seinen wissenschaftlichen Leistungen zählen die Entwicklung von Genvektoren

und die Aufdeckung und Prävention der Insertionsmutagenese in der Gentherapie

sowie die Entwicklung präklinischer Verfahren zur Biosicherheitstestung

genetisch modifizierter Blutstammzellen. Im Wissenschaftsmanagement gestaltete

er nationale und internationale Netzwerke zur translationalen Forschung in der

Stammzell‐ und Gentherapie. Er führte das Freiwillige Wissenschaftliche Jahr

als neue Form des Freiwilligen Sozialen Jahrs, das Clinician‐Scientist‐Programm

„Junge Akademie der MHH“ und das Weiterbildungsprogramm „TRAIN Academy“ für

translationale Wissenschaften ein. Auf seinen Anstoß hin erfolgte die

Neukonzeption der baulichen Masterplanung des Campus in Hannover, und bei ihm

lag die Gesamtkoordination der Exzellenzkonzepte der MHH. In seinem neuen Amt

möchte Prof. Baum die Stärken des UKSH und der Lübecker Universität weiter

entwickeln, um zusammen mit den Akteuren beider Standorte eine moderne,

patientenorientierte, multiprofessionelle, wissenschaftsbasierte und digital

vernetzte Universitätsmedizin zu gestalten.

Schönhagen, ImkeNeue Leiterin des Dezernats Personal seit dem 1. Januar 2019

ist Imke Schönhagen. Sie folgt auf Bernd Szczotkowski, der das Unternehmen Mai

2018 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Imke Schönhagen studierte von 2000 bis

2006 Rechtswissenschaften mit dem Studienschwerpunkt Arbeitsrecht an der

Universität Bielefeld. Ihren juristischen Vorbereitungsdienst, den sie mit dem

2. Staatsexamen 2009 abschloss, absolvierte sie am Landgericht Lübeck. Nach

einer Tätigkeit bei der Unterhaltsvorschusskasse der ARGE Ostholstein wechselte

Imke Schönhagen 2010 an die Asklepios Klinik Wandsbek nach Hamburg. Hier war

sie als Personalreferentin und stellvertretende Personalleiterin der Klinik und

des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe und Kindertagesstätten der Asklepios

Kliniken Hamburg GmbH tätig. Im April 2011 übernahm Imke Schönhagen die Leitung

des Pflegemanagements der Klinik, bevor sie im Juni 2016 zur Leiterin der

Personalabteilung der Asklepios Klinik Wandsbek berufen wurde.

Während ihrer Tätigkeit als Personalverantwortliche sammelte Imke Schönhagen

vielfältige Erfahrungen, etwa in der operativen und strategischen

Personalarbeit in der Pflege, und betreute zahlreiche Projekte. Dazu zählen die

Einführung der Digitalen Personalakte an der Asklepios Klinik Wandsbek sowie

die Einführung eines papierlosen Identity- und Accessmanagements. In ihrer

neuen Aufgabe möchte Imke Schönhagen Schwerpunkte in der Weiterentwicklung von

Dienstleistungen des Personaldezernats setzen. Dazu zählen neue

Qualitätsstandards ebenso wie die Entwicklung einer eigenen, internen

Personalstrategie.

Wriedt, CorinnaNeue Kaufmännische Direktorin des Campuszentrums Lübeck ist

Corinna Wriedt. Sie hat die Nachfolge von Dr. Christian Elsner am 1. Januar

2019 angetreten, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Das UKSH

ist der neuen Direktorin bestens bekannt. Seit Januar 2010 ist sie als

Klinikmanagerin und Stellvertreterin des Kaufmännischen Direktors am Campus

Lübeck tätig. Im April 2017 übernahm sie zudem die Leitung des

Ambulanzmanagements am Campus Lübeck.

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau in Hannover studierte Corinna Wriedt

Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg mit den Schwerpunkten

Gesundheitsmanagement und Unternehmensführung. Berufliche Erfahrungen sammelte

Corinna Wriedt als Unternehmensberaterin im Bereich Pharma und Healthcare bei

der Unternehmensberatung Wieselhuber & Partner GmbH in München. Den Fokus ihrer

zukünftigen Arbeit am UKSH will Corinna Wriedt neben der Einhaltung der

wirtschaftlichen, personalrechtlichen und sozialen Ziele des UKSH auf einen

reibungslosen Umzug der Kliniken in den Neubau bzw. den Umbau des Altbaus im

laufenden Geschäft legen. Wichtig ist ihr eine enge und zielführende

Kommunikation mit allen Beteiligten im Sinne einer bestmöglichen universitären

Versorgung der Patienten.

Dück, RudolfNeuer Leiter der Stabsstelle Informationstechnologie ist seit 1.

Januar 2019 Rudolf Dück. Zugleich übernimmt er die Geschäftsführung der UKSH

Gesellschaft für IT Services mbH (ITSG) sowie der Gesellschaft für

Informationstechnologie (GfIT). Rudolf Dück tritt die Nachfolge von Dr. Pauls

an, der die IT des UKSH von 2007 bis zu seinem Ruhestand 2013 geleitet und seit

Oktober 2017 erneut kommissarisch die Leitung übernommen hatte. Zuletzt war er

als Leiter des Bielefelder IT-Servicezentrums (BITS) an der Universität

Bielefeld tätig. Rudolf Dück absolvierte von 1996 bis 1999 eine Ausbildung zum

Bürokaufmann und erwarb 2008 eine Zulassung zum Staatlich geprüften

Betriebswirt für Wirtschaftsinformatik am Friedrich-List-Berufskolleg in

Herford. Zwischen 2011 und 2013 studierte Dück an der Donau-Universität am

Institut für IT im Gesundheitswesen in Konstanz und schloss erfolgreich den

Masterstudiengang mit einer Thesis zum Thema „Erfolgreiches Outsourcing im

Krankenhaus“ ab.

Während seiner beruflichen Stationen bei den Mühlenkreiskliniken (AöR) und bei

der AGFA Healthcare GmbH übernahm Dück verschiedene Leitungsfunktionen, bis er

2014 Leiter des Rechenzentrums der Universität Bielefeld wurde. Seit 2017 ist

Rudolf Dück zudem IT-Beirat der Brandenburgischen Technischen Universität

Cottbus-Senftenberg. In seiner Leitungsfunktion in Bielefeld verantwortete Dück

zahlreiche Projekte zur Weiterentwicklung der IT-Service- und

Prozessstrukturen. Dazu zählen unter anderem die Neupositionierung des

Hochschulrechenzentrums als zentraler IT-Dienstleister, die Etablierung neuer

IKM-Führungsstrukturen sowie den Aufbau von Projektportfoliomanagement- und

Multiprojektmanagementstrukturen.

Quelle: Pressemitteilung, 03.01.2019