Verabschiedung des Geschäftsführers der Salus Altmark Holding gGmbH (Pressemitteilung).

Magdeburg. Der Führungswechsel in der Geschäftsführung der Salus Altmark Holding gGmbH wird am 28. Februar 2022 abgeschlossen. Hans-Joachim Fietz-Mahlow (65) verlässt nach fast zehnjähriger Führungsverantwortung planmäßig das Unternehmen. Sein Nachfolger Jürgen Richter

(54) übernimmt die alleinige Geschäftsführung. Zuvor waren beide Manager ein halbes Jahr gemeinsam an Bord, um den Übergang gleitend zu gestalten. Die Verabschiedung von Hans-Joachim

Fietz-Mahlow aus seiner Spitzenposition erfolgte aufgrund Pandemie-bedingter

Kontaktbeschränkungen im kleinen Kreis durch Gesellschafter und Aufsichtsrat

der Salus Altmark Holding (SAH). Bei dem Zusammen-treffen wurde sein

verdienstvolles Wirken gewürdigt, mit dem er seit 2012 die Entwicklung der

Salus gGmbH und - beginnend im Jahr 2018 - die seinerzeit neu gegründete Salus

Altmark Holding gGmbH vorangebracht hat.

Einig waren sich die Gremienvertrer*innen in ihrer Prognose, dass Herr

Fietz-Mahlow als strategisch weitsichtige, gestaltungsfreudige und

kooperativ-wertschätzend agierende Führungspersönlichkeit in die

Unternehmensgeschichte eingehen wird. So würdigte Staatssekretär Wolfgang Beck,

Aufsichtsratsvorsitzender der SAH, den langjährigen Geschäftsführer als

Schrittmacher zeitgemäßer Veränderungsprozesse, die durch ein partizipatives

Verständnis von Führung und Miteinander geleitet waren: „Wir haben Sie stets

als sehr offenen und zu-verlässigen Partner erlebt, der vielfach auch

diejenigen für einen neuen guten Weg gewinnen konnte, die zunächst

unentschlossen oder skeptisch waren“, resümierte Staatssekretär Wolfgang Beck,

der seit 2013 Aufsichtsratsmitglied ist und – u.a. mit Blick auf die

Standortentwicklung in Bernburg, Uchtspringe und Pretzsch – Respekt und

Anerkennung zollte: „Vielen Dank für diese erfolgreiche Arbeit.“

Die Vorsitzende der SAH-Gesellschafterversammlung Karin Franz, Referatsleiterin

Beteiligungsmanagement im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt,

beschrieb die Zusammenarbeit mit Herrn Fietz-Mahlow in ihren Dankesworten als

jederzeit loyal und kooperativ: „Hervorzuheben sind die Beharrlichkeit und das

diplomatische Gespür bei der zukunftsfähigen Entwicklung der Gesellschaft in

fachlicher, unternehmensstrategischer und wirtschaftlicher Hinsicht“, erklärte

Frau Franz im Hinblick auf die Weichenstellungen, wie sie unter der Ägide von

Herrn Fietz-Mahlow vollzogen wurden. Dazu gehören u.a. die Entwicklung

strategischer Ziele, die Etablierung von Prinzipien einer lernenden

Organisations- und Fehlerkultur, die Förderung des Generationenwechsels in

Schlüsselpositionen, die Modernisierung des Marketings sowie die Ausgestaltung

der Generalbauzielplanungen und die Umsetzung millionenschwerer

Investitionsmaßnahmen.

Landrat Michael Ziche, der in der SAH-Gesellschafterversammlung die

Beteiligungsrechte des Altmarkkreises Salzwedel wahrnimmt, würdigte das

Engagement von Herrn Fietz-Mahlow bei der Gestaltung einer verlässlichen

öffentlichen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum: „Das Miteinander von

Salus und Altmark-Klinikum, wie es mit Gründung der Salus Altmark Holding auf

den Weg gebracht wurde, ist für die Entwicklung leistungsfähiger, am Bedarf der

Bevölkerung orientierter Strukturen ein wirklich gutes und zukunftsweisendes

Modell“, dankte er dem langjährigen Geschäftsführer für das partnerschaftliche

Zusammenwirken bei der Verbundbildung und deren Ausgestaltung in den

zurückliegenden Jahren.

Der scheidende Geschäftsführer Hans-Joachim Fietz-Mahlow, der auf insgesamt 35

Jahre leitender Tätigkeiten in der deutschen Gesundheitswirtschaft

zurückblickt, beschreibt seine Zeit in Sachsen-Anhalt als spannend,

ereignisreich und erfüllend: „Ich bin dankbar dafür, was ich hier machen und

mitgestalten durfte“, bilanziert der erfahrene SAH-Chef, der seine Rolle als

Geschäftsführer jedoch nicht überbewertet wissen möchte: „Entscheidend für den

Erfolg sind die Kompetenzen, Erfahrungen und das Engagement aller

Führungskräfte und Mitarbeitenden. Darauf war stets Verlass. Gerade angesichts

besonders großer Herausforderungen überzeugen die Akteurinnen und Akteure an

unseren Standorten durch Professionalität und eigenverantwortliches Handeln“,

verweist Herr Fietz-Mahlow u.a. auf die enormen Anstrengungen zur Bewältigung

der Corona-Pandemie. „Mein Dank gilt unseren Gremien, Führungskräften und

Mitarbeitenden, die mir viele Jahre lang das Vertrauen geschenkt haben und auf

deren Unterstützung ich mich verlassen konnte. Ebenso danke ich den zahlreichen

Kooperationspartnern, Unterstützern und Freunden unseres Unternehmens für ihre

Verbundenheit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Persönlich falle ihm der

Ab-schied nicht ganz leicht: „Ein paar Dinge hätte ich schon gern noch gelöst,

weiß die Geschicke jedoch in guten Händen.“ Für den nunmehr bevorstehenden

Lebensabschnitt hegt der aktive 65-Jährige Pläne, die nur bedingt mit Ruhestand

zu tun haben: „Vielmehr freue ich mich auf neue Möglichkeiten und Freiheiten,

um dem Gesundheitsmanagement verbunden zu bleiben“, blickt Hans-Joachim

Fietz-Mahlow voraus, der auch als Familienmensch mit inzwischen vier

Enkelkindern keine Langeweile erwartet.

Die Nachfolge von Hans-Joachim Fietz-Mahlow hat der 54jährige

Krankenhausmanager Jürgen Richter angetreten und seine Arbeit bereits im

September 2021 aufgenommen. Der diplomierte Wirtschaftsmathematiker und Master

of Business Administration ist seit fast zwei Jahrzehnten leitend in der

Gesundheitswirtschaft tätig. Sein Weg führte ihn dabei u.a. zu

öffentlich-rechtlichen Krankenhausträgern in Nord- und Mitteldeutschland. Vor

seinem SAH-Engagement trug er Verantwortung als kaufmännischer Direktor des

Städtischen Klinikums in Dresden mit 3.600 Beschäftigten und 1.500 Betten bzw.

Plätzen.

Quelle: Pressemitteilung, 25.02.2022