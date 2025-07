Veränderungen im Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH

Drei neue Persönlichkeiten im Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH begrüßt (Pressenachricht).

Nach drei engagierten und erfolgreich gestalteten Amtszeiten werden zum 1. August 2025 der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Marienhaus GmbH, Hansgünter Oberrecht, sowie die langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Martin Seiling und Prof. Dr. Michael Frenkel aus dem Kontrollgremium der Marienhaus GmbH ausscheiden. Die Gesellschafterversammlung dankt den drei Aufsichtsratsmitgliedern von Herzen für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre Weitsicht und die stets konstruktive Begleitung des Unternehmens. „Besonders Herrn Oberrecht gilt unser aufrichtiger Dank für seine besonnene und verlässliche Führung an der Spitze des Gremiums über viele Jahre. Das Wirken der Mitglieder hat die Marienhaus GmbH entscheidend mitgeprägt und sie durch herausfordernde Zeiten getragen“, so Dr. Heinz-Jürgen Scheid, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

Zum 1. August 2025 werden drei neue Persönlichkeiten im Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH begrüßt: Birgitta Lorke, Professor Thomas Kleist und Michael Rauch. Frau Lorke wird darüber hinaus den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Stellvertretender Vorsitzender wird künftig Dr. Ulrich Wandschneider sein.

Birgitta Lorke bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn mit. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster begann sie ihre Karriere bei der Treuarbeit AG (heute PwC) mit der erfolgreichen Ablegung der Steuerberater- und Wirtschafts-prüfer-Examina. Ihre weiteren Stationen führten sie mit Fokussierung auf die Prüfung und Beratung von Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft zur BDO AG sowie zur Curacon GmbH, wo sie als geschäftsführende Partnerin ab 2013 bis zu ihrem Ruhestand Ende 2024 tätig war. Als Expertin für den Gesundheits- und Sozialbereich ist sie mit den Herausforderungen und Chancen des Sektors bestens vertraut. Frau Lorke ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Ehemann in Troisdorf.

Michael Rauch studierte Betriebswirtschaftslehre in Würzburg und ergänzte seine Ausbildung mit einem MBA (WHU/Kellogg School of Management) sowie einem Master of Laws an der Universität Münster. Nach ersten Stationen bei KPMG und der DCS Automotive Group übernahm er bei der Henkel AG & Co. KGaA wichtige Führungsaufgaben, bevor er 2017 zum CFO der Douglas GmbH und 2019 zur CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wechselte, wo er als CEO und CFO tätig war. Mit der Gründung seiner eigenen Beratungsgesellschaft im Jahr 2024 bringt er unternehmerische Perspektive und fundiertes Finanzwissen in den Aufsichtsrat ein. Michael Rauch lebt mit seiner Familie in Düsseldorf, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Professor Thomas Kleist ist Jurist mit tiefgreifender Erfahrung im Medien- und Gesundheitsbereich sowie in der öffentlichen Verwaltung. Nach leitenden Positionen unter anderem als Direktor der Landesmedienanstalt Saarland, Staatssekretär im Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales, Intendant des Saarländischen Rundfunks sowie als Rechtsanwalt und Krankenhausmanager ist er auch heute noch als Berater tätig und engagiert sich ehrenamtlich. Zuletzt war er Vorsitzender des Expertenrats zur Vorbereitung der Krankenhausplanung im Saarland. Als Honorarprofessor unterrichtet er zudem an der Universität Mainz. Professor Kleist lebt mit seiner Familie in St. Wendel, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe:

„Im Namen der gesamten Geschäftsführung danke ich den ausscheidenden Mitgliedern unseres Aufsichtsrates – insbesondere Herrn Hansgünter Oberrecht – für die überaus vertrauensvolle, konstruktive und stets von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit. Ihr fachlicher Rat und ihre menschliche Haltung haben unser Unternehmen gestärkt und durch wirtschaftlich wie gesellschaftlich bewegte Zeiten begleitet. Mit den neu in den Aufsichtsrat berufenen Mitgliedern gewinnen wir erfahrene, kluge Köpfe mit breitem Fachwissen und einem feinen Gespür für gesellschaftliche Verantwortung. Gemeinsam mit ihnen und den weiterhin tätigen Mitgliedern Dr. Monika Lessl, Dr. Ulrich Wandschneider, Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Hans Jörg Millies wollen wir auch perspektivisch die Zukunft der Marienhaus-Gruppe im Sinne unseres christlichen Selbstverständnisses verantwortungsvoll gestalten.“



Der Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH im Überblick:

Vorsitzende: Birgitta Lorke, Wirtschaftsprüferin, Troisdorf

Stellv. Vorsitzender: Dr. Ulrich Wandschneider, Dipl.-Kaufmann, Hamburg

Mitglieder:

Dr. Heinz-Jürgen Scheid, Vorstand Marienhaus Stiftung, Waldbreitbach

Hans Jörg Millies, Kuratorium Marienhaus Stiftung, Teningen-Köndringen

Dr. Monika Lessl, Biologin, Basel

Prof. Thomas Kleist, Jurist, St. Wendel

Michael Rauch, Dipl.-Kaufmann, Düsseldorf

Quelle: Pressenachricht, 24.07.2025