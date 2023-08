Veränderungen in der Leitung des Krankenhauses Borken (Pressemitteilung).

In der Leitung des St. Marien-Hospitals Borken wird es zum 1. Mai eine weitere

Veränderung geben. Sebastian Seyer, Kaufmännischer Direktor und Prokurist, hat

sich nach über 14 Jahren im Borkener Krankenhaus aus persönlichen Gründen zu

einer beruflichen Neuorientierung entschieden. Er wird zur Jahresmitte im St.

Antonius-Hospital Gronau eine Abteilungsleitung übernehmen.

„Wir bedauern diesen persönlichen Entschluss des Arbeitgeberwechsels mit

schwerem Herzen und bringen Herrn Seyer großen Respekt für diesen Schritt

entgegen. Leider haben wir Herrn Seyer nicht umstimmen können“, erklärt Ludger

Hellmann, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Westmünsterland. „Ich

hätte Herrn Seyer gerne an meiner Seite gehabt,“ erläutert auch der neue

Ortsgeschäftsführer Dr. Björn Büttner, „wir haben aber einen guten Weg des

Überganges gefunden.“

Sebastian Seyer startete seine berufliche Laufbahn im St. Marien-Hospital

Borken nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 2006. Im Jahr

2010 übernahm er die Position des Assistenten der Geschäftsführung, vier Jahre

später die des Kaufmännischen Direktors und weitere zwei Jahre später die des

Regionalleiters. Seit 2019 ist Sebastian Seyer Prokurist und Kaufmännischer

Direktor unter Beibehaltung der Mitgeschäftsführung der KVS GmbH – diese

Umstrukturierung wurde aufgrund des Beitritts Stadtlohns und des damit

zusammenhängenden neuen Geschäftsführungsmodells notwendig. In seinem

bisherigen Berufsleben hat Seyer die gesamte, dynamische Entwicklung des

Borkener Hauses vom Einzelkrankenhaus zur Tochtergesellschaft im Klinikverbund

und dann zur Einheitsgesellschaft im Klinikum Westmünsterland mit verschiedenen

Konstellationen in der Geschäftsführungsstruktur begleitet.

„Eine berufliche Veränderung hatte ich schon vor einiger Zeit in den Blick

genommen“ so Sebastian Seyer, „jetzt ist es an der Zeit, dies auch mit Blick

auf meine Familie umzusetzen.“ Dazu gehört auch eine kurze Auszeit zwischen

Dienstende in Borken und Dienstbeginn in Gronau. „Ich bin dankbar und stolz,

dass ich das St. Marien-Hospital Borken und seine Mitarbeiter so lange Zeit

begleiten und meinen Teil zur Entwicklung dieses Krankenhauses und des

Klinikums Westmünsterland beitragen durfte. Viele Weichen für eine erfolgreiche

Zukunft sind gestellt“, so Seyer selbst.

Ausdrücklich und von Herzen danken wir Herrn Seyer für sein langjährig hohes

Engagement, seine ausgewiesene Expertise, seine Loyalität zum Klinikum und

seine Empathie, mit der er seine Leitungsaufgaben wahrnahm. Wir wünschen ihm,

dass seine Lebensplanung weiterhin gut gelingt und die damit verbundenen

Wünsche in Erfüllung gehen, stets begleitet von Gottes Segen.

Um einen möglichst reibungslosen Übergang des operativen Tagesgeschäfts sicher

zu stellen, stimmt sich Sebastian Seyer bereits jetzt eng mit dem neuen

Geschäftsführer Dr. Björn Büttner ab. Dieser wird am 11. Mai seine Tätigkeit in

Borken aufnehmen, ist aber bereits jetzt tageweise vor Ort und arbeitet sich in

die Prozesse und Strukturen ein. Aufgrund der Corona-Krise sind die

Veranstaltungen zur Verabschiedung von Herrn Seyer und zum Dienstbeginn von

Herrn Dr. Büttner erst einmal verschoben, aber nicht aufgehoben. Wir gehen

davon aus, dass es in der 2. Jahreshälfte 2020 eine Möglichkeit zur

persönlichen Begegnung geben wird.

„Die Neubesetzung der zunächst vakanten Position im Borkener Krankenhaus möchte

ich erst entscheiden, wenn ich selber im Borkener Krankenhaus gut angekommen

bin“, so Dr. Björn Büttner abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 02.04.2020