Verbund der Kliniken der Schwesternschaft München mit neuer Doppelspitze in der Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Der Verbund der Kliniken der Schwesternschaft München stellt sich ab 2019 mit einer neuen Doppelspitze in der Geschäftsführung auf. Zum 1. Januar steigt Dr. Florian Wenzel-Hazelzet

als Geschäftsführer ein. Er wird zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Pfeifer die Geschicke der Kliniken lenken.

„Ich freue mich, dass die Geschäftsführung für unsere Einrichtungen ab Januar

mit einer Doppelspitze besetzt sein wird", sagt Edith Dürr, Generaloberin der

Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V. Die Schwesternschaft

München ist Träger des Klinikverbunds mit vier Krankenhäusern in

Süddeutschland. „Mit Herrn Dr. Wenzel-Hazelzet konnten wir einen erfahrenen

Experten gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass Herr Dr. Wenzel-Hazelzet in

enger Zusammenarbeit mit Thomas Pfeifer die strategische Ausrichtung des

Verbundes weiter stärken wird", erklärt Dürr.

Wenzel-Hazelzet ist promovierter Mediziner sowie Diplom-Kaufmann der

Wirtschaftswissenschaften und erfahrener Spezialist im Klinikbereich: So

absolvierte er Stationen bei der Unternehmensberatung Roland Berger und der

Vivantes gGmbH in Berlin. Seit 2012 war er zunächst als Kaufmännischer

Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung und zuletzt als

Geschäftsführender Direktor für das Klinikum Links der Weser bei der Gesundheit

Nord gGmbH verantwortlich.

In seiner neuen Position wird Wenzel-Hazelzet die Bereiche Medizin und Struktur

verantworten und übernimmt gleichzeitig auch die Rolle des Sprechers der

Geschäftsführung. Thomas Pfeifer wird sich schwerpunktmäßig um den

kaufmännischen Bereich kümmern. Beide berichten an Generaloberin Edith Dürr.

Ihren Sitz hat die Geschäftsführung des Klinikverbundes in der Zentrale in

München.

Quelle: Pressemitteilung, 11.12.2018