Vertragsverlängerung für vorsitzenden Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums (Pressemeldung).

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 6.12.2021 wurde darüber beschlossen, den Vertrag des Vorsitzenden Geschäftsführers des Zollernalb Klinikums, Herr Dr. Gerhard Hinger, zu verlängern.Dazu informiert der Aufsichtsratsvorsitzende und Landrat Günther-Martin Pauli in nachfolgendem Brief die Aufsichtsratsmitglieder. Ich freue mich Ihnen mitteilen

zu können, dass wir mit Herrn Dr. Hinger eine Vertragsverlängerung bis zum 30.9.2026 vereinbaren konnten und er sein erfolgreiches Wirken für das Zollernalb Klinikum fortsetzen wird.

In den letzten Jahren gelang es uns gemeinsam mit Herrn Dr. Hinger die

wohnortnahe Versorgung weiter auszubauen. Trotz pandemie-bedingter

Einschränkungen ist es dem Leitungsteam des Zollernalb Klinikums unter seiner

Führung gelungen, die strukturelle Qualitätsoffensive auf den Weg zu bringen

und damit die Stärkung unserer medizinischen Abteilungen zu ermöglichen.

Um nur zwei wichtige Maßnahme zu nennen: Aus den Bemühungen für eine bessere

Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen in der Region folgten die Gründung

eines medizinischen Versorgungszentrums für die Kinder- und Jugendmedizin und

die Fortschreibung und Erhöhung des Krankenhausplans mit 18 Betten für die

stationäre Versorgung durch das Sozialministerium.

Ein wichtiger Schritt, wie die anderen medizinischen Projekte, um den

Zollernalbkreis mit allen seinen medizinischen Einrichtungen weiter attraktiv

als lebenswerte Region für die Menschen zu erhalten.

Außerdem werden wir die digitale Transformation an unserem Zollernalb Klinikum

konsequent umsetzen.

Gemeinsam mit Herrn Dr. Hinger werden wir die medizinische Versorgung für

unsere Bevölkerung im ländlichen Raum durch die Konzentrierung aller unserer

Abteilungen des Zollernalb Klinikums an einem gemeinsamen Standort weiter

stärken.

Die Schaffung eines „Zentralklinikums auf der grünen Wiese“ wird für uns alle

eine Herkulesaufgabe werden, die wir als Landkreis und mit dem Zentralklinikum,

Seite an Seite, zielstrebig und zeitnah aufgreifen werden. Herr Dr. Hinger ist

dabei ein unverzichtbarer, wertvoller Bestandteil zwischen Zollernalbkreis als

Träger und den Verantwortlichen im Klinikum.

Wir werden gemeinsam beherzt die Herausforderung anpacken.“

Quelle: Pressemeldung, 14.01.2022