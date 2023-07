ViaSalus mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Mit Sabine Raimund konnte die vakante Position der Geschäftsführung der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, die Holding-Geschäftsführer Manfred Sunderhaus interimsmäßig alleine übernommen hatte, zum 1. Juli 2020 kompetent nachbesetzt werden.

Die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper gliedert sich in zwei große Töchter, die

Katharina Kasper ViaNobis GmbH sowie die Katharina Kasper ViaSalus GmbH.

Während die Katharina Kasper ViaNobis GmbH ihren Schwerpunkt bei den Themen

Psychiatrie, Hilfe bei psychischen und geistigen Behinderungen und in der

Jugendhilfe setzt, konzentriert sich die Katharina Kasper ViaSalus GmbH auf

Themen der stationären und ambulanten Krankenversorgung und der Altenhilfe.

Mit Sabine Raimund hat die Katharina Kasper ViaSalus GmbH eine

Geschäftsführerin für sich gewinnen können, die eine ausgesprochen große

Expertise in der Führung von Kliniken mitbringt. Sie hat ihren beruflichen

Fokus von Anfang an auf das Gesundheitswesen gelegt und zunächst eine

Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten absolviert, bevor sie ein

berufsbegleitendes Studium an der Wirtschafts- und Verwaltungsakademie Berlin

aufnahm. Nach dem Abschluss als Diplombetriebswirtin mit Schwerpunkt

Gesundheits- und Sozialökonomie durchlief Raimund ein zweijähriges Trainee

Management Programm der Helios Kliniken.

Bisherige Stationen ihrer Karriere waren unter anderem die der

Geschäftsführerin der Helios Kliniken Wesermarsch, des Seehospitals Sahlenburg,

der DKD Helios Klinik Wiesbaden sowie der Helios Aukammklinik Wiesbaden.

Zuletzt stand Raimund über vier Jahre an der Spitze der Vamed Kliniken Bad

Berleburg.

„Ich bin davon überzeugt, dass die ViaSalus von der großen Erfahrung, die Frau

Raimund aus ihren beruflichen Stationen mitbringt, profitieren wird“, freut

sich Geschäftsführer Sunderhaus über den Neuzugang. „Die ViaSalus gemeinsam mit

Herrn Sunderhaus weiterzuentwickeln sehe ich als große Chance“, erklärt Sabine

Raimund: „Ich bin sicher, die dazu benötigten Kernkompetenzen mitzubringen.“

In der ViaSalus verantwortet Raimund – teils in Doppelspitze mit Manfred

Sunderhaus – unter anderem die Geschicke von vier somatischen Krankenhäusern,

einer Psychiatrischen Tagesklinik sowie von zwei Medizinischen

Versorgungszentren.

Quelle: Pressemitteilung, 01.07.2020