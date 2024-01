Vivantes erreicht 2019 positiven Jahresabschluss (Download, PDF, 4 MB).

Vivantes hat das Jahr 2019 mit einem Ergebnis von 17,5 Mio. Euro leicht über Plan abgeschlossen. Ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis waren Einmaleffekte aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Immobilien. Bei einem Umsatz von 1,3 Mrd. Euro entspricht das Ergebnis insgesamt einer schwarzen Null (2018: Ergebnis 16,2 Mio. bei 1,3 Mrd. Umsatz).

Gleichzeitig wurden die Investitionen deutlich erhöht auf 171 Mio. Euro (2018: 103 Mio. Euro), um

Vivantes zukunftsfähig aufzustellen. Das betrifft vor allem die Bereiche

Personal, Ausbildung, Digitalisierung und Infrastruktur, mit den derzeit

größten Bauprojekten am Vivantes Klinikum Neukölln und am Vivantes

Auguste-Viktoria-Klinikum. Das Jahr 2020 wird geprägt durch die Auswirkungen

der Corona-Pandemie.

Erstmals mehr als 600.000 Patientinnen und Patienten versorgt

Positiv entwickelt hat sich die Zahl der behandelten Patientinnen und

Patienten. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht gestiegen auf 360.021

im ambulanten Bereich (2018: 336.887) und 247.106 Fälle im stationären Bereich

(2018: 246.234). Vivantes versorgt rund ein Drittel aller stationären

Patientinnen und Patienten in Berlin. Parallel dazu hat sich die Anzahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Köpfe) von 16.679 auf 17.372 in 2019 erhöht.

Der Personalkostenaufwand ist damit ebenfalls angestiegen, von 879 Mio. Euro in

2018 auf 947 Mio. Euro in 2019.

Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der Vivantes Geschäftsführung: „Vivantes

übernimmt Verantwortung für die Versorgung der Berlinerinnen und Berliner, in

Corona-Zeiten und auch sonst jeden Tag – rund um die Uhr. Wir stehen mit

unseren Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Dienstleistungen und unserer Expertise

als verlässlicher Partner für schnelle und flexible Lösungen in

Krisensituationen ebenso wie für eine nachhaltige Weiterentwicklung der

Gesundheitsversorgung in Berlin. Das gilt auch im Hinblick auf die Ziele der

„Gesundheitsstadt 2030“. Die Gründung des Berliner Bildungscampus für

Gesundheitsberufe – BBG – gemeinsam mit der Charité Anfang 2020 ist hier ein

wichtiger Meilenstein, um noch mehr Pflegekräfte als bisher auszubilden.

Vivantes ist mit mehr als 600.000 Patientinnen und Patienten jährlich auch ein

idealer Partner für die Versorgungs- und Grundlagenforschung der

Universitätsmedizin.“

Qualität der klinischen Versorgung weiterentwickeln

Das medizinische Leistungsspektrum von Vivantes reicht von der Grundversorgung

bis zur nicht-universitären Spitzenmedizin, beispielsweise mit Verfahren der

Hochleistungsmedizin wie dem robotergestützten DaVinci-Operationssystem. 2019

wurden bei Vivantes 1.002 DaVinci-OPs durchgeführt, davon 822 urologische am

Vivantes Prostatazentrum, 99 gynäkologische und 81 OPs der Allgemein- und

Thoraxchirurgie. Am Vivantes Brustzentrum wurden in 2019 rund 660 bösartige

Neubildungen der Brustdrüse behandelt. Das Zentrum ist damit bundesweit eines

der größten seiner Art.

Dr. Johannes Danckert, interimistischer Vivantes Geschäftsführer

Klinikmanagement: „Zur Weiterentwicklung der klinischen Versorgung setzen wir

bei Vivantes auf die Bildung medizinischer Zentren, in denen bestimmte

Eingriffe konzentriert werden. Hintergrund ist, dass höhere Fallzahlen aufgrund

der größeren Erfahrung nachweislich zu einer besseren Versorgungs- und

Ergebnisqualität führen. Wir bauen aber auch unsere Angebote aus und

digitalisieren konsequent unsere klinischen Abläufe. Dabei richten wir unsere

Prozesse immer an den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Patientinnen und

Patienten aus – über alle Versorgungsstufen hinweg. Letztendlich sollen auch

unsere Mitarbeiter*innen von guten digitalen Prozessen im Arbeitsalltag

profitieren.“

Investition in Ausbildung und Fachkräftesicherung

Neben der Qualitätsentwicklung gehört die Fachkräftesicherung zu den größten

Herausforderungen im Gesundheitsbereich. Vivantes investiert bereits seit

Jahren beständig in zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei setzt

Vivantes nicht nur auf zahlreiche Personal- und Recruiting-Maßnahmen, sondern

vor allem auf die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Im Oktober 2019 hat

Vivantes in Reinickendorf einen neuen Ausbildungsstandort mit zusätzlich 250

Ausbildungsplätzen für Pflegeberufe in Betrieb genommen. Ziel ist es, in den

kommenden Jahren die Zahl der Ausbildungsplätze weiter stark zu erhöhen: Zum 1.

Januar 2020 haben Charité und Vivantes gemeinsam den Berliner Bildungscampus

für Gesundheitsberufe BBG gegründet. Der BBG wird derzeit noch an drei

Standorten betrieben, soll perspektivisch jedoch ein eigenes Campusgelände

erhalten. In dieser Einrichtung sollen künftig einmal mehr als 3.000

Auszubildende lernen.

Investition in Digitalisierung

Die Digitalisierung ist ein weiteres zentrales Thema mit Querschnittsfunktion

im Gesundheitsbereich. Vivantes nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und hat in

Kooperationen mit den Krankenkassen AOK und TK eine einheitliche Schnittstelle

für den Datenaustausch zwischen Gesundheitsakten entwickelt. Auf dieser Basis

wird künftig der Austausch von elektronischen Patientendaten per App möglich

sein. Aktuell läuft die Einführung des elektronischen

Patientendatenmanagementsystem PDMS auf den Intensivstationen der Klinika.

Strategisches Ziel ist es, durchgehend digitale Prozesse von der

Terminvereinbarung bis zur ambulanten Nachsorge der Patientinnen und Patienten

zu etablieren.

Dr. Eibo Krahmer, Vivantes Geschäftsführer Finanzen, Infrastruktur und

Digitalisierung:„Vivantes schafft die Infrastruktur für eine zukunftsfähige

medizinische Versorgung in Berlin. Dazu gehören die digitale Architektur für

alle Versorgungsschritte in den Kliniken, den ambulanten Medizinischen

Versorgungszentren, der Rehabilitation und der Altenpflege ebenso wie bauliche

Großprojekte, z.B. der Neubau am Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg, der

Neubau und Sanierung des Klinikums Neukölln oder verschiedene Altenpflegeheime.

Diese und weitere Bauprojekte sind stets im laufendem Betrieb an den Standorten

zu realisieren – eine gute Abstimmung und Verständnis für klinische und

bauliche Abläufe sind hier bei allen Beteiligten gefragt.“

Investitionen in bauliche Infrastruktur

Der erste Spatenstich für das größte Bauvorhaben von Vivantes wurde im Februar

2020 am Klinikum Neukölln gefeiert. Hier wird in einem ersten Bauabschnitt vor

dem Hauptgebäude ein Kopfbau („Nordkopf“) errichtet. Dieser ermöglicht später

eine vollständige Sanierung des Klinikums Neukölln bei laufender

Patientenversorgung, indem er als „Drehscheibe“ für zu sanierende Bereiche

fungiert. Der Bau umfasst eine neue Rettungsstelle, 16 OP-Säle und

Funktionsdiagnostik sowie mehrere Stationen mit 240 Betten, 28

intensivmedizinische Betten und einen Hubschrauberlandeplatz. Zudem wurden auf

dem Gelände des Klinikums Neukölln Modulbauten errichtet, in denen

psychiatrische und auch somatische Stationen untergebracht sind.

Der Grundstein für ein neues Krankenhausgebäude mit etwa 100 Betten und

weiteren Bereichen am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum wurde im April 2019

gelegt. Hier entstehen in einem ersten Bauabschnitt sechs OP-Säle, eine

Radiologie und eine neue Intensivmedizin. In weiteren Bauabschnitten sollen

später zusätzliche Funktionsgebäude und auch eine neue Rettungsstelle errichtet

werden, so dass perspektivisch eine der modernsten Kliniken entsteht.

Ausblick: Strategie 2030 und „Gemeinschaftsaufgabe“ Corona-Pandemie

Vivantes entwickelt derzeit seine Netzwerkstruktur aus Kliniken, Pflege- und

Versorgungseinrichtungen strategisch weiter (Strategie 2030). Angesichts der

regulatorischen Vorgaben der Politik, der demografischen Entwicklung und der

aktuellen Sondersituation durch die Corona-Pandemie kommen insgesamt große

organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Krankenhäuser – und

auch auf Vivantes – zu. Diese können nur gemeinsam mit dem Land Berlin, dem

Bund und anderen Akteuren des Gesundheitssystems erfolgreich bewältigt werden.

Mehr erfahren: Viele weitere Daten, Fakten und Hintergründe finden Sie auch im

Vivantes Jahresbericht 2019.

Quelle: Pressemitteilung, 22.04.2020