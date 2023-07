Vivantes-Spitze stellt sich für die Zukunft auf

Vivantes-Leitung: Geschäftsführung wird auf vier erweitert / Neuer Vorsitzender mit Vertragsverlängerung (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH hat Dr. Johannes Danckert zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt und den Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Danckert hatte den Vorsitz seit Juli 2021 kommissarisch inne und war gleichzeitig für das

Klinikmanagement verantwortlich. Dieser Bereich wird künftig von einem/einer vierten Geschäftsführer*in geleitet werden. Die Position wird - ebenso wie die Leitung

des Bereichs Finanzmanagement und Infrastruktur - neu besetzt werden.

Dorothea Schmidt, seit August 2020 Geschäftsführerin Personalmanagement wird

diesen Geschäftsbereich weiterhin leiten. Wie bereits kommuniziert, verlässt

der derzeitige Geschäftsführer Finanzmanagement, Infrastruktur und

Digitalisierung, Dr. Eibo Krahmer Vivantes, um eine neue Aufgabe an der

Uniklinik RWTH Aachen anzunehmen.

Dr. Danckert wird als Vorsitzender der Geschäftsführung unter anderem auch für

die strategische Weiterentwicklung und Neuausrichtung von Vivantes zuständig

sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Digitalisierung, die er künftig

ebenfalls verantworten wird. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der

Zusammenarbeit mit der Charité im Rahmen der Strategie „Gesundheitsstadt Berlin

2030“.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel erklärt: „Wir

ergänzen das bewährte Team von Dr. Johannes Danckert und Dorothea Schmidt mit

zwei neuen Führungskräften und stellen das größte kommunale Klinikunternehmen

Deutschlands für kommende Herausforderungen auf. Herr Dr. Danckert und Frau

Schmidt haben ihre Fähigkeiten bei der Bewältigung der Pandemie sowie dem

Abschluss und der Umsetzung der Tarifverträge in Pflege und

Tochtergesellschaften eindrucksvoll bewiesen. Der Aufsichtsrat hat volles

Vertrauen, dass beide in der künftig vierköpfigen Geschäftsführung das größte

kommunale Klinikunternehmen Deutschlands in eine gute Zukunft führen werden.“

Mit der Neuwahl der Arbeitnehmervertreter*innen am 30. Mai 2022 veränderte sich

auch die personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Neue stellvertretende

Vorsitzende ist Dr. Eva Müller-Dannecker. Die vollständige Liste der Mitglieder

Quelle: Pressemitteilung, 14.07.2022