Vorstand der Charité neu aufgestellt (Berlin).

Der Aufsichtsrat der Charite – Universitätsmedizin Berlin hat mit den Personalentscheidungen in seiner heutigen Sitzung die Weichen für die zukünftige Ausrichtung der Universitätsmedizin gestellt: Astrid Lurati ist in ihrer derzeitigen Funktion als Vorstand Finanzen und Infrastruktur bestätigt worden. Prof. Dr. Martin E. Kreis übernimmt zum 1. Januar 2021 die Funktion des

Vorstands Krankenversorgung von Prof. Dr. Ulrich Frei, der Ende des Jahres in

den Ruhestand geht. Carla Eysel besetzt zum 1. November 2020 die neu

eingerichtete Position des Vorstands Personal und Pflege. Zudem soll mit der

Integration des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in die Charité

dessen Vorstandsvorsitzender, Prof. Dr. Christopher Baum, zum 1. Januar 2021

Mitglied des Vorstands der Berliner Universitätsmedizin werden. Die Personalien

komplettieren den Prozess der Neugestaltung des sechsköpfigen Vorstandes der

Charité.

Die Neuerungen basieren auf dem im Oktober 2019 novellierten Berliner

Universitätsmedizingesetz, das neue Strukturen und Amtsbezeichnungen für

Vorstands- und Leitungspositionen an der Charité geschaffen hat.

Michael Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Charité und Regierender

Bürgermeister von Berlin, zur Bedeutung der Personalentscheidungen: „Wir haben

in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats gemeinsam wegweisende

Personalentscheidungen für die Charité verabschiedet. Ich freue mich besonders,

dass wir mit der neu eingerichteten Position des Vorstands Personal und Pflege

den Themen Fachkräftegewinnung und -sicherung sowie der Pflege als größte an

der Charité vertretene Berufsgruppe ein entsprechendes Gewicht im

Vorstandsgremium geben. Der neue Vorstand ist damit fast komplett. Mit der

geplanten Integration des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in die

Charité zum 1. Januar 2021 soll er dann insgesamt sechs Vorstandsmitglieder

umfassen und kann gestärkt und interdisziplinär besetzt die aktuellen und

zukünftigen Herausforderungen der Universitätsmedizin angehen. Damit schließen

wir auch einen wichtigen Prozess erfolgreich ab, der eine Weiterentwicklung der

Governancestrukturen der Charité zum Ziel hatte. Mit einem neu

zusammengesetzten Aufsichtsrat mit exzellenten externen Sachverständigen und

dem neuen Vorstand ist die Charité hervorragend für die Zukunft aufgestellt und

ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.“

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, begrüßt die

Neuerungen: „Mit den heutigen Personalentscheidungen ist das neue sechsköpfige

Vorstandsteam der Charité komplett. Ich freue mich persönlich sehr darauf, mit

den Vorstandsmitgliedern, die ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren

jeweiligen Bereichen sind, die Zukunftsthemen und die strategische

Weiterentwicklung der Charité 2030 zu gestalten. Gemeinsam werden wir

Gesundheitsversorgung neu denken, um die exzellente Position der Berliner

Universitätsmedizin in Forschung, Lehre und Krankenversorgung weiter

auszubauen.“

Kontinuität und Neuanfang: Die Personalien im Charité-Vorstand im Überblick

Astrid Lurati ist als Vorstand Finanzen und Infrastruktur bestätigt worden. Sie

trägt in dieser Funktion die Finanz- und Investitionsverantwortung für die

Berliner Universitätsmedizin. Zuvor war sie seit Mai 2016 als Direktorin des

Klinikums der Charité und seit Oktober 2019 als Vorstand Infrastruktur und

Finanzen tätig. Astrid Lurati kann auf eine mehr als zehnjährige erfolgreiche

Tätigkeit als Leiterin des Geschäftsbereichs Finanzen am Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf zurückblicken. Sie hat einen Master in Pharmazeutischer

Medizin und verfügt als Diplom-Kauffrau über vielfältige Berufserfahrungen und

eine umfassende Branchenkenntnis im Gesundheitssektor.

Prof. Dr. Martin E. Kreis ist zum neuen Vorstand Krankenversorgung bestellt

worden. Die vormals als Ärztliche Direktion bezeichnete Position, die ein

kooptiertes Mitglied des Vorstands war, ist durch das novellierte Berliner

Universitätsmedizingesetz fest im Vorstand der Charité verankert worden. Prof.

Kreis ist in dieser Funktion zuständig für die Krankenversorgung an der

Charité, zu der sowohl die ärztliche Kompetenz als auch die Leitung des

Klinikums gehören. An der Charité ist Prof. Kreis seit Oktober 2012 als

Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Campus

Benjamin Franklin tätig sowie seit April 2018 als Ärztlicher Centrumsleiter des

CharitéCentrums für Chirurgische Medizin (CC 08). Der langjährige

Viszeralchirurg folgt in der Vorstandsposition auf Prof. Dr. Ulrich Frei, der

das Amt des Ärztlichen Direktors seit 2004 innehatte – zunächst nebenamtlich,

ab 2008 hauptamtlich und seit 2019 die Funktion Vorstand Krankenversorgung

wahrgenommen hatte. Prof. Frei verabschiedet sich Ende des Jahres in den

Ruhestand.

Carla Eysel verstärkt das Vorstandsteam und besetzt die neu eingerichtete

hauptamtliche Position des Vorstands Personal und Pflege an der Charité.

Aktuell ist sie CEO der Alba Europe Holding plc. & Co KG in Berlin und

verantwortet zudem seit 2007 die Bereiche Business Development & Organisation

bei der Alba Group in Berlin. Carla Eysel hat in Regensburg und Tübingen

Rechtswissenschaften und an der University of East London International

Management studiert.

Prof. Dr. Christopher Baum ist bereits im August zum neuen

Vorstandsvorsitzenden des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung / Berlin

Institute Institute of Health (BIH) bestellt worden. In dieser Funktion soll er

nach der Integration des BIH in die Charité Anfang 2021 ebenfalls Mitglied des

Vorstands der Universitätsmedizin werden. Das entsprechende Integrationsgesetz

befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Prof. Baum ist derzeit

Vizepräsident Medizin an der Universität Lübeck und Vorstandsmitglied des

Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Der ausgewiesene

Wissenschaftsmanager und Experte für Translation, Molekulare Medizin und

Gentherapie wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender des BIH zum 1. Oktober 2020

antreten.

Quelle: Berlin, 25.09.2020