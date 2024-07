Vorstandstätigkeit an der Spitze des kommunalen ANregiomed-Klinikverbunds wird verlängert (Presseaussendung).

Dr. Gerhard M. Sontheimer steht für weitere fünf Jahre an der Spitze des kommunalen ANregiomed-Klinikverbunds. Wurde vom ANregiomed-Verwaltungsrat für weitere fünf Jahre als Vorstand bestätigt: Der Mediziner, Diplom-Physiker und Krankenhausexperte Dr. Gerhard M.

Sontheimer. Der Mediziner, Diplom-Physiker und Krankenhausexperte Dr. Gerhard M. Sontheimer wird das Kommunalunternehmen ANregiomed bis in das Jahr 2028 leiten. In seiner

Sitzung vom 23. Februar 2022 hat der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen,

den Vertrag des amtierenden Vorstands um fünf weitere Jahre zu verlängern.

Kontinuität als entscheidender Faktor

„Kontinuität an der Spitze unserer Krankenhäuser ist in einer Zeit des

schnellen Wandels ein entscheidender Faktor“, sind Landrat Dr. Jürgen Ludwig

und Thomas Deffner, Oberbürgermeister der Stadt Ansbach, überzeugt. „Von den

Baumaßnahmen am Klinikum Ansbach über Neuverpflichtungen auf medizinischen

Schlüsselpositionen bis hin zur Einführung der elektronischen Patientenakte hat

Vorstand Dr. Gerhard Sontheimer viele wichtige Vorhaben vorangebracht. Wir

begrüßen sehr, dass er als ausgewiesener Experte für weitere fünf Jahre als

Vorstand von ANregiomed zur Verfügung steht“, betonen der

ANregiomed-Verwaltungsratsvorsitzende und sein Stellvertreter übereinstimmend.

„Ich freue mich sehr, dass ich in den vergangenen Jahren als Vorstand bei

ANregiomed die Entwicklung in unserem Klinikverbund gemeinsam mit unseren

Trägervertretern maßgeblich vorantreiben durfte“, erklärt Dr. Sontheimer. „Ich

bin sicher, wir konnten – gemessen an der Herausforderung – viel erreichen, um

unseren Klinikverbund im Sinne unserer Zielsetzung, der Sicherstellung einer

hochwertigen, langfristig ausgerichteten und dabei finanzierbaren medizinischen

Versorgung in Stadt und Landkreis Ansbach, neu und zukunftsfähig zu

positionieren.“

Der ursprünglich aus Aalen stammende Dr. Gerhard Sontheimer ist 62 Jahre alt,

verheiratet, hat zwei Kinder und leitet das gemeinsame Kommunalunternehmen von

Landkreis und Stadt Ansbach seit März 2018 als alleiniger Vorstand. Zuvor war

Dr. Sontheimer unter anderem Vorstandsvorsitzender der Gesundheit Nordhessen

Holding AG, einem großen kommunalen Klinikverbund mit fast 5.000

Beschäftigten.

Quelle: Presseaussendung, 24.02.2022