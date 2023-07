Wechsel an der Spitze der Amper Kliniken AGWechsel an der Spitze der Amper Kliniken AG

Wechsel an der Spitze der Amper Kliniken AG (Pressemitteilung).

Corinna Glenz ist neue Vorsitzende des Aufsichtsrats, Robert Möller neuer Vorstand der Amper Kliniken AG. Der bisherige Vorstand Marcus Sommer wechselt in die Muttergesellschaft Helios Health. Der Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG

hat in einer außerordentlichen Sitzung vom 8. Juli 2020 Corinna Glenz, Geschäftsführerin Personal bei Helios, als neue

Vorsitzende gewählt. In derselben Sitzung wurde Robert Möller als neuer

Vorstand bestätigt. Möller ist seit Anfang Juli Regionalgeschäftsführer einer

neu gebildeten, größeren Region Süd und folgt in beiden Funktionen auf Marcus

Sommer, der diese seit sechs Jahren innehatte und künftig auf der Ebene der

Muttergesellschaft Helios Health neue Aufgaben übernehmen wird.

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Enrico Jensch bedankte sich bei allen

Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Sein besonderer Dank ging an Marcus

Sommer: „Er hat es als Vorstand verstanden, über sechs Jahre lang eine

ausgesprochene Kontinuität in die strategische Führung der Amper Kliniken AG zu

bringen. Dabei hat er sich die Anerkennung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aber auch unserer Partner im Umfeld der beiden Kliniken erworben.“ Landrat

Stefan Löwl ergänzt: „Ich wünsche Herrn Sommer für seinen weiteren beruflichen

Werdegang bei Helios alles Gute und bedanke mich für die exzellente und

vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre. Mein Dank geht auch an Herrn

Jensch für die immer unkomplizierte und direkte Abstimmung sowie die

hilfreichen fachlichen Einschätzungen, insbesondere während der schwierigen

Corona-Monate.“

Zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung im Großraum München

Die Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzes wurde notwendig, da durch den

Neuzuschnitt der Regionen bei Helios die strategische Zuständigkeit für die

Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf von Enrico Jensch an Corinna Glenz

überging. Die 47-jährige Ingenieurin ist seit 2006 in wechselnden Positionen

bei Helios tätig und seit 2019 Mitglied der Konzerngeschäftsführung von Helios

Deutschland. Glenz: „Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit als

Aufsichtsratsvorsitzende und bin mir sicher, dass wir an das gute Miteinander

der vergangenen Jahre in diesem Gremium anknüpfen werden. Die Amper-Kliniken

haben eine zentrale Bedeutung in unserer Strategie für eine zukunftsorientierte

Gesundheitsversorgung im Großraum München.“

Für den neuen Vorstand Robert Möller war es der erste Besuch im Dachauer

Klinikum. Der 53-jährige Internist und gelernte Bankkaufmann führte von 2014

bis 2017 das Helios Hanseklinikum Stralsund. Seit September 2019 war Möller

Regionalgeschäftsführer der Helios Region Mitte, die nun mit der ehemaligen

Region Süd zusammengeführt wurde. Möller: „Ich freue mich auf meinen Start in

Dachau und darauf, in der nächsten Zeit die beiden Häuser und ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennenzulernen. Gemeinsam mit

Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner ist es mir ein großes Anliegen, dass

die Vernetzung mit den Münchner Schwesterkliniken weiter intensiviert wird. Wir

haben vier tolle Häuser hier und das geballte Wissen und die Kompetenz sollten

zukünftig noch verstärkt standortübergreifend genutzt werden.“

Das Helios Amper-Klinikum Dachau versorgt jährlich rund 22.000 stationäre

Patienten, die Helios Amper-Klinik Indersdorf rund 800 akutstationäre sowie

1.200 stationäre Reha-Patienten. Weitere rund 36.000 Patienten werden ambulant

von den rund 1.200 Mitarbeitern der beiden Klinikstandorte medizinisch

versorgt. Die 14 Fachabteilungen in Dachau verfügen zusammen über 435 Betten.

Die Klinik in Markt Indersdorf ist spezialisiert auf Altersmedizin und verfügt

mit der Akutgeriatrie sowie der stationären und ambulanten geriatrischen

Rehabilitation über insgesamt 90 Betten.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro. Helios Deutschland und Quirónsalud

gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 08.07.2020