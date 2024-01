Wechsel im Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG (Pressemitteilung).

er Kliniken AG hat in seiner turnusmäßigen Sitzung vom 29. Mai 2020 den amtierenden Vorsitzenden Enrico Jensch, Geschäftsführer und Chief Operating Officer bei Helios, bestätigt. Sein Stellvertreter Stefan Löwl, Landrat des Landkreises Dachau, wurde ebenfalls bestätigt. Zudem wurden vier neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt. Die

Beschäftigten der Amper Kliniken AG hatten zuvor zwei neue Mitglieder als ihre

Vertreter für das Gremium gewählt: Professor Dr. Michael Scherer, Chefarzt

Unfallchirurgie und Orthopädie, und Diplom-Pflegewirtin Katharina Stark,

Leitung des Beschwerdemanagements. Als Vertreter der Aktionäre wurden ebenfalls

zwei neue Mitglieder bestellt: Dr. Ulrike Heesemann, Medizinische

Regionalgeschäftsführerin der Helios Region Mitte, und Professor Dr. Ulrich

Linsenmaier, Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle

Radiologie am Helios Klinikum München West.

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind auf Arbeitnehmerseite die Betriebsrätin

Gertrud Celik sowie der Ärztliche Direktor und HNO-Chefarzt Professor Dr.

Hjalmar Hagedorn. Von Aktionärsseite sind Rainer Meinhardt, ehemaliger

Geschäftsführer der Helios Klinik Kipfenberg, und Professor Dr. Heiko C. Rath,

bisheriger Medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios Region Süd, nicht

mehr Mitglieder des Kontrollgremiums.

Marcus Sommer, Vorstand der Amper Kliniken AG, und Enrico Jensch,

Aufsichtsratsvorsitzender, bedankten sich bei den scheidenden

Aufsichtsratsmitgliedern für die gute und konstruktive Zusammenarbeit:

„Gemeinsam haben wir wichtige strategische Entscheidungen für die Zukunft der

Amper-Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf getroffen. Im Namen der

Klinikleitung und aller Beschäftigten möchten wir uns für Ihr großes Engagement

ganz herzlich bedanken.“

Der Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG besteht aus sechs Vertretern der

Anteilseigner und drei Arbeitnehmervertretern. In der Hauptversammlung wurden

die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands der Amper Kliniken AG für

das vorangegangene Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Das Helios Amper-Klinikum Dachau versorgt jährlich rund 22.000 stationäre

Patienten, die Helios Amper-Klinik Indersdorf rund 800 akutstationäre sowie

1.200 stationäre Reha-Patienten. Weitere rund 36.000 Patienten werden ambulant

von den rund 1.200 Mitarbeitern der beiden Klinikstandorte medizinisch

versorgt. Die 14 Fachabteilungen in Dachau verfügen zusammen über 435 Betten.

Die Klinik in Markt Indersdorf ist spezialisiert auf Altersmedizin und verfügt

mit der Akutgeriatrie sowie der stationären und ambulanten geriatrischen

Rehabilitation über insgesamt 90 Betten.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro. Helios Deutschland und Quirónsalud

gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/9OA' title='Wechsel im Aufsichtsrat der Amper

Kliniken AG'>Pressemitteilung, 29.05.2020