Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz des Rhein-Maas Klinikums (Pressemitteilung).

Bettina am Orde ist ab sofort neue Vorsitzende des Aufsichtsrates des Rhein-Maas Klinikums. Sie folgt in dieser Funktion auf Dr. Georg Greve, der auf den Vorsitz im Aufsichtsrat des Rhein-Maas Klinikums verzichtet und in den Ruhestand gewechselt ist.

Foto Bettina am Orde

Bettina am Orde ist seit dem 1. Juli 2020 Vorsitzende des Aufsichtsrates der

Rhein-Maas Klinikum GmbH.

Bettina am Orde wurde 1962 geboren und studierte an der Ruhr-Universität Bochum

Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik. Ihre berufliche

Laufbahn begann sie 1987 als Referentin für Grundsatzfragen in der Stabsstelle

"Verbandspolitische Planung" des AOK-Bundesverbandes in Bonn. 1991 wechselte

sie als Referatsleiterin "Gesundheitspolitik und Krankenversicherung" in die

Abteilung Sozialpolitik des DGB-Bundesvorstands in Düsseldorf. Seit Mai 1999

war Bettina am Orde Referentin für Grundsatzfragen beim IKK-Bundesverband in

Bergisch-Gladbach, bevor sie 2004 die Leitung des Bereichs "Gesetzliche

Krankenversicherung und Vertragsarztrecht" im nordrhein-westfälischen

Gesundheitsministerium übernahm.

2012 wurde sie als erste Frau in der gut 750-jährigen Geschichte der

Knappschaft in das dreiköpfige Direktorium der Deutschen Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See (KBS) gewählt, 2015 wurde sie Vorsitzende der

Geschäftsführung der traditionsreichen Sozialversicherung.

Auch in dieser Funktion folgte sie Dr. Georg Greve. Der nun ausgeschiedene

Aufsichtsratsvorsitzende des Rhein-Maas Klinikums gilt als einer der

profiliertesten und anerkanntesten Manager der deutschen Sozialversicherung. Er

kam als promovierter Mathematiker und studierter Betriebswirt 1986 zur

Bundesknappschaft nach Bochum. 1997 wurde er dort Direktor und ein Jahr später

Erster Direktor. Untrennbar mit der Amtszeit von Dr. Georg Greve verbunden ist

die Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu einem

modernen Dienstleistungsunternehmen sowie der Ausbau der

Knappschaftskrankenhäuser zu einer der größten öffentlich-rechtlichen

Krankenhausketten in Deutschland.

Dr. Georg Greve begleitete zudem die Entwicklung des Rhein-Maas Klinikums von

seiner Fusion mit zunächst zwei Standorten in Würselen und Bardenberg zum

starken regionalen Gesundheitsversorger konzentriert an einem Standort. Das

Engagement des Rhein-Maas Klinikums für die medizinische Grundversorgung für

die Menschen in der Region, wie für spezialisierte medizinische Angebote auf

höchstem Niveau, wird auch Bettina am Orde als neue Aufsichtsratsvorsitzende

unterstützen.

Quelle: Pressemitteilung, 01.07.2020