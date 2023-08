Wechsel in der Führungsspitze bei den LAKUMED KLiniken (LAKUMED Kliniken).

Neue Ärztliche Direktoren und neues Vorstandsmitglied bei den LAKUMED Kliniken. In den vergangenen Wochen wurden die Positionen der Ärztlichen Direktoren am Krankenhaus Landshut-Achdorf und am Krankenhaus Vilsbiburg neu besetzt und auch im Vorstand der LAKUMED Kliniken gab es einen Wechsel. Seit 1. Juli

ist Prof. Dr. Martin Anetseder, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Krankenhaus Landshut-Achdorf, neuer Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Landshut-Achdorf. Er folgt auf Prof. Dr.

Johannes Schmidt, der seit 2009 als Ärztlicher Direktor tätig war und sich

künftig als ärztlicher Vertreter und Vorstand der LAKUMED Kliniken dem

Medizincampus Niederbayern widmen wird. Zum gleichen Datum wurde Dr. Raimund

Busley, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus

Vilsbiburg, zum Ärztlichen Direktor des Krankenhauses Vilsbiburg ernannt. Sein

Vorgänger Prof. Dr. Christian Pehl übte das Amt des Ärztlichen Direktors 14

Jahre lang aus und wurde vom Verwaltungsrat und Kreisrat zum 1. August als

Vorstandsmitglied der LAKUMED Kliniken berufen – dort tritt er die Nachfolge

von Vorstand Dr. Johann Hatzl an. Landrat Peter Dreier und Jakob Fuchs,

geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der LAKUMED Kliniken, dankten Dr.

Johann Hatzl für seine zehnjährige Tätigkeit als Vorstand der LAKUMED Kliniken,

in der er sich als wohnhafter Vilsbiburger besonders für den Standort

Vilsbiburg einsetzte. „Mit dem ehemaligen Ärztlichen Direktor des Krankenhauses

Vilsbiburg, Prof. Dr. Christian Pehl, haben wir einen sehr engagierten und mit

Vilsbiburg fest verwurzelten Nachfolger für die Vorstandschaft der LAKUMED

Kliniken gefunden und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit“, so Landrat

Dreier. Jakob Fuchs dankte Prof. Dr. Johannes Schmidt für seine zwölfjährige

Tätigkeit als Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Landshut-Achdorf, in der er

sich besonders für die Weiterentwicklung und den Fortschritt des Krankenhauses

einsetzte. Zuletzt unterschrieben Fuchs und Prof. Dr. Schmidt den Vertrag für

den ersten Operations-Roboter im Raum Landshut, der in den kommenden Wochen in

einem OP-Saal am Krankenhaus Landshut-Achdorf installiert wird. Landrat Peter

Dreier dankte den beiden Chefärzten der Anästhesie, Prof. Dr. Martin Anetseder

und Dr. Raimund Busley, für die Übernahme der Ämter als Ärztliche Direktoren

der Krankenhäuser Landshut-Achdorf und Vilsbiburg. „Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit Ihnen, um gemeinsam die Gesundheitseinrichtungen des

Landkreises Landshut weiterzuentwickeln und den Menschen in der Region die

bestmögliche medizinische Versorgung auf aktuellstem Stand zukommen zu

lassen.“ [...]

Quelle: LAKUMED Kliniken, 27.07.2021