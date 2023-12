Wechsel in der Geschäftsführung der SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH (SRH Kliniken).

Volker Kull geht zum 30. November 2021 in den Ruhestand; Patrick Zander tritt ab 01. Oktober 2021 die Nachfolge als neuer Geschäftsführer an. Die SRH Gesundheitszentren im Nordschwarzwald erfahren im Herbst einen Generationswechsel: Volker Kull, Geschäftsführer der SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald

GmbH, wird per Ende November in den Ruhestand gehen. Der 64-jährige übergibt zum 1. Oktober 2021 die Leitung an Patrick Zander.

„Mich für Menschen und deren Gesundheit einzusetzen, war immer meine

Leidenschaft, und ich bin froh, dass wir mit Patrick Zander jemanden gefunden

haben, der diese Leidenschaft mit unseren Kolleginnen und Kollegen und mit mir

teilt,“ äußerte sich Volker Kull über seinen Nachfolger. Von seinen 48

Berufsjahren war Volker Kull 37 im Gesundheitswesen tätig, 10 davon für das

Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH. Nachdem er 6 Jahre lang die Leitung

des SRH Gesundheitszentrums in Bad Wimpfen im Heilbronner Unterland sowie des

SRH Fachkrankenhauses in Neresheim im Ostalbkreis innehatte, verantwortete er

die vergangenen knapp 4 Jahre die Geschicke der SRH Gesundheitszentren in der

Region Nordschwarzwald.

»Mir ist eine sehr reibungslose Übergabe des Staffelstabs sehr wichtig, deshalb

freue ich mich darauf, über etwa 2 Monate mit Patrick Zander zusammenarbeiten

zu können,“ sagte Volker Kull.

Patrick Zander, 45, stößt von den CELENUS Kliniken kommend zur SRH-Familie, wo

er die vergangenen rund 6 Jahre als Direktor verschiedener Kliniken tätig war.

Seit über 20 Jahren wird Patrick Zander mit Aufgabenstellungen betraut, in

denen es um den Ausbau, Neueröffnungen und Erwerb oder die Neustrukturierung

von Bereichen sowie Unternehmen geht. Der berufliche Ursprung liegt in der

gehobenen Hotellerie. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der

Leitung verschiedenster Fach- und Rehabilitationskliniken mit Schwerpunkten wie

Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie und Kardiologie.

„Ich möchte Volker Kull im Namen der gesamten SRH für sein Engagement, seinen

Willen zum Erfolg und zur Integration der ehemaligen Ruland-Kliniken in den

SRH-Verbund von ganzem Herzen danken“, meinte Werner Stalla, Geschäftsführer

des Gesundheitsbereichs der SRH. „Patrick Zander wird eine große Lücke zu

füllen haben, aber ich bin mir sicher, dass wir mit ihm einen ausgezeichneten

Fachmann gefunden haben, um die bislang erfolgreiche Entwicklung der SRH

Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH innovativ fortzuführen und u. a. eine

neue Reha-Fachabteilung –Psychosomatik- zu implementieren, die Anfang 2022 auf

dem Dobel ihre Arbeit aufnehmen wird.“

Quelle: SRH Kliniken, 26.08.2021