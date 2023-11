Wechsel in der Klinik-Geschäftsführung am Helios Klinikum Aue

Neue Geschäftsführerin an der Helios Klinik Aue (Pressemeldung).

Seit dem 1. Dezember ist Uta Ranke (52) neue Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Aue. Sie folgt auf Jan Jakobitz, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Mit Uta Ranke gewinnt das Klinikum eine erfahrene

Klinik-Managerin mit mehrjähriger Erfahrung in verschiedensten

Führungspositionen. Sie wechselt von der Paracelsus-Klinik Zwickau nach Aue.

„Mit Uta Ranke konnten wir eine erfahrene Klinik-Managerin gewinnen, die mit

ihren langjährigen Erfahrungen im stationären wie auch ambulanten Bereich

umfangreiche Kenntnisse mitbringt und mit den lokalen Gegebenheiten bestens

vertraut ist“, sagt Regionalgeschäftsführer Prof. Sebastian Heumüller.

Uta Ranke hat die Klinikgeschäftsführung zum 1. Dezember übernommen und wird

sich zukünftig um alle wirtschaftlichen und strukturellen Belange des Helios

Klinikums Aue kümmern und dafür sorgen, das Klinikum für die Zukunft zu

entwickeln. „Ich wünsche Uta Ranke viel Erfolg, reichlich Schaffenskraft und

gutes Gelingen bei ihren neuen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit“,

so Prof. Sebastian Heumüller.

Geboren und aufgewachsen in Zwickau startete Uta Ranke bereits mit ihrem

Studium zur Diplomkauffrau an der Westsächsischen Hochschule Zwickau in die

Gesundheitsbranche: Einer der Schwerpunkte war der Bereich „Management im

Gesundheitswesen“.

Die 52-Jährige Diplom-Kauffrau war von 2000 bis 2015 in verschiedenen

Führungspositionen in der Paracelsus-Klinik Zwickau tätig. In 2015 folgte der

Wechsel als stellvertretende Krankenhausdirektorin des somatischen und

psychiatrischen Klinikums an das AMEOS Klinikum Haldensleben ehe sie in 2016

die Klinikleitung der Dr. Ebel Fachklink Bad Brambach übernahm. Im März 2019

kehrte Uta Ranke als Klinikmanagerin an die Paracelsus-Klinik Zwickau zurück.

„Die Übernahme der Klinikleitung in Aue ist eine spannende, herausfordernde,

aber auch besonders schöne Aufgabe. Mit einem breiten Leistungsspektrum,

hochmotivierten Kolleg:innen und einer modernen medizinischen Ausstattung nimmt

das Klinikum eine herausragende Stellung als Gesundheitsdienstleiter in der

Region ein. Gemeinsam im Team möchte ich daran arbeiten den Standort sicher für

die Zukunft mit all den großen Aufgaben und Herausforderungen aufzustellen und

zu entwickeln“, sagt Uta Ranke.

„Unser besonderer Dank gilt Jan Jakobitz, der in den vergangenen zwei Jahren

mit großem persönlichen Engagement als Klinikgeschäftsführer tätig gewesen ist.

Jan Jakobitz war maßgeblich daran beteiligt, dass das Auer Klinikum allen

Widrigkeiten zum Trotz erfolgreich durch die schwere Zeit der Pandemie gekommen

ist und die Patientenversorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden konnte.

Mit der Entwicklung eines gefäßmedizinischen Zentrums Südwestsachsen und der

damit verbundenen engeren Zusammenarbeit mit dem Helios Vogtland-Klinikum

Plauen hat Jan Jakobitz zudem auch strategische Impulse für die

Weiterentwicklung des Hauses gesetzt. Ich wünsche ihm für seine berufliche

Zukunft wie auch privat alles erdenklich Gute“, sagt Prof. Sebastian

Heumüller.

Jan Jakobitz verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und rückt beruflich

wie auch privat wieder näher an seine Familie und Heimat.

Quelle: Pressemeldung, 05.12.2022