Wechsel in der Krankenhausdirektion des Marienhospitals Osnabrück

Marienhospitals Osnabrück: Neuer Krankenhausdirektor übernimmt (Pressemeldung).

Johannes Düvel verabschiedet und Carsten Oberpenning als Nachfolger begrüßt. Nach zehnjähriger Tätigkeit im Marienhospital Osnabrück (MHO) der Niels-Stensen-Kliniken ist Krankenhausdirektor und MVZ-Geschäftsführer Johannes Düvel in die Freiphase der Altersteilzeit verabschiedet worden. Gleichzeitig

wurde Carsten Oberpenning (41) als neuer Krankenhausdirektor begrüßt. Werner Lullmann und Dr. Bernd Runde, Geschäftsführung Niels-Stensen-Kliniken

und Marienhospital Osnabrück, dankten Düvel für sein langjähriges Engagement

und seine fachliche Expertise. Insbesondere die Weiterentwicklung des

Krankenhauses als Maximalversorger mit dem Neu- und Ausbau der

Palliativmedizin, dem Hybrid-OP sowie der Frauenklinik als

Level-1-Geburtszentrum, die Integration der ehemaligen Paracelsus-Klinik in das

MHO, die Entwicklung der baulichen Zielplanung und die erfolgreiche

Profilierung des MHO als Zentrum der Versorgung von COVID-Patienten in der

Pandemie prägten die erfolgreiche Amtszeit von Johannes Düvel. Im Beisein

vieler Kolleginnen und Kollegen wünschten sie ihm alles Gute für seinen neuen

Lebensabschnitt.

Düvel hatte nach seinem Studium an der Fachhochschule Osnabrück zunächst für

den IKK-Landesverband Westfalen-Lippe gearbeitet und war anschließend mehr als

15 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen für die Paracelsus-Kliniken

Deutschland tätig. Vor seinem Wechsel zum MHO war er fünf Jahre kaufmännischer

Geschäftsführer des Klinikums Links der Weser (Bremen).

Gemeinsam mit seinem Nachfolger Carsten Oberpenning hatte Düvel seit Oktober

2022 als Doppelspitze eng zusammengearbeitet. Oberpenning war zu diesem

Zeitpunkt von den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche als Krankenhausdirektor zum

MHO-Standort Natruper Holz der Niels-Stensen-Kliniken gewechselt.

Drei Jahre lang hatte er zuvor als Verwaltungsdirektor und Prokurist

erfolgreich die Niels-Stensen-Kliniken Bramsche geleitet und in dieser Zeit

unter anderem die Baumaßnahmen intensiv begleitet sowie final umgesetzt. Vor

seiner Tätigkeit in Bramsche war er als Regionaldirektor bei den

Paracelsus-Kliniken Deutschland für vier Krankenhäuser verantwortlich.

Für seine Aufgabe als neuer alleiniger Krankenhausdirektor des MHO an beiden

Standorten (Bischofsstraße und Natruper Holz) wünschten ihm Lullmann und Runde

viel Erfolg.

Das MHO ist das größte Krankenhaus in Trägerschaft der Niels-Stensen-Kliniken.

Jährlich werden an den Standorten in der Bischofsstraße und am Natruper Holz

rund 35.000 Patienten vollstationär, 11.000 Patienten vor- und nachstationär

sowie 72.000 Patienten ambulant von mehr als 2.350 Mitarbeitenden versorgt.

Quelle: Pressemeldung, 26.05.2023