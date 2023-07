Wechsel in der Regionaldirektion der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe (Mediennachricht).

Im Rahmen der Kreistagssitzung, die am 14. Juli in der Böhnlichhalle in Walzbachtal stattfand, verabschiedete Landrat Dr. Christoph Schnaudigel die Regionaldirektorin der Kliniken des Landkreises Karlsruhe Susanne Stalder in den Ruhestand. Zum 1. Januar 2009 sind die

Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal und die Rechbergklinik in Bretten Partner im Klinikverbund der RHK Gesundheit geworden

und haben seitdem eine beachtliche Entwicklung erfahren. Klammert man die

Coronapandemie aus, stehen die RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH mit

den beiden Standorten Bretten und Bruchsal wirtschaftlich auf einer soliden

Basis und bieten dank vorausschauender strategischer Ausrichtung und

Investitionsmaßnahmen von über 150 Mio. Euro modernste medizinische Versorgung

auf fachlich höchstem Niveau. „In anderen Kreisen müssen Krankenhäuser

geschlossen werden, wir können nicht ohne Stolz auf unsere zukunftsfähig

ausgerichteten Kreiskliniken blicken, deren Bestand dadurch langfristig

gesichert ist. Diesen Prozess hat Susanne Stalder als Regionaldirektorin von

Beginn an maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben und dafür bedanke ich mich

im Namen des Kreistags und auch der Menschen in unserem Kreis sehr herzlich“,

würdigte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel die langjährigen Verdienste von

Susanne Stalder, die nach 13 Jahren die Führung der Kliniken des Landkreises

Karlsruhe abgibt und in Ruhestand geht. Er dankte ihr für ihre überaus

engagierte Arbeit. „Mit Ihrer Überzeugungskraft und Fachkompetenz haben Sie die

Mitglieder des Aufsichtsrats und Kreistags ein ums andere Mal überzeugen können

und hohe Zustimmung und Wertschätzung erfahren“, so der Landrat.

Nach ihrem Abitur in Besigheim hat Susanne Stalder bereits während eines

Lehramtsstudiums in Gießen durch pflegerische Tätigkeiten im Dialysezentrum und

Altenheim erste Kontakte zu Pflege und Medizin geknüpft. Nach Abschluss des

Diploms als Verwaltungswirtin 1986 hat sie in der Verwaltung der

Krankenanstalten des Landkreises Ludwigsburg angefangen und ist seither dem

Krankenhauswesen in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen treu geblieben.

Sie war u.a. Geschäftsführerin der Gesellschaft für Qualität und Management im

Verbund der kommunalen Krankenhäuser. Im Jahr 2006 hat Susanne Stalder die

Stelle als Regionaldirektorin der Enzkreis-Kliniken angetreten und hat seit

2009 die Funktion der Regionaldirektorin der Kliniken des Landkreises Karlsruhe

ausgeübt.

Ihr Nachfolger wird Roland Walther, der die Stelle des Regionaldirektors für

die Kliniken Bretten und Bruchsal zum 1. August antritt. Der studierte Facharzt

für Anästhesie ist seit 1991 an der Fürst-Stirum-Klinik tätig. Sein besonderer

Schwerpunkt galt lange Jahre der Notfallmedizin: Von 1999 bis 2009 war er

Leitender Notarzt und Sprecher der Leitenden Notärzte des

Rettungsdienstbereichs Karlsruhe und Mitglied des Bereichsausschusses. Als

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat war er seit der ersten Stunde maßgeblich

an der Entwicklung der Kliniken des Landkreises Karlsruhe beteiligt. 2018

wechselte er als Stellvertreter von Susanne Stalder und Leiter des neu

geschaffenen Stabsbereichs klinische Unternehmensentwicklung in die

Regionaldirektion. Schwerpunkte waren die Steuerung von Großprojekten,

Personal- und Strukturplanung, Prozessoptimierung sowie Fallzahl- und

Erlössteuerung.

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel freute sich über den nahtlosen Übergang in

der Klinikleitung und auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Roland

Walther.

Quelle: Mediennachricht, 15.07.2022