Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern bekommt neuen Geschäftsführer (Medienmitteilung).

Die Entscheidung ist gefallen: Thorsten Hemmer wird neuer Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH. Gestern unterzeichnete der 45-Jährige, der bereits seit 1998 im Dienst des Maximalversorgers steht, seinen neuen Vertrag. Bereits Anfang Dezember 2021 hatte sich der Stadtrat Kaiserslautern für aktuellen

Prokuristen als Nachfolger von Peter Förster ausgesprochen. Mitte Dezember 2021 votierten die Kreistage von Kusel und dem Donnersbergkreis ebenfalls für Thorsten Hemmer. Er übernimmt das Amt des Geschäftsführers

offiziell im Oktober 2022.

„Wir legen unseren Maximalversorger vor Ort in sehr gute und erfahrene Hände.

Thorsten Hemmer kennt die Belange des Westpfalz-Klinikums seit vielen Jahren

und ist durch seine langjährige Tätigkeit im Haus nah bei den Menschen. Er wird

die lange und gelungene Kooperation für die Menschen in der Region und die

Beschäftigten im Klinikum im besten Wortsinn fortführen. Als kommunaler Träger

können wir so gemeinsam die Zukunft des Klinikums gestalten und wichtige Lehren

aus der Corona-Pandemie ziehen. In der neuen Position wünschen wir Herrn Hemmer

schon heute viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“,

sagt Anja Pfeiffer als Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern und Vorsitzende

des Aufsichtsrates, stellvertretend für die drei Gesellschafter.

„Ich freue mich auf die spannende und herausfordernde neue Aufgabe. Das

Westpfalz-Klinikum bietet ein breites medizinisches Spektrum an und hat großes

Potenzial. Die Mitarbeitenden leisten Tag für Tag Großartiges. Gemeinsam mit

allen Kolleginnen und Kollegen möchte ich auch in Zukunft zur bestmöglichen

Versorgung unserer Patientinnen und Patienten beitragen“, sagt der

Diplom-Betriebswirt.

„Es freut mich sehr, dass sich die Gesellschafter für Thorsten Hemmer als

meinen Nachfolger entschieden haben. Die Übergabe werden wir bestmöglich

organisieren, sodass Thorsten Hemmer im Herbst voll durchstarten kann“, ergänzt

der aktuelle Geschäftsführer Peter Förster, der das Klinikum Ende September in

den wohlverdienten Ruhestand verlässt. Förster war rund 43 Jahre im Unternehmen

tätig und davon 12 Jahre an der Spitze.

Quelle: Medienmitteilung, 27.01.2022