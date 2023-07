Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses Leonberg mit eigenem Chefarzt besetzt

Steigendes Patientenaufkommen in der modernisierten Zentralen Notaufnahme des Krankenhauses Leonberg macht chefärztliche Leitung sinnvoll (Medienmitteilung).

Das Patientenaufkommen in Notaufnahmen bundesweit stieg in den Referenzjahren vor der Pandemie jährlich um vier bis sieben Prozent an. In der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Krankenhauses Leonberg wurden 2020 schon unter Pandemieeinfluss bis zu 22.000 Patienten notfallmedizinisch versorgt; mehr als

ein Drittel davon müssen zudem in der Folge stationär aufgenommen werden. Dieser Entwicklung trug der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Böblingen gGmbH in

Abstimmung mit der Geschäftsleitung bereits im vergangenen Jahr Rechnung und

bestellt mit Dr. Michael Beier für das Krankenhaus Leonberg erstmalig einen

Chefarzt für die Leitung der Zentralen Notaufnahme.

Geschäftsführer Martin Loydl, Regionaldirektor Nicolai Stolzenberger und der

Ärztliche Direktor Dr. Michael Sarkar ließen es sich an dessen erstem

Arbeitstag auch nicht nehmen, den neuen Chefarzt an seiner neuen Wirkungsstätte

persönlich zu begrüßen. „Eine moderne ZNA ist heutzutage Aushängeschild und die

wichtigste Organisationsdrehscheibe für eine reibungslose Patientenversorgung

der Notfallpatienten im Krankenhaus und 24/7 an 365 Tagen im Jahr Anlaufstelle

für Menschen in Not“, so Loydl und bekräftigte nochmals, dass es sich

angesichts des Dienstbeginns am 1. April keinesfalls um einen Aprilscherz

handele. „Wir sind froh, mit Herrn Dr. Beier einen ausgewiesenen Experten auf

dem Gebiet der Notfallmedizin für uns gewonnen zu haben, der nach der baulichen

Modernisierung der Leonberger Notaufnahme im vergangenen Jahr jetzt auch die

fachliche Reorganisation der Notfallbehandlungen im Sinne einer

Interdisziplinären Notaufnahme inklusive eines modernen Triage-Systems

finalisieren wird.“

Knapp ein Jahr nach Start der Baumaßnahmen 2020 nahm im Juli 2021 am

Krankenhaus Leonberg die komplett modernisierte Zentrale Notaufnahme inklusive

neuer Krankenwagenhalle ihren Betrieb auf, nachdem die alte Notaufnahme zuvor

seit 1990 durchgängig am Netz war. Der Bauabschnitt der ZNA stellte mit einem

Investitionsvolumen von rund 5,5 Mio. Euro einen Meilenstein im Rahmen der

Gesamtsanierung des Krankenhauses Leonberg dar. Insgesamt investiert der

Landkreis Böblingen in den kommenden Jahren fast 80 Millionen Euro in die

Zukunftsfähigkeit des Standortes. Mit einer Erweiterung der Nutzflächen der ZNA

von ehemals 335 auf 405 Quadratmetern – allein der Schockraum ist jetzt fast

doppelt so groß und mit modernster lebensrettender Technik ausgestattet –

stehen dem neuen Chefarzt und seinem ärztlichen und pflegerischen Team nunmehr

von Anfang an beste strukturelle Voraussetzungen zur Verfügung. In den Umbau

der ZNA flossen auch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie noch mit ein. So

wurde z. B. darauf geachtet, dass zwei der sieben Untersuchungszimmer auch über

Außenbereiche betreten und die alte Krankenwagenhalle vor dem Krankenhaus für

infektiöse Patienten als Fieberambulanz bereitgehalten werden können. In einem

halboffenen Bereich mit fünf weiteren Überwachungs- und Behandlungsplätzen

haben die Mitarbeiter/-innen der ZNA zudem kurze Wege für die Erstversorgung

und die Patienten jederzeit im Blick.

Dr. Beier wechselt von der Medius Klinik Ostfildern-Ruit zum Klinikverbund

Südwest. Dort war der Internist, klinische Akut- und Notfallmediziner,

Intensivmediziner und Notarzt mit Zusatzausbildung im ärztlichen Qualitäts- und

klinischen Risikomanagement zuletzt fünf Jahre lang leitender Arzt der ZNA und

klinischer Risikomanager der Medius Kliniken. Zudem ist er Prüfer für die

Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und Klinische Akut- und Notfallmedizin bei der

Bezirksärztekammer Nord-Württemberg. Der 48-Jährige verheiratete Vater von drei

Kindern wuchs in Esslingen auf. Nach dem Studium in Tübingen führte ihn sein

beruflicher Werdegang über das Kreiskrankenhaus Kirchheim ans

Katharinenhospital Stuttgart. Drei Jahre sammelte er zudem als Honorararzt

wertvolle Erfahrungen speziell in der Notfall- und Intensivmedizin. Im Sinne

der standortübergreifenden Zusammenarbeit und des Wissenstransfers wird er

seine Expertise auch im verbundweiten Fachzentrum aller zentralen Notaufnahmen

des Klinikverbundes Südwest, u.a. gemeinsam mit dem Chefarzt der ZNA

Sindelfingen-Böblingen Dr. Johannes Böer sowie den anderen Standortleitungen,

einbringen.

Quelle: Medienmitteilung, 01.04.2022