Zukunftskonzept der Thüringen-Kliniken sieht Neubau in Saalfeld vor (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat hat sich wiederholt mit der Zukunftsplanung für die Thüringen-Kliniken Georgius Agricola auseinandergesetzt. Gemeinsam mit einem beauftragten Büro für Bauplanung stellte die Geschäftsführung ein Konzept vor, das vier verschiedene Alternativen zum Bau

eines zentralen Bettenhauses am Standort Saalfeld beinhaltete. „Nur mit diesem Neubau kann langfristig die Gesundheitsversorgung in der Region gesichert werden“, erklärte Geschäftsführer Dr. med. Thomas Krönert.

Der Neubau eines Bettenhauses ist verbunden mit dem Ziel, am Standort Saalfeld

einen „Medizin- und Sozialcampus“ entstehen zu lassen. Beherbergen soll dieses

neue Gebäude die Stationen und Funktionsbereiche. Mit diesem Neubau können

effiziente Stationsgrößen geschaffen werden. Durch die Konzentration der

Funktionsbereiche werden Wegezeiten deutlich verringert, der Neubau hat eine

optimale Anbindung an das Haupthaus – wichtig unter anderem für die Ver- und

Entsorgung. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeute der Neubau

eine Zukunftsperspektive, ist sich der Aufsichtsratsvorsitzende der

Thüringen-Kliniken, Landrat Marko Wolfram, sicher: „Mit dem Neubau eines

Bettenhauses ergeben sich eine Reihe von Erleichterungen und weiterhin

attraktive Arbeitsplätze, vor allem im pflegerischen und im ärztlichen

Bereich.“

Das beauftragte Büro hat gemeinsam mit der Geschäftsführung mehrere Standorte

geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass ein Neubau nur auf der Achse in

Richtung Pathologie möglich und finanzierbar ist. Dabei müsse abgewogen werden,

ob das bestehende Ärztehaus erhalten werden kann.

Der denkmalgeschützte Altbau in Saalfeld soll weitergenutzt werden, in weiten

Teilen allerdings nicht mehr für die stationäre Akutmedizin. Vorstellbar sind

die Eigennutzung knapp der Hälfte der Flächen sowie die Vermietung von

Gebäudeteilen an Partner aus der Branche, zum Beispiel an Krankenkassen,

Arztpraxen, ambulante Pflegedienste.

Zusätzlich zu dem Bettenhaus soll ein Neubau für die Klinikküche entstehen.

In einem Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Marko Wolfram, und

Geschäftsführer Dr. med. Thomas Krönert befürwortete Thüringens

Sozialministerin Heike Werner die Neubaupläne, das Konzept nannte sie

„plausibel“. Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen

und Familie prüft die Einstellung der Mittel in den Landeshaushalt,

wahrscheinlich ist hier der Etat der Jahre 2023 bis 2027. Insofern kann in

diesem Zeitraum der Neubau realisiert werden.

Vor dem Aufsichtsrat begründete Geschäftsführer Dr. med. Thomas Krönert die

Notwendigkeit für den Neubau: „Bei Betrachtung des Standortes Saalfeld fielen

strukturelle Defizite der Bausubstanz auf, die einen Wettbewerbsnachteil zu

anderen Marktteilnehmern darstellen und langfristig unternehmensgefährdend

sind.“ Dazu gehören unter anderem die Nutzung einer Sanitärzelle von bis zu

acht Patienten, der prekärere Zustand des zentralen Abwasserkanals im Keller

sowie der Hauptver- und Entsorgungswege des gesamten Altbaugebäudes, eine alte

und überdimensionierte Heizungsanlage, kleine und ökonomisch nicht sinnvoll

betreibbare Stationsgrößen.

Aus dieser Beschreibung heraus wurden vier Varianten erarbeitet, die zwischen

der Instandsetzung des jetzigen Haupthauses und dem Errichten eines modernen

Bettenhauses unterschieden. Zusammenfassend wurde ein erheblicher

Investitionsbedarf in Höhe von 144,5 Millionen Euro konstatiert.

„Das medizinische Zukunftskonzept ermöglicht eine zukunftssichere und

standortübergreifende Verbundstrategie, die die wesentlichen demographischen

und epidemiologischen Entwicklungen berücksichtigt“, begründete Landrat Marko

Wolfram das klare Votum des Aufsichtsrates für das Vorhaben. „Durch medizinisch

sinnvoll vernetzte Strukturen ist die qualitativ hochwertige regionale

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Thüringen-Kliniken

sichergestellt.“

Quelle: Pressemitteilung, 27.05.2021