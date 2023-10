Zweitgutachten wegen offener Fragen zum Klinikum Dresden gefordert (Die Grünen Dresden).

Am Freitag haben die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE. und SPD im Dresdner Stadtrat einen Antrag eingereicht, in dem sie ein Zweitgutachten für die Restrukturierung des Städtischen Klinikums fordern. Im Jahr 2020 fand eine umfangreiche Begutachtung zur

Restrukturierung und zukünftigen Entwicklung des Städtischen Klinikums durch die Unternehmensberatung Ernst & Young statt, die in mit dem Klinikumsvorstand

abgestimmte Empfehlungen mündete. Diese wurden dem Ausschuss für Gesundheit in

mehreren Sitzungen vorgestellt. Trotz zahlreicher Nachfragen blieben dabei aber

wesentliche Fragen offen.

Dazu

Dr. Wolfgang Deppe (Bündnis 90/Die Grünen): „Das Konzept der Verwaltung zur

Restrukturierung des Klinikums enthält viele richtige Vorhaben, wie die Bildung

leistungsfähiger medizinischer Zentren oder die Verstärkung ambulanter

Angebote. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Es muss vor allem geklärt werden,

ob die komplette Schließung des Krankenhauses Neustadt für die stationäre

Versorgung wirklich notwendig ist. Dies wird im Konzept der Verwaltung und der

beratenden Gutachter bei Weitem nicht ausreichend begründet. Warum soll es

nicht weiterhin möglich sein, am Standort Trachau eine internistische Grund-

und Regelversorgung aufrecht zu erhalten? Warum soll nicht eines der

medizinischen Zentren dort stationiert werden, z.B. das für Kinderheilkunde und

Geburtsmedizin? Warum soll eine erfolgreiche Abteilung wie die für moderne

Adipositasbehandlung nicht in Trachau bleiben? Diese Fragen sind für die

Gesundheitsversorgung der Menschen in Dresden von hoher Bedeutung, wie auch

eine vielfältig gezeichnete Petition zeigt. Um sie fundierter zu klären,

beantragen wir ein zweites Gutachten, das sich darauf konzentriert und auch die

möglichen finanziellen Fördermittel in den Blick nimmt. Bei einer so wichtigen

und kostenträchtigen Entscheidung sollte der Dresdner Stadtrat einem guten

medizinischen Brauch folgen und sich vor einer so schwierigen Operation eine

zweite Meinung einholen.“

Jens Matthis (DIE LINKE.): Ernst & Young ist kein unabhängiger Gutachter,

sondern seit über zwanzig Jahren ein Protagonist der neoliberalen Umgestaltung

des deutschen Gesundheitswesens.

Bevor die Stadt von E&Y unterstützte Pläne umsetzt, muss sie sich Klarheit

darüber verschaffen, was dies langfristig für die Gesundheitsversorgung in

Dresden bedeuten kann.

Vincent Drews (SPD): „Die vor uns liegende Entscheidung zur Umstrukturierung

des städtischen Klinikums ist weitreichend und tiefgreifend. Sie muss auf einer

fundierten Faktengrundlage und wohlüberlegt getroffen werden. Die momentan

vorliegenden Informationen reichen dafür nicht aus, sodass es auch aus Sicht

der SPD-Fraktion eines zweiten Gutachtens bedarf. Zentral sind für uns dabei

Fragen nach den Konsequenzen für das Personal des Klinikums. Werden die

freiwerdenden Ressourcen in einem Stellenabbau münden oder dafür genutzt,

überlastet Mitarbeiter*innen zu entlasten? Unklar ist auch, ob sich die

Konsequenzen aus der aktuellen Pandemie, die Bund und Länder mit Blick auf die

Gesundheitsversorgung in Deutschland ziehen wollen, in den Plänen wiederfinden.

Außerdem wollen wir dargestellt haben, wie die Versorgung auch in

Ausnahmesituationen wie einem Elbehochwasser im Norden Dresdens und dem Umland

sichergestellt werden kann, wenn die Umstrukturierung wie vorgeschlagen kommt.

Das alles soll das Zweitgutachten klären. Für uns geht in Sachen Klinikum

Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“

Quelle: Die Grünen Dresden, 30.03.2021