Ambulantisierung mit Augenmaß: Verdrängen der Diabetologie aus dem Krankenhausbereich aufhalten (Deutsche Diabetes Gesellschaft).

Vergütungssystem der Diagnosis Related Groups (DRG) auf den Prüfstand stellen. Diabetologische Lehrstühle erhalten und ausbauen. Bettenplanung in Krankenhäusern nicht auf Kosten der Diabetologie. Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes. Laut

der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erhalten jeden Tag in Deutschland mehr als 1.000 Erwachsene die Diagnose Diabetes. Trotzdem geraten

diabetologische Schwerpunkte an Kliniken und diabetologische Fachabteilungen

zunehmend unter Druck, weil sie für Krankenhäuser oft nicht lukrativ sind.

Aufgrund der steigenden Erkrankungszahlen und eines in der Folge stetig

ansteigenden Versorgungsbedarfs warnt die DDG vor einem drohenden

Versorgungsdefizit. Zu den konkreten Maßnahmen, die die DDG von den

Verantwortlichen der Politik dringend fordert, zählen etwa der Ausbau und

Erhalt diabetologischer Lehrstühle deutschlandweit, verbesserte Bedingungen für

diabetologische Behandlungen bei Fallpauschalen und Regelungen bei der

Bettenplanung in Krankenhäusern. Ihre Anliegen für eine optimale

Patientenversorgung, diskutieren Expertinnen und Experten der DDG am

Donnerstag, den 10. März 2022 auf der Jahrespressekonferenz der

Fachgesellschaft (online, Link zur Anmeldung).

Über 8,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit an Diabetes – Tendenz

stark steigend. Dank des medizinischen Fortschritts lassen sich chronische

Krankheiten wie Diabetes heute gut ambulant behandeln. „Schwere

Unterzuckerungen oder andere akute Stoffwechselentgleisungen bei Diabetes

können jedoch nur stationär versorgt werden“, so Professor Dr. med. Monika

Kellerer, Past-Präsidentin der DDG und Ärztliche Direktorin des Zentrums für

Innere Medizin I am Marienhospital in Stuttgart. Bei Menschen mit Diabetes Typ

2 seien es häufig Begleit- und Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall,

Nierenversagen oder das diabetische Fußsyndrom, die eine Behandlung im

Krankenhaus erfordern. „Deswegen ist es unabdingbar, dass jedes Krankenhaus

eine qualifizierte Betreuung für Menschen mit Diabetes sicherstellt“, so

Kellerer.

Doch die Realität ist eine andere: Lediglich 20 Prozent der Kliniken in

Deutschland erfüllen die Kriterien der DDG zur Behandlung von Menschen mit

Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Laut der Expertin müssen Kliniken seit Jahren bei

Stellen und Betten in der Diabetologie den Rotstift ansetzen. „Das

Vergütungssystem der Diagnosis Related Groups (DRG) benachteiligt die

diabetologischen Fachabteilungen in Krankenhäusern“, so Kellerer.

„Fallpauschalen für aufwendige Eingriffe sind attraktiver als diabetologische

Maßnahmen, die überwiegend konservativ erfolgen. Dieses System der

Hochleistungsmedizin wertschätzt eine informierende, aufklärende und

patientenzentrierte Versorgung zu wenig.“

Wenn Kosteneinsparungen die Diabetologie weiter aus dem Krankenhausbereich

verdrängen, fehle der stationäre Bereich auch als Ausbildungsplatz für alle

medizinischen Fachkräfte. Derzeit gibt es nur noch an acht Universitäten

eigenständige, bettenführende klinische Lehrstühle für Diabetologie in

Deutschland; gleichzeitig wird die Zahl der Diabetespatienten nach

Expertenschätzungen bis 2040 auf bis zu zwölf Millionen ansteigen. „Um diese

Herausforderung meistern zu können, müssen die Universitäten die

diabetologischen Lehrstühle erhalten und ausbauen, statt sie kaputtzusparen“,

betont Kellerer. „Wer soll sonst den ärztlichen Nachwuchs in Zukunft ausbilden,

wer die Patienten betreuen und klinische Studien durchführen?“

Die Past-Präsidentin der DDG sieht deshalb Handlungsbedarf und richtet einen

deutlichen Appell an Bund und Länder: „Es ist nicht hinnehmbar, dass das

DRG-Vergütungssystem wichtige leitlinienbasierte Versorgungsaspekte der

Volkskrankheit Diabetes unzureichend abbildet und damit für Kliniken

wirtschaftlich unattraktiv macht“, kritisiert Kellerer. „Die Fallpauschalen im

stationären Vergütungssystem müssen angepasst werden, damit Diabetesabteilungen

im Krankenhaus kostendeckend arbeiten können und erhalten bleiben.“ Neben der

Vergütungsanpassung sieht die Expertin auch Verbesserungspotenzial in der

landesweiten Bettenplanung und fordert, bei der Erstellung der

Krankenhaus-Bettenpläne für die Diabetologie mehr Kapazitäten einzuplanen.

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft, 09.03.2022