AOK will Krankenhaus-Vergütung vereinfachen und Konzentration von Klinikleistungen fördern (AOK Bundesverband).

Die Komplexität des deutschen Krankenhaus-Vergütungssystems muss reduziert werden, um medizinisches Personal und Pflegekräfte von bürokratischem Aufwand zu entlasten. Zudem sollte die Krankenhausplanung durch die gezielte Vergabe von differenzierten Versorgungsaufträgen an eine bedarfsgerechte Anzahl von

Kliniken reformiert werden. Das sind zwei zentrale Forderungen aus einem

32-seitigen Positionspapier für eine grundlegenden Vergütungs- und

Strukturreform im Krankenhaussektor, das die AOK heute veröffentlicht hat. Sie

präzisiert damit ihre Vorschläge aus dem Programm zur Bundestagswahl unter dem

Titel "Neue Nähe".

"In den anderthalb Jahren der Pandemie sind viele grundlegende Struktur- und

Finanzierungsprobleme überdeckt worden, die nach der Wahl auf der

gesundheitspolitischen Agenda stehen. Der Reformbedarf ist unstrittig und nicht

mehr zu übersehen", sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des

AOK-Bundesverbandes. "Unsere Vorschläge zielen darauf, das Vergütungssystem zu

modernisieren und zukunftsfähig zu machen. Eine notwendige Voraussetzung dafür

sind Strukturreformen, die die historisch gewachsene Krankenhauslandschaft in

Deutschland endlich fit machen für die Zukunft. Dazu gehört die Konzentration

von Leistungen in spezialisierten Kliniken, die ihre Patientinnen und Patienten

bestmöglich versorgen und gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten."

DRG-System weiterentwickeln und Schwachstellen beheben

Die AOK spricht sich in ihrem Papier dafür aus, das derzeitige Vergütungssystem

auf Basis von diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, kurz

DRGs) weiterzuentwickeln und seine Schwachstellen zu beheben. Unter anderem

soll durch ein ausgewogenes Kalkulationsverfahren sichergestellt werden, dass

die Leistungen der Kliniken in Zukunft fairer abgebildet werden. Zugleich müsse

das Vergütungssystem einfacher gestaltet werden. "Zuschläge sollte es nur noch

in Ausnahmefällen geben - und wenn der Nachweis erbracht ist, dass sie sich

positiv auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten auswirken", so

AOK-Vorstand Litsch. Durch solche Maßnahmen können die Komplexität und die

Überregulierung des Vergütungssystems reduziert werden, um die Belastung von

Ärzten und Pflegekräften mit Dokumentationsaufgaben zu senken. "Statt das

DRG-System immer weiter auszuhöhlen und immer neue, manipulationsanfällige

Bypass-Lösungen einzuführen, müssen wir die vorhandenen Potenziale des Systems

nutzen", fordert Litsch. Die von einzelnen Akteuren im Gesundheitswesen

geforderte weitgehende oder vollständige Selbstkostendeckung lehne die AOK ab:

"Diese Art von Krankenhausfinanzierung hatten wir bis in die 1990er Jahre. Sie

hat damals zu aufgeblähten und am Ende unbezahlbaren Strukturen mit oftmals

schlechter Behandlungsqualität geführt", so Litsch. Dies könne keine sinnvolle

Perspektive für die Zukunft sein - insbesondere vor dem Hintergrund der

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage.

Konsequente Erfassung von Pflegeleistungen statt Pflegebudget

Cover AOK-Positionen zur Krankenhaus-Planung und -Vergütung

Das Positionspapier als PDF zum Download

Die AOK-Gemeinschaft kritisiert zudem, dass die Leistungen der Pflegeberufe im

derzeitigen Vergütungssystem nur unzureichend abgebildet werden. Das seit 2020

angewendete Pflegebudget ziele darauf ab, die Pflegekosten zu vergüten, sei

aber extrem manipulationsanfällig. Es führe zu zahlreichen Schiedsstellen- und

Klageverfahren sowie zu hohen Ausgabensteigerungen, die nicht der Pflege

zugutekommen. Die AOK fordert daher, dass die Pflege den ärztlichen Leistungen

durch eine systematische Leistungserfassung methodisch gleichgestellt wird.

"Mit einer konsequenten Erfassung der Pflegeleistungen, die aufwandsarm und auf

digitaler Basis erfolgen muss, wird eine Kalkulation der tatsächlich

anfallenden Pflegekosten möglich - und damit auch eine sachgerechte Vergütung

innerhalb der DRGs. Dies ermöglicht eine bessere Sicherung der pflegerischen

Qualität für die Patientinnen und Patienten. Und es legt die Basis dafür, dass

Pflegekräfte auf wissenschaftlicher Basis mehr Kompetenzen im Krankenhausalltag

erhalten", so Litsch.

"Dauerhaftes Ärgernis" der Investitionskostenfinanzierung beheben

Ein "dauerhaftes Ärgernis" sei die mangelnde Finanzierung der

Investitionskosten durch die Bundesländer, betont Litsch. "Wir haben uns fast

daran gewöhnt, dass Kliniken notwendige Investitionen aus den DRG-Erlösen

querfinanzieren oder am Pflegepersonal sparen. Eine jahrzehntelange

Vogel-Strauß-Politik der Verantwortlichen hat zudem dafür gesorgt, dass das

Geld mit der Gießkanne auf die Klinken verteilt wurde", so Litsch. Die AOK

fordert in ihrem Papier, dass die Bundesländer die Finanzierung der

Investitionskosten endlich auf das erforderliche Niveau anheben und bei

notwendigen Strukturveränderungen vom Bund finanziell unterstützt wird. "Die

zusätzliche Finanzierung von Vorhaltekosten zu Lasten der GKV lehnen wir ab,

das ist Daseinsvorsorge und Aufgabe des Staates", betont Litsch.

Im Sinne der Qualität: Vergabe differenzierter Versorgungsaufträge

Titel Kurzfassung der AOK-Positionen zur Krankehaus-Planung und -Vergütung - kh

Das Positionspapier in der

Kurzfasssung zum Download

Als Voraussetzung für die skizzierten Pläne zur Reform der Vergütung fordert

die AOK in ihrem Papier grundlegende Strukturreformen. Ziel ist dabei die

Verbesserung der Versorgungsqualität durch die Zentralisierung spezialisierter

stationärer Leistungsangebote an dafür geeigneten Standorten. Zur Umsetzung

erhalten die Krankenhäuser zukünftig einen klar definierten Versorgungsauftrag

von den Ländern, der die Grundlage für die Art der Leistungserbringung, das

Budget und die Abrechnung ist. Basis sind vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA)

zu definierende Leistungsgruppen mit Qualitätsvorgaben, die für die Planung und

Vergabe von Versorgungsaufträgen auf der Landesebene genutzt werden.

Krankenhäuser, die für die bedarfsgerechte stationäre Versorgung nicht mehr

benötigt werden, sollen bei Bedarf in Gesundheitszentren umgewandelt werden,

die Teile der ambulanten Versorgung übernehmen. "Diese Öffnung der Kliniken für

die ambulante Versorgung bietet viele Vorteile für die Patientinnen und

Patienten - und als weiterentwickelte Gesundheitszentren haben viele kleine

Kliniken gerade in ländlichen und strukturschwachen Regionen weiterhin eine

Existenzberechtigung", so Martin Litsch. Die Planung der Versorgung und die

Vergabe der Versorgungsaufträge für die ambulante Versorgung sollte auf

Landesebene durch sogenannte 3+1-Gremien erfolgen - also durch die zuständige

Kassenärztliche Vereinigung, die Landeskrankenhausgesellschaft, die

Krankenkassen und mit Beteiligung des jeweiligen Landes.

Zentralisierung hilft bei Bewältigung von Krisen

Auch auf "Lehren aus der Pandemie" geht das Positionspapier ein: "Die Pandemie

hat gezeigt, dass eine Zentralisierung von Krankenhausleistungen für die

Bewältigung von Krisensituationen von Vorteil ist", konstatiert AOK-Vorstand

Martin Litsch. Große und spezialisierte Kliniken könnten den Herausforderungen

einer Pandemie besser begegnen, weil der Erfahrungsgewinn hier schneller

möglich sei. Bezüglich der Finanzierung sieht die AOK im Krisenfall die

Krankenkassen in der Verantwortung für die Bezahlung der Krankenhaus- und

Patientenbehandlung. "Die Leerstandsfinanzierung ist dagegen Teil der

Daseinsvorsorge und damit Aufgabe der Bundesländer", so Litsch.

Quelle: AOK Bundesverband, 31.08.2021