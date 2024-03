AOP-Gutachen: Wesentlich mehr Behandlungen ambulant möglich

Unnötige Krankenhausaufenthalte vermeiden: Gutachten zeigt, dass viele Krankenhausleistungen auch ambulant möglich sind (GKV-Spitzenverband).

Ein heute veröffentlichtes Gutachten des IGES-Instituts zeigt, dass wesentlich mehr Behandlungen, die bisher im Krankenhaus erbracht wurden, auch ambulant möglich wären. Beauftragt wurde das umfangreiche Gutachten über das Ambulante Operieren im Krankenhaus (AOP) durch den GKV-Spitzenverband, die

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Bereits heute erfolgen Leistungen aus dem sogenannten AOP-Katalog, sowohl

ambulant als auch stationär. Nach Aussagen der Gutachter könnten die aktuellen

Leistungen des AOP-Katalogs um fast 90 Prozent erweitert werden.

„Die aktuell möglichen ambulanten Operationen könnten um fast 2.500

verschiedene Leistungen ausgeweitet werden. Das entspräche 90 Prozent des

bisherigen Leistungsumfangs. Damit belegt das IGES-Gutachten wie groß und

dringend der Ambulantisierungsbedarf in Deutschland ist. Das Gutachten stellt

eine wertvolle Vorarbeit für die Erweiterung des AOP-Katalogs dar. Nur so

können unnötige stationäre Krankenhausaufenthalte und die damit verbundenen

Risiken für die Patientinnen und Patienten vermieden werden. Auch die

Krankenhäuser, die Ärzteschaft und das Pflegepersonal werden dadurch

entlastet“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband. „Der

GKV-Spitzenverband wird sich in den Beratungen mit der KBV und DKG für eine

substanzielle Erweiterung des AOP-Katalogs einsetzen. Wir wollen, dass die

Ambulantisierung in Deutschland Fahrt aufnimmt. Das ist ein wichtiges Signal an

die Politik“, so Stoff-Ahnis.

Die Gutachtenergebnisse werden nun von DKG, KBV und dem GKV-Spitzenverband

beraten. Erst nach der inhaltlichen Prüfung kann entschieden werden, welche

Leistungen wann und unter welchen Voraussetzungen in den AOP-Katalog

aufgenommen werden können.

Kernergebnisse des Gutachtens

Die Gutachter schlagen 2.476 Leistungen im Bereich der ambulanten Operationen

und stationsersetzenden Eingriffe auf Basis des Katalogs der verschiedenen

Operations- und Prozedurenschlüssel, den sogenannten OPS-Codes, vor. Mit diesen

fast 2.500 zusätzlichen Leistungen würde der AOP-Katalog (Stand 2019) in einem

Schlag um 86 Prozent erweitert. Neu geschaffen wurde der Bereich der

stationsersetzenden (z. B. konservativen) Behandlungen. Hier empfiehlt das

Gutachten, 65 Fallpauschalen (DRGs) in den AOP-Katalog aufzunehmen. Dazu

gehören u. a. strahlentherapeutische DRGs und DRGs im Bereich der

nicht-komplexen konservativen Tumorbehandlungen. Für 108 OPS-Kodes aus dem

bestehenden Katalog wird empfohlen, gezielt eine Herausnahme aus dem

AOP-Katalog zu prüfen.

Die Empfehlungen basieren auf einer Potenzialanalyse von stationsersetzenden

Leistungen der Krankenhäuser, die grundsätzlich in einem ambulanten

Versorgungssetting durchgeführt werden können. Ergänzt werden die Vorschläge

mit einem System fallindividueller Kontextprüfungen. Eine solche Kontextprüfung

soll regelhaft auf Basis routinemäßig erhobener Daten umgesetzt werden und das

Streitpotential in der Abrechnungsprüfung reduzieren. Die vorgeschlagenen

Kontextfaktoren berücksichtigen sowohl patientenbezogene Merkmale, z. B.

Nebendiagnosen, Pflegegrad und Behinderungsgrad, als auch leistungsbezogene

Merkmale, z. B. Beatmung, OP-Komplexität und stationärer Behandlungskontext.

Zum einen schlägt das Gutachten vor, dass die Merkmale eine stationäre

Durchführung von Leistungen rechtfertigen können. Zum anderen können die

Merkmale aus Sicht des Gutachtens teilweise als Grundlage für eine

Schweregraddifferenzierung in der Vergütung herangezogen werden.

Zum Hintergrund

Mit Inkrafttreten des MDK-Reformgesetzes (2020) erhielten der

GKV-Spitzenverband, die DKG und die KBV den Auftrag, den AOP-Katalog

substanziell zu erweitern, sowie eine einheitliche Vergütung für Krankenhäuser

und Vertragsärzte zu vereinbaren. Grundlage der Katalogerweiterung war ein

gemeinsames Gutachten, ausgehend vom aktuellen Stand der medizinischen

Erkenntnisse. Der Auftrag wurde am 9. Dezember 2020 an das IGES Institut

vergeben. In dem nun vorliegenden Gutachten sind ambulant durchführbare

Operationen, stationsersetzende Eingriffe und stationsersetzende Behandlungen

konkret benannt sowie Maßnahmen zur Fall-Differenzierung nach dem Schweregrad

analysiert.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 01.04.2022