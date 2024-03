AOP-Katalog nur erster Schritt zur Ambulantisierung

AOP-Gutachten: Kontextfaktorenmodell ist Grundlage für eine patientenindividuelle Begründung einer dennoch stationären Leistungserbringung (DKG).

Die Nutzung ambulanter Potenziale wird wesentliche Voraussetzung sein, um dauerhaft eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Versorgung in Deutschland gewährleisten zu können. Auch im Koalitionsvertrag wird die Ambulantisierung als ein wichtiger Teil der beabsichtigten Strukturreform adressiert.

Mit der Veröffentlichung des Gutachtens zur Erweiterung des bisherigen AOP-Katalogs wird hier ein wichtiger Schritt unternommen. „Wir begrüßen das Ergebnis des Gutachtens zur Anpassung und Erweiterung des

AOP-Katalogs und unterstützen den Ansatz, dass deutlich über eine reine

Anpassung des Katalogs hinausgegangen wurde. Wir sind überzeugt, dass die

Nutzung der ambulanten Potenziale der Krankenhäuser in Zukunft ein echter

Mehrwert für die Patientenversorgung sein wird“, erklärte Dr. Gerald Gaß,

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Das nun veröffentlichte Gutachten erfüllt den Auftrag, den Stand der

medizinischen Erkenntnisse zu ambulant durchführbaren Operationen,

stationsersetzenden Eingriffen und stationsersetzenden Behandlungen zu

untersuchen. Darüber hinaus sollte das Gutachten ambulant durchführbare

Operationen, stationsersetzende Eingriffe und stationsersetzende Behandlungen

zur Erweiterung des Kataloges nach § 115b SGB V konkret benennen und in

Verbindung damit verschiedene Maßnahmen zur Differenzierung der Fälle nach

Schweregraden analysieren.

Dabei sind sowohl ambulante Operationen und stationsersetzende Eingriffe als

auch stationsersetzende Behandlungen beinhaltet. Wichtig in dem Gutachten ist

die Einführungen so genannter Kontextfaktoren. Dieses Kontextfaktorenmodell ist

die Grundlage für eine patientenindividuelle Begründung einer stationären

Leistungserbringung, auch wenn die Leistung potenziell ambulant erbringbar

wäre. Es soll zudem Grundlage der gesetzlich geforderten

Schweregraddifferenzierung für ein noch zu entwickelndes Vergütungsmodell

sein.

Dieser Bereich des Gutachtens orientiert sich an internationalen Erfahrungen,

die zeigen, dass komplexe ambulante Versorgung am Krankenhaus möglich ist, wenn

die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Es zeigt aber auch, dass die

Krankenhäuser der richtige Ort für diese Behandlungen sind, weil nur dort die

notwendigen Strukturvoraussetzungen existieren.

„Durch den gewählten potenzialorientierten Ansatz bietet das Gutachten über die

Empfehlungen zur Erweiterung des bisherigen AOP-Kataloges hinaus gute Ansätze,

auf deren Basis ein Katalog stationsersetzender Leistungen für einen eigenen

neuen klinisch-ambulanten Bereich definiert werden kann und bei dem die

Krankenhäuser zukünftig nach medizinischen Aspekten selbst entscheiden, ob sie

diese Leistung klinisch-ambulant oder stationär erbringen. Ein solcher

klinisch-ambulanter Leistungsbereich an den Krankenhäusern kann ideal mit den

im Koalitionsvertrag angesprochenen Hybrid-DRG vergütet werden. Damit werden

starke Anreize für eine Ambulantisierung bisher vollstationärer Leistungen

gesetzt und allein medizinische Aspekte bei der patientenindividuellen Wahl des

Behandlungsortes in den Mittelpunkt gestellt“, so Gaß.

Quelle: DKG, 01.04.2022