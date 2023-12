Asklepios zur Entscheidung der Schiedsstelle Brandenburg: Rückwirkende Änderungen am Pflegebudget sind verfassungswidrig (Pressemitteilung).

Die Asklepios Gruppe begrüßt die Entscheidung der Schiedsstelle Brandenburg, die weitere Verzögerung der Pflegebudgets für das Jahr 2020 durch gesetzliche Krankenkassen zu unterbinden. Die Kassen hatten versucht, das laufende Einigungsverfahren durch einen Vertagungsantrag künstlich in die Länge zu ziehen, damit vor Abschluss noch von den Krankenkassen forcierte Änderungen am

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) durchgesetzt werden

können. Ziel der Kassen ist es, die Berechnungsgrundlagen des seit dem 1.

Januar 2020 geltenden Pflegebudgets rückwirkend zu ihren Gunsten zu verändern.

Die Schiedsstelle hat hierzu erklärt, dass die von den Kassen angestrebte

rückwirkende Änderung in den laufenden Verfahren mit den

„verfassungsrechtlichen Anforderungen des Vertrauensschutzes unvereinbar ist.“

Eine rückwirkende Auslegung einer etwaigen Gesetzesänderung ist daher nach

Auffassung der Schiedsstelle verfassungswidrig. Auch den vorgebrachten

Argumenten der Kassen begegnen die Juristen kritisch und stellen fest: „Einem

Gestaltungsmissbrauch sowie Doppelfinanzierungen und ungerechtfertigten

Mehrausgaben zu begegnen, galt auch schon im Rahmen der Anwendung der

bisherigen Rechtsvorschriften.“

­

Kai Hankeln, CEO der Asklepios Gruppe, sagt: „Die Entscheidung der

Schiedsstelle Brandenburg zeigt exemplarisch, dass die Krankenkassen das

Gesundheitsministerium auf Abwege führen. Nicht nur die Vorwürfe sind aus der

Luft gegriffen, das gesamte Vorhaben ist aus juristischer Betrachtung

zwielichtig. Schon heute zeigt sich, dass die beabsichtigten Änderungen – falls

sie in Kraft treten – in wesentlichen Teilen verfassungswidrig sind. Absehbare

Folge werden langjährige Gerichtsverfahren und wirtschaftliche Unsicherheit

sein – und das in einer Zeit, in der viele Kliniken in Folge der

Corona-Pandemie um ihr Überleben kämpfen. Leidtragende dieser eigensinnigen

Strategie der Krankenkassen sind dann einmal mehr die Patientinnen und

Patienten! Die Änderungsanträge zum GVWG, die zu der negativen Rückwirkung

führen, sind von CDU und SPD eingebracht worden und werden am 19. Mai im

Gesundheitsausschuss beraten. Es bleibt zu hoffen, dass diese dort gestoppt

werden, spätestens aber im Bundestag und Bundesrat. Andernfalls wird das

Pflegepersonalstärkungsgesetz ad absurdum geführt und zu einem reinen

Schwächungsgesetz.“

Quelle: Pressemitteilung, 14.05.2021