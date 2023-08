Az. 1 BvR 318/17, 1 BvR 2207/17, 1 BvR 1474/17: Bundesverfassungsgericht und Streit um Aufwandspauschale bei Pruefung Krankenhausabrechnung

Az. 1 BvR 318/17, 1 BvR 2207/17, 1 BvR 1474/17: Bundesverfassungsgericht klärt Streit um Aufwandspauschale bei der Prüfung von Krankenhausabrechnungen - sachlich-rechnerischen Richtigkeitsprüfung sei rechtens (Pressemitteilung).

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nach der es bezogen auf die Rechtslage vor 2016 bei der Prüfung einer Krankenhausabrechnung unter Einbeziehung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), neben der gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen

„Auffälligkeitsprüfung“ noch eine davon unabhängige „Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit“ gab, die zu keinem Anspruch der Krankenhäuser auf Zahlung einer Aufwandspauschale gegen die Krankenkassen führte, überschreitet die Grenzen richterlicher

Rechtsfortbildung nicht. Mit dieser Begründung hat die 1. Kammer des Ersten Senats mit heute veröffentlichtem Beschluss die Verfassungsbeschwerden mehrerer Träger von Krankenhäusern gegen Entscheidungen des Bundessozialgerichts nicht zur

Entscheidung angenommen.

Beschluss vom 26. November 2018

1 BvR 318/17, 1 BvR 2207/17, 1 BvR 1474/17

Sachverhalt:

1. Die Abrechnung von Krankenhausleistungen erfolgt in Deutschland überwiegend

so, dass unterschiedliche Diagnose- und Prozedurenkombinationen in Gruppen

zusammengefasst werden, die einen vergleichbaren ökonomischen und von der

konkreten Verweildauer der Patienten unabhängigen Aufwand der Krankenhäuser

abbilden sollen (sogenanntes DRG-System). Auf Grund der Komplexität dieses

Systems kommt es unstreitig in erheblichem Maße zu Fehlkodierungen der für die

Abrechnung maßgeblichen Diagnosen und Prozeduren. Deshalb ist die Kontrolle von

Abrechnungen für die Krankenkassen von großer Bedeutung, andererseits für die

Krankenhäuser mit erheblichem wirtschaftlichem und organisatorischem Aufwand

verbunden. Das gilt insbesondere für Prüfungen auf der dritten Stufe des vom

Bundessozialgericht entwickelten Prüfsystems der Abrechnung von stationären

Krankenhausleistungen: Danach prüfen die Krankenkassen auf einer ersten Stufe

die von den Krankenhäusern übermittelten Daten. Erschließen sich die

Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung oder die Richtigkeit der Abrechnung der

Krankenkasse aufgrund dieser Angaben, daran anknüpfender Nachfragen oder eines

Kurzberichts über die Behandlung nicht, ist auf der zweiten Stufe ein

Prüfverfahren unter Einschaltung des MDK einzuleiten. Dazu hat die Krankenkasse

dem MDK die zur Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, die ihr vom

Krankenhaus zur Verfügung gestellt worden sind. Ist der Sachverhalt auch auf

dieser Grundlage nicht zu klären, hat das Krankenhaus schließlich auf einer

dritten Stufe dem MDK alle weiteren Angaben zu erteilen und Unterlagen

vorzulegen, die im Einzelfall zur Beantwortung der Prüfanfrage der Krankenkasse

benötigt werden.

Die Pflicht der Krankenkassen zur Einholung einer Stellungnahme des MDK ist in

§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V geregelt. In diesem Rahmen war bis zu einer

Gesetzesänderung zum 1. Januar 2016 die auch den hiesigen Verfahren zugrunde

liegende Frage umstritten, ob alle denkbaren Prüfungen von

Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen unter Einbeziehung des MDK von

§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V erfasst werden und die Krankenkassen daher durchgängig

die daran anknüpfenden Regelungen des § 275 Abs. 1c SGB V zu beachten und

gegebenenfalls die dort vorgesehene Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro nach

dessen Satz 3 zu zahlen haben oder ob es – so die Rechtsprechung des 1. Senats

des Bundessozialgerichts – neben einer dort geregelten „Auffälligkeitsprüfung“

noch eine davon unabhängige und in den maßgeblichen Zeiträumen den Regelungen

des § 275 Abs. 1c SGB V nicht unterworfene und damit keine Aufwandspauschale

auslösende „Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit“ gibt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 fügte der Gesetzgeber als Reaktion auf die

Rechtsprechung des 1. Senats des Bundessozialgerichts § 275 Abs. 1c SGB V einen

Satz 4 an. Danach ist als Prüfung nach Satz 1 jede Prüfung der Abrechnung eines

Krankenhauses anzusehen, mit der die Krankenkasse den MDK beauftragt und die

eine Datenerhebung durch den MDK beim Krankenhaus erfordert.

2. Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen die Rechtsprechung des 1.

Senats des Bundessozialgerichts, wonach eine Aufwandspauschale bei der Prüfung

der sachlich-rechnerischen Richtigkeit einer Krankenhausabrechnung vormals

nicht geltend gemacht werden konnte.

3. Die Beschwerdeführerinnen sind Träger von Krankenhäusern; dabei befinden

sich die Beschwerdeführerinnen zu 2. und zu 3. im Verfahren 1 BvR 318/17 und

die Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 2207/17 vollständig oder mehrheitlich

in kommunaler, die übrigen Beschwerdeführerinnen in privater Hand. Die

Ausgangsverfahren betrafen durchgängig und mit weitgehend vergleichbaren

Sachverhalten die Frage, ob ein Anspruch auf die Aufwandspauschale nach § 275

Abs. 1c Satz 3 SGB V auch nach einer Prüfung der sachlich-rechnerischen

Richtigkeit unter Einbeziehung des MDK besteht. Während die

Beschwerdeführerinnen vor den Instanzgerichten Erfolg hatten, hob das

Bundessozialgericht die instanzgerichtlichen Verurteilungen zur Zahlung der

Pauschale auf und wies die Klagen ab. Mit den Verfassungsbeschwerden rügen die

Beschwerdeführerinnen, die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts überschreite

die Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger Rechtsfortbildung.

Wesentliche Erwägungen der Kammer:

1. Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführerinnen zu 2. und zu 3. im

Verfahren 1 BvR 318/17 und der Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 2207/17

sind unzulässig, weil diese wegen ihrer Zugehörigkeit zur öffentlichen Hand

nicht grundrechtsfähig sind.

2. Hinsichtlich der Rüge, das Bundessozialgericht habe die Grenzen

richterlicher Rechtsfortbildung überschritten, sind die Verfassungsbeschwerden

unbegründet. Selbst wenn man davon ausgeht, es handele sich um richterliche

Rechtsfortbildung, sind deren verfassungsrechtliche Grenzen durch die

angegriffenen Entscheidungen noch nicht überschritten.

a) Einfachrechtlich wäre zwar ein anderes Verständnis der maßgeblichen

Vorschriften vertretbar. Das aber führt nicht zur Verfassungswidrigkeit der

hier angegriffenen Entscheidungen. Dem Wortlaut des § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V

kann nicht entnommen werden, dass die Vorschrift alle denkbaren

Abrechnungsprüfungen der Krankenkassen unter Einbeziehung des MDK erfasst und

den Regelungen des § 275 Abs. 1c SGB V unterwirft.

b) Das Bundessozialgericht kann sich für die Differenzierung zwischen der

sogenannten Auffälligkeitsprüfung und der Prüfung der sachlich-rechnerischen

Richtigkeit auf nachvollziehbare Anknüpfungspunkte stützen.

Die im Wortlaut der Norm ausdrücklich angesprochenen Auffälligkeiten

identifiziert das Bundessozialgericht mit Fragen, die sich mit Blick auf die

Notwendigkeit der stationären Behandlung dem Grunde und dem Umfang nach

ergeben. Bestehen diesbezüglich Zweifel, macht dies vor dem Hintergrund des

Wirtschaftlichkeitsgebots die Prüfung erforderlich, ob die stationäre

Behandlung (in diesem Umfang) als gerechtfertigt angesehen werden kann und es

sich also um die Abrechnung einer als solchen rechtmäßigen Leistung handelt.

Das korrespondiert mit der Prüfung der Leistungserbringung nach § 275 Abs. 1

Nr. 1 Alt. 1 SGB V, sofern entsprechende Fragen erst anlässlich der Abrechnung

auftreten. Dieses Verständnis des Bundessozialgerichts erscheint auf Grund des

Zusammenhangs beider Alternativen des § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V und angesichts

der im einleitenden Satzteil der Vorschrift für beide Fallgruppen einheitlich

aufgeführten Kriterien für die Anforderung einer Stellungnahme des MDK nicht

unvertretbar. Zudem zielen die Prüfungen nach § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V im

Krankenhausbereich auch historisch primär auf die Notwendigkeit einer

stationären Behandlung, wie das Bundessozialgericht in den angegriffenen

Entscheidungen nachvollziehbar herausgearbeitet hat. Die Einfügung der zweiten

Alternative in § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V lässt sich in diesen Kontext plausibel

einordnen.

Mit der Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit nimmt das

Bundessozialgericht einen aus dem Vertragsarztrecht bekannten Begriff auf. Dort

war als ein Unterfall der Wirtschaftlichkeitsprüfung eine

„Auffälligkeitsprüfung“ im Gesetz verankert; der Wirtschaftlichkeitsprüfung

stand eine Abrechnungsprüfung gegenüber, die auf die Kontrolle der

Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnungen und deren

sachlich-rechnerischer Richtigkeit zielte. Hiermit vergleichbar bezieht das

Bundessozialgericht das Prüfregime der sachlich-rechnerischen Richtigkeit auf

die Frage der Fehlerfreiheit der Abrechnung einer als solcher dem Grunde und

dem Umfang nach rechtmäßigen stationären Krankenbehandlung. Damit kann das

Bundessozialgericht auch für den Begriff der sachlich-rechnerischen Richtigkeit

und deren Prüfung auf einen Anknüpfungspunkt im Gesetz verweisen, auch wenn er

sich in einem anderen Kontext findet. Für seine Übertragung auf die Prüfung der

Krankenhausabrechnungen kann sich das Bundessozialgericht nachvollziehbar

darauf berufen, dass § 301 SGB V die Krankenhäuser zur Übermittlung der für die

Prüfung der Kodierung und damit der Höhe des Leistungsbetrags wesentlichen

Daten an die Krankenkassen verpflichtet.

Die Beschwerdeführerinnen stützten ihre Rüge weiter darauf, dass für die

Durchführung sachlich-rechnerischer Prüfungen keine ausreichende

Rechtsgrundlage zur Verfügung stehe. Sie haben sich aber nicht substantiiert

damit auseinandergesetzt, dass sie sich in diesem Fall gegen die Durchführung

einer derartigen Prüfung hätten wehren können, statt sie zu dulden und dann im

Anschluss daran die Aufwandspauschale zu liquidieren.

In der Sache hat die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts durchaus

gewichtige Gründe für sich, auch wenn angesichts der Materialien kaum zu

übersehen ist, dass der Gesetzgeber sich diese im Kontext der Einführung und

Änderung von § 275 Abs. 1c SGB V nicht zu eigen gemacht hat.

Zum allgemeinen Argument zum Recht eines jeden Schuldners, die Berechtigung der

ihm gegenüber erhobenen Forderungen nach Grund und Höhe zu prüfen, treten

spezifische Überlegungen aus dem Verhältnis von Krankenhäusern und

Krankenkassen hinzu: Schon die von den Beschwerdeführerinnen mitgeteilte Höhe

der für die stationäre Krankenhausbehandlung typischerweise anfallenden Kosten

und deren regelmäßige Steigerung lassen es verständlich erscheinen, dass das

Bundessozialgericht eine eingeschränkte Prüftätigkeit der Kassen als

problematisch angesehen hat. Ein nachvollziehbarer Grund für das vom

Bundessozialgericht hervorgehobene legitime Interesse der Krankenkassen, die

sachlich-rechnerische Richtigkeit von Abrechnungen prüfen zu können, ergibt

sich zudem aus den Besonderheiten des Abrechnungssystems: Dabei geht es weniger

um bewusste Falschabrechnungen. Plausibel ist ein Prüfungsbedarf vielmehr wegen

des Charakters des Systems als lernendes System: Wo Fehlsteuerungen und

Fehlerquellen auftreten und Reformbedarf besteht, wird für Krankenkassen erst

erkennbar, wenn sie Abrechnungen ohne Einschränkungen und unter Zuhilfenahme

des medizinischen Sachverstandes des MDK prüfen.

Die hohe Zahl von über 40 % fehlerhafter Abrechnungen verdeutlicht diesen

Prüfungsbedarf, selbst wenn die notwendigen Korrekturen im Ergebnis nicht in

allen Fällen zu einer Reduzierung des Abrechnungsbetrags führen. Die

Komplexität des Finanzierungssystems und die Vielzahl selbständiger

Krankenhäuser als Gläubiger zeigt, dass unzutreffende Abrechnungen kein zu

vernachlässigendes Phänomen darstellen.

Auch die Gesetzgebungsmaterialien stehen der angegriffenen Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts nicht entgegen: Zwar sprechen die Materialien zur

Einführung von § 275 Abs. 1c SGB V durch das Fallpauschalengesetz für einen

weiten Anwendungsbereich der Vorschrift. Eindeutigen Ausdruck in Wortlaut und

Systematik haben die dortigen Erwägungen allerdings nicht gefunden. Die

Rechtsänderung zum 1. Januar 2016 verstärkt zudem entgegen der Auffassung der

Beschwerdeführerinnen diese Indizwirkung nicht: Zwar ist unverkennbar, dass mit

der Anfügung von § 275 Abs. 1c Satz 4 SGB V die streitige Rechtsprechung

korrigiert werden sollte. In der Begründung zum Entwurf des

Krankenhausstrukturgesetzes wird jedoch die vom Bundessozialgericht

vorgenommene Unterscheidung bestätigend aufgenommen und die Pflicht zur Zahlung

einer Aufwandspauschale in Fällen der Prüfung der sachlich-rechnerischen

Richtigkeit als „Neuregelung“ bezeichnet. Mit Blick auf die

verfassungsrechtliche Bedeutung der Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung

sind solche Ausführungen in Gesetzgebungsmaterialien, die eine ständige

Rechtsprechung grundsätzlich akzeptieren, zweifellos von Bedeutung, selbst wenn

sie im Rahmen einer deren Auswirkungen für die Zukunft weitgehend

korrigierenden Gesetzesänderung erfolgen. Geht man vor diesem Hintergrund von

einer vom Gesetzgeber akzeptierten Differenzierungsmöglichkeit zwischen einer

Auffälligkeitsprüfung und einer Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit

aus, ergibt sich insgesamt das Bild eines verfassungsrechtlich akzeptablen

Wechselspiels von Rechtsprechung und Rechtsetzung.

c) Die Annahme des Bundessozialgerichts, die Anfügung von Satz 4 an § 275 Abs.

1c SGB V entfalte erst ab 1. Januar 2016 Wirkung und sei nicht als

zurückwirkende Klarstellung der ohnehin geltenden Rechtslage anzusehen,

verletzt die Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger Rechtsfortbildung nicht.

Zum einen handelt es sich insoweit um die einfachrechtliche Auslegung der

Regelungen über das Inkrafttreten des Krankenhausstrukturgesetzes, die allein

an dem von den Beschwerdeführerinnen nicht hinreichend substantiiert gerügten

Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG zu messen wäre. Zum anderen lässt sich die

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu dieser Frage mit Blick auf den

Wortlaut, die andernfalls entstehende Rückwirkungsproblematik und die

Materialien zum Krankenhausstrukturgesetz rechtfertigen.

Quelle: Pressemitteilung, 08.01.2019