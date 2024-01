Berufsverband Gastroenterologie Deutschland: Arbeitsbelastung senken, Weiterbildung stärken, DRG-System abschaffen (LifePR).

Überlastetes Klinikpersonal, alleingelassene Assistenzärzte, Kliniken in Finanznot – was durch die Corona-Pandemie kurzzeitig aus dem Blickfeld geraten ist, tritt mit der Rückkehr der Krankenhäuser in den Regelbetrieb wieder deutlich zutage: Ärztinnen und Ärzte gehen in ihrem Alltag oft an ihre Belastungsgrenze oder sogar darüber hinaus.

Aktuell etwa holen die Kliniken Operationen und Untersuchungen nach, die sie zu Beginn der Pandemie aus Gründen

des Infektionsschutzes verschoben hatten. Schon vor der Pandemie fühlten sich

nach Zahlen des Marburger Bundes fast 60 Prozent der Ärzteschaft regelhaft

überlastet. Vor allem unter jungen Klinikärzten wächst die Unzufriedenheit mit

ihrem Beruf, betont der Berufsverband Gastroenterologie Deutschland e.V.

(BVGD). Die Experten des Verbandes fordern, die aktuelle Dynamik in der

Gesundheitspolitik zu nutzen, um mit wirksamen Reformen die Arbeitsbedingungen

von Ärzten zu verbessern und eine hochwertige Ausbildung des dringend

benötigten ärztlichen Nachwuchses zu gewährleisten.

Als zu Beginn der Corona-Pandemie nicht unbedingt notwendige Eingriffe aus

Gründen des Infektionsschutzes verschoben wurden, bot dies für Ärzte

verschiedener Fachbereiche einen kurzen Moment des Durchatmens. Mit der

schrittweisen Normalisierung des Klinikbetriebs hat aber auch die

Arbeitsbelastung von Ärzten wieder das hohe Niveau der Zeit vor der Krise

erreicht. Dabei verbringen Ärzte einen großen Teil ihres Arbeitstages gar nicht

mit der Behandlung von Patienten, sondern mit zeitintensiven

Verwaltungsaufgaben und Behandlungsdokumentationen. „Durch bürokratische

Vorgaben und den ökonomischen Druck auf Kliniken ist die lückenlose

Dokumentation von Behandlungsschritten mit Blick auf die finanzielle Vergütung

inzwischen wichtiger, als die eigentlichen Aufgaben eines Arztes: Die

Beschäftigung mit dem Patienten und seiner Therapie“, kritisiert Professor Dr.

med. Joachim Labenz, Vorstandsvorsitzender des BVGD. „In der Corona-Krise

wurden die bürokratischen Fesseln für Ärzte massiv reduziert und unser

Gesundheitssystem hat bestens funktioniert. Es ist bedenklich, dass erst eine

Pandemie kommen muss, um ein krankes System aufzudecken“, so der Direktor der

Klinik für Innere Medizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen.

Neben den bürokratischen Hürden kritisiert Labenz die betriebswirtschaftlichen

Fehlanreize des DRG-Systems. „Nach dem DRG-System muss die stationäre

Behandlung so „optimiert“ werden, dass die Behandlung eines Patienten den

maximalen finanziellen Erlös bringt“, so der Experte. Als Beispiel für den

negativen Einfluss des DRG-Systems auf die Arbeitsdichte und Belastung von

Ärzten nennt Labenz die Darmspiegelung zur Krebsvorsorge: Hier wurde die

Vergütung zum 1. April um 10 Prozent gesenkt und gleichzeitig die vorgesehene

Behandlungsdauer von 30 Minuten auf 18 Minuten herabgesetzt. „Kürzt man die

Behandlungszeit, leidet die Qualität!“, warnt er. Zeit und Geld fehlen auch im

Bereich der Weiterbildung der Assistenzärzte. „Weiterbildung lebt davon, dass

junge Ärzte Befunde oder Therapieoptionen mit erfahrenen Kollegen diskutieren.

Das DRG-System sieht die dafür benötigte Zeit aber nicht vor, sondern

betrachtet die Weiterbildung als Kostenfaktor“, so Labenz. In der Summe sorge

das DRG-System dafür, dass immer mehr Ärzte unzufrieden, frustriert und

schlimmstenfalls Burnout-gefährdet seien. Einer Umfrage unter den

BVGD-Mitgliedern zufolge trifft dies besonders auf junge und Krankenhausärzte

zu.

Daher formuliert der BVGD-Vorsitzende klare Forderungen an die Politik: „Statt

das Gesundheitssystem weiter auf Wettbewerb zu trimmen, muss das Patientenwohl

wieder in den Mittelpunkt rücken. Dafür ist es wichtig, dass sich Ärzte wieder

auf die Patientenversorgung konzentrieren können und sie weniger durch

Verwaltungsaufgaben und aberwitzige Dienstpläne belastet werden“, fordert

Labenz. Außerdem müssen mehr Zeit und Geld in die Weiterbildung des dringend

benötigten ärztlichen Nachwuchses investiert werden. Allgemein seien

grundlegende Reformen eine absolute Notwendigkeit, um eine leistungsfähige

Gesundheitsversorgung zu erhalten. „Wenn wir nichts ändern, fliegt uns das

Gesundheitssystem um die Ohren!“, warnt der BVGD-Vorsitzende.

Berufsverband Gastroenterologie Deutschland e.V

Der Berufsverband Gastroenterologie Deutschland e.V. (BVGD) tritt seit seiner

Gründung im Jahre 2000 für die Belange aller in der Gastroenterologie tätigen

Ärzte und Wissenschaftler ein, insbesondere für die Vertretung ihrer berufs-

und standespolitischen, sowie wirtschaftlichen Belange. Durch die Bündelung der

gastroenterologischen Kräfte soll ein alleiniger und kompetenter

Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, aber auch für politische und staatliche

Organisationen, Nachbardisziplinen auf dem Gebiet der Inneren Medizin, der

Chirurgie, Radiologie, Dermatologie und anderen medizinischen Teilbereichen und

schließlich der Industrie geschaffen werden.

Quelle: LifePR, 28.05.2020