Bundesrat fordert Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems (Bundesrat).

Die Länder streben eine Weiterentwicklung des Vergütungssystems für die Behandlung in Krankenhäusern an. Eine entsprechende Entschließung hat der Bundesrat in seiner Plenarsitzung am 17. Dezember 2021 auf Initiative von Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz gefasst. Gerechte

Refinanzierung der Vorhaltekosten Er fordert die Bundesregierung insbesondere auf, durch Gesetzesinitiativen das geltende System weiter zu entwickeln, um die unterschiedlichen Kostenstrukturen

abzubilden, denen die einzelnen Krankenhäuser z. B. als Grund-, Regel- oder

Maximalversorger unterliegen. Nur so könnten die unterschiedlichen

Vorhaltekosten in den einzelnen Einrichtungen gerecht refinanziert werden.

Hintergrund: DRG-System

Seit 2004 werden akutstationäre somatische Behandlungen im Krankenhaus über

einen bundesweit einheitlichen Fallpauschalenkatalog (Diagnosis-Related-Groups,

kurz DRGs) vergütet. Der DRG-Katalog umfasst aktuell insgesamt 1.292 DRGs.

Gefahr für Grundversorgung

Die Anwendung dieses Fallpauschalensystems, das auf Durchschnittskosten

basiert, führe im Krankenhausbereich jedoch zu einer unzureichenden Abbildung

von Leistungen der Grundversorgung wie der Gynäkologie/Geburtshilfe und der

Pädiatrie, warnt die Länderkammer. Dadurch nähmen diese Leistungsangebote aus

wirtschaftlichen Gründen bei den Leistungserbringern ab; eine gut erreichbare

Versorgung sei deshalb gefährdet.

Anreize zur Leistungsausweitung

Durch Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen müsse der Fehlentwicklung

entgegengewirkt werden, dass durch das weitgehend pauschalierte DRG-System

Anreize zur Leistungsausweitung bestehen. Ziel müsse eine Vergütungsstruktur

sein, die die Leistungserbringer aus diesem Kreislauf löst und eine

einrichtungsorientierte und behandlungsnotwendige Kostenerstattung ermöglicht.

Bessere Betreuung

Die Bundesregierung solle das komplexe DRG-System, welches sowohl auf

Krankenhausseite als auch auf Seiten der GKV erhebliche Bürokratiekosten

verursacht, hin zu einem effektiven Abrechnungssystem entwickeln, das mehr

Ressourcen für die Betreuung von Patientinnen und Patienten schafft.

Vorhaltepauschalen

Der Bundesrat fordert ausdrücklich ein System erlösunabhängiger

Vorhaltepauschalen. Zudem seien die Länder in die anstehenden Beratungen der

geplanten Regierungskommission für eine Weiterentwicklung der

Krankenhausfinanzierung eng einzubinden.

Bundesregierung ist am Zug

Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet. Sie entscheidet, wann

sie sich mit dem Anliegen der Länder befasst. Feste Fristen gibt es hierfür

nicht.

Stand: 17.12.2021

Quelle: Bundesrat, 17.12.2021