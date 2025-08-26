Bundesschlichtungsausschuss: Gehören Hypogykämien zu den zählbaren Komplikationen bei Diabetes gem. DKR 0401?
Antag zur Klarstellung bei der DKR 0401: Hypoglykämie als Komplikation mitzählen oder nicht? (InEK, PDF, 77 kB).
Antragsverfahren - Bundesschlichtungsausschuss - Deutsche Kodierrichtlinien 2025 - Diabetes - Diabetes mellitus - DKR 0401 - DKR 2025 - Hypoglykämie - InEK - K60D - K60E - KDE 578 - Klinikum Dresden - Kodierempfehlung - Kodierung - Komplikationen - Sachsen - SEG-4-Kodierempfehlung - URL