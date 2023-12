Das derzeitige Fallpauschalensystem sei überholt und führe zu ruinösem Wettbewerb (Ärztekammer Westfalen-Lippe).

ÄKWL fordert Konsequenz bei Krankenhausfinanzierung - Kein Weiter so bei den DRG. Gehle: Das derzeitige Fallpauschalensystem ist überholt und führt zu ruinösem Wettbewerb. Nachdem sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im Bund der Aufnahme von Koalitionsgesprächen zugestimmt haben, spricht sich der

Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL), Dr. Hans-Albert Gehle, mit Blick auf die anstehenden

Verhandlungen beim Thema Krankenhausfinanzierung für eine konsequente Reform des

DRG-Systems aus. Hintergrund: Bei den Sondierungsgesprächen haben die beteiligten

Parteien die Weiterentwicklung des Fallpauschalen-Systems zur

Krankenhausfinanzierung in den Bereichen Geburtshilfe, Notfallversorgung sowie

Kinder- und Jugendmedizin vereinbart. „Das kann lediglich ein erster Schritt sein.

Erfreulicherweise haben die potentiellen Koalitionspartner bei den Sondierungen die

Konstruktionsfehler des DRG-Systems erkannt, aber nun muss die kommende

Bundesregierung auch den Weg konsequent weitergehen und dies im Koalitionsvertrag

fixieren.“

Gehle fordert deshalb „die längst überfällige Reform des DRG-Systems in der

Krankenhausvergütung“. Ein „Weiter so“ dürfe es bei der Krankenhausfinanzierung nicht

geben, sagt der ÄKWL-Präsident. „Wir müssen jetzt insgesamt neu denken. Denn die

DRG führen zu einem ruinösen Wettbewerb zwischen den Kliniken. Krankenhäuser

können nur überleben, wenn sie höchst spezialisierte Sonderleistungen erbringen, die

klinische Regelversorgung hingegen wird nicht ausreichend finanziert und die Häuser

können sich von der Grundversorgung allein nicht tragen.“ Ein nachhaltiges

Krankenhausvergütungssystem, das die massiven Fehlsteuerungen des DRG-Systems –

wie hohe Vorhaltekosten, rein ökonomisch begründete Leistungsausweitung,

schwankende oder niedrige Auslastung der Häuser sowie Personalabbau – beseitige,

gehöre zu einer modernen und erfolgreichen Krankenhausplanung. Das derzeitige

Fallpauschalensystem „ist überholt, ruinös und setzt falsche Anreize “. Es genüge nicht

den Ansprüchen an eine adäquate und leistungsgerechte Vergütung von

Krankenhausleistungen, so Gehle abschließend

Quelle: Ärztekammer Westfalen-Lippe, 19.10.2021