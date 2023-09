Datensatzbeschreibung Datenlieferung § 21 KHEntgG f.d. Datenjahr 2018

Datensatzbeschreibung für die Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG für das Datenjahr 2018 zum 31.03.2019 - Endfassung der Vereinbarung (InEK, PDF, 532 kB).

Die Fortschreibung der Anlage zur Vereinbarung nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 KHEntgG wurde am 30.11.2018 konsentiert. Sie ist für die Datenübermittlung zum 31.03.2019 (Datenjahr 2018) zu verwenden. Neben redaktionellen Änderungen wurde in die Datenlieferung die Datei „Pflege“ zur Übermittlung des Pflegepersonals integriert. Für die korrekte Anwendung des Katalogs zur Risikoadjustierung für Pflegeaufwand (Pflegelast-Katalog) wurde die Verweildauer in intensivmedizinischer Behandlung in den Datensatz integriert. Dabei ist in der Datei „Fall“ auf der Fallebene die fallbezogene Intensivverweildauer des Falls und in der Datei „FAB“ die konkreten Zeiträume des Aufenthaltes des Patienten/des Patienten in intensivmedizinischer Behandlung anzugeben. Die Schlüssel und die Datei zur Übermittlung der Kostendaten wurden um die Leistungen der stationsäquivalenten Behandlung erweitert. Die PIA-Leistungsschlüssel wurden aktualisiert.

Die Daten werden aus Datenschutzgründen ausschließlich über das InEK-Datenportal an die Datenstelle übermittelt. Dazu ist eine einmalige Anmeldung im InEK-Datenportal ( https://daten.inek.org/) erforderlich. Details dazu können der Internetseite des InEK im Bereich „InEK Datenportal“ und dem zugehörigen Handbuch im Kapitel 2.4 Registrierung ab Seite 23 entnommen werden.

03.12.2018: § 21-Vereinbarung - Änderungsfassung

03.12.2018: § 21-Vereinbarung – Endfassung

Quelle: InEK, 03.12.2018