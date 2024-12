Der neue Terminologieserver stellt alle Kodiersysteme und Wertelisten bereit

Zentraler Terminologieserver verbessert den Austausch von Gesundheitsdaten (BfArm).

Der zentrale Terminologieserver für das Gesundheitswesen ist gestartet. Er ist ein wesentlicher Baustein für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, insbesondere auch für den Start der elektronischen Patientenakte (ePA), der für Anfang 2025 geplant ist. Der Terminologieserver stellt alle Kodiersysteme und Wertelisten bereit, die für den elektronischen Datenaustausch von medizinischen Inhalten über Sektorengrenzen und verschiedene Softwaresysteme hinweg gebraucht werden: in einem einheitlichen Format, zentral verfügbar. Die neue Plattform wird damit entscheidend dazu beitragen, dass Gesundheitsdaten von unterschiedlichen Empfängerkreisen und Softwaresystemen in Arztpraxis, Klinik, Apotheke, Pflegeheim und weiteren Gesundheitsdienstleistern in gleicher Weise genutzt und verstanden werden können. Der zentrale Terminologieserver ist in Zusammenarbeit des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit der Gesellschaft für Telematik (gematik GmbH) entstanden.

Wie erfolgreich die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranschreiten wird, hängt maßgeblich davon ab, wie gut sich unterschiedliche elektronische Datenquellen, Softwaresysteme, Geräte oder auch Anwendungen miteinander austauschen können. Das Schlüsselwort ist hier Interoperabilität. Kodiersysteme und für bestimmte Anwendungszwecke bereitgestellte Wertelisten tragen dazu bei, dass Informationen beispielsweise in Kliniken, Apotheken oder Arztpraxen einheitlich dokumentiert und unmissverständlich interpretiert werden können. Dabei sind strukturierte Daten nicht nur die Grundlage für den unmissverständlichen Datenaustausch, sondern auch für die Suchbarkeit und Auswertung sowie die technische Anbindung von Mehrwerten wie automatische Erinnerungsfunktionen.

[...]

Der Terminologieserver ist abrufbar unter https://terminologien.bfarm.de.

Quelle: BfArm, 05.12.2024