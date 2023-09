Deutscher Pflegerat begruesst Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System Pflegepersonal-Staerkungsgesetz DPR

Streichung des Pflegekomplexmaßnahmen-Scores PKMS sinnvoll - Pflegepersonal-Stärkungsgesetz: Deutscher Pflegerat begrüßt Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System (Pressemitteilung).

Entwicklung/Etablierung eines Personalbemessungsinstruments muss damit verbunden sein

Für den Deutschen Pflegerat e. V. (DPR) als Bundesarbeitsgemeinschaft des

Pflege- und Hebammenwesens ist die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus

dem DRG-System und die zukünftige Finanzierung der Pflege über ein

krankenhausindividuelles Pflegebudget der richtige Weg, um dem weiteren

Stellenabbau entgegenzuwirken.

Verbunden werden müsse dies allerdings zwingend mit der Entwicklung eines

Pflegepersonalbemessungsinstruments. Der DPR hat in einer interdisziplinären

Arbeitsgruppe hierzu in einem ersten Schritt konzeptionelle Vorarbeiten

geleistet, um ein entsprechendes Bemessungsinstrument zur Bestimmung des

Pflegepersonalbedarfs zu entwickeln. Dieses soll pflegebedarfsbezogen die

Funktion der PPR weiterentwickeln („PPR 2.0").

Der vom Gesetzgeber formulierte Auftrag, die Prozedurenschlüssel zu benennen,

die nach Einführung des Pflegebudgets nicht mehr benötigt werden, muss

konsequent umgesetzt werden. Das erklärte Ziel, Dokumentationsaufwand zu

reduzieren und somit Pflegekräfte zu entlasten, ist u. a. über die Streichung

der Pflegekomplexmaßnahmen-Scores (PKMS) zu erreichen.

Der PKMS war und ist mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden und

stellt keinen Qualitätsindikator dar. Die Herausnahme des PKMS aus den

Prozedurenschlüsseln würde den Kolleginnen und Kollegen in der direkten Pflege

und den Patientinnen und Patienten zugutekommen, da mehr Zeit für die Pflege am

Bett zur Verfügung steht und die wertvolle Arbeitszeit der Pflegekräfte nicht

patientenfern in einem „bürokratischen Überbau" vergeudet wird.

Ansprechpartner:

Franz Wagner

Präsident des Deutschen Pflegerats

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)

Bundesarbeitsgemeinschaft Pflege- und Hebammenwesen

Alt-Moabit 91, 10559 Berlin

Telefon: (0 30) 398 77 303

Telefax: (0 30) 398 77 304

E-Mail: presse@deutscher-pflegerat.de

Internet: www.deutscher-pflegerat.de

Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR):

Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der

Pflegeorganisationen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu

koordinieren. Darüber hinaus fördert der Zusammenschluss aus 16 Verbänden die

berufliche Selbstverwaltung. Als Bundesarbeitsgemeinschaft des Pflege- und

Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vertritt

der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten der

Pflege. Über die berufliche Interessensvertretung hinaus ist der Einsatz für

eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes

Anliegen des Deutschen Pflegerats.

Präsident des Deutschen Pflegerats ist Franz Wagner. Vize-Präsidentinnen sind

Irene Maier und Christine Vogler.

Mitgliedsverbände:

Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen

e.V. (ADS); AnbieterVerband qualitätsorientierter

Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG); Bundesverband Lehrende Gesundheits-

und Sozialberufe e.V. (BLGS); Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG); Bundesverband

Pflegemanagement e.V.; Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV); Berufsverband

Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD); Bundesfachvereinigung Leitender

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK); Deutscher Berufsverband für

Pflegeberufe e.V. (DBfK); Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und

Funktionsdienste e.V. (DGF); Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV); Katholischer

Pflegeverband e.V.; Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz

e.V. (VdS); Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP); Vereinigung der

Hygienefachkräfte der Bundesrepublik Deutschland e.V. (VHD) und Verband der

Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätsklinika e.V.

Deutschland (VPU).

Falls Sie keine Pressemeldungen des Deutschen Pflegerats e. V. (DPR) mehr

beziehen wollen, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an

presse@deutscher-pflegerat.de (Betreff Austragung Presseverteiler). Die

Datenschutzerklärung des Deutschen Pflegerats finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung, 07.12.2018