DGfM macht auf uneindeutige Formulierung in der eVV aufmerkasm

Schreiben der DGfM an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und den GKV-Spitzenverband vom 24.06.2022 zur elektronische-Vorgangsübermittlungs-Vereinbarung (eVV) vom 09.03.2022 (DGfM).

[...]

in Bezug auf die

1. Änderungsvereinbarung zu der Vereinbarung gemäß § 17c Absatz 2 Satz 2 Nummer

2 KHG über bundeseinheitliche Regelungen zur elektronischen Übermittlung von

Unterlagen der gesamten zwischen Krankenhäusern und Medizinischen Diensten im

Rahmen der Krankenhausabrechnungsprüfung ablaufenden Vorgänge

(elektronische-Vorgangsübermittlungs-Vereinbarung -eVV) vom 09.03.2022

und im Namen der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling e.V. möchten wir

Sie hiermit auf eine controlling-spezifische Problematik aufmerksam machen.

Diese betrifft eine Formulierung im ersten Satz des § 4 Abs. 5 der eVV, die in

unserer Wahrnehmung weitreichende und schwer zu überblickende Folgen für

Krankenhäuser und Medizinische Dienste in Deutschland haben könnte.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Bedenken näher vor. Die Deutsche

Gesellschaft für Medizincontrolling e.V. ist überzeugt, dass sich hier eine für

alle Beteiligten vorteilhafte Anpassung erreichen ließe.

Konkret wurde im Änderungsprozess der eVV die Formulierung „können“ im ersten

Satz des § 4 Abs. 5 in „haben zu“ umgewandelt. Der Wortlaut führt zu

erheblicher Verunsicherung, da dieser je nach Lesart zu juristisch vollkommen

unterschiedlichen Bewertungen führt. Konkret würde die neue Fassung eine

vollumfängliche Inkraftsetzung der eVV bereits zum 1. Juli 2022 bedeuten. Damit

würde auch die Dokumentenklassifikation bereits zu ebendiesem Stichtag

verpflichtend und nicht, wie im letzten Satz des § 4 Abs. 5 dargestellt, erst

zum 1. Januar 2024 – mit weitreichenden Folgen für Verantwortliche. Es besteht

in der Folge Unklarheit über die Interpretation der Formulierung. Hintergrund:

Die DGfM begrüßt die Innovationsgeschwindigkeit mit der die Digitalisierung im

Gesundheitswesen vorangetrieben wird. Das Leistungserbringerportal stellt eine

ausbaufähige Plattform für die Kommunikation zwischen Leistungserbringern und

dem MD dar. Durch die jüngste Änderung des § 4 Abs. 5 im Rahmen der

Fortschreibung der eVV scheint eine Beschleunigung und damit Verschärfung der

Situation für die Leistungserbringer eingeführt worden zu sein. Die in der

Vorgängerregelung formulierte „kann“-Regelung zur Verwendung der KDL ist in

einer so zu verstehenden „muss“ bzw. „haben zu“-Regelung mit einer sehr kurzen

Vorlaufzeit zum 1. Juli 2022 gewichen.

[...]

Quelle: DGfM, 27.06.2022