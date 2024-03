DGP-Forderung: Qualifizierte Seelsorge als festen Bestandteil des Palliativteams in die OPS-Codes 8-982 und 8-98e einbinden

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) fordert nach befremdlichem Schlichtungsspruch: Qualifizierte Seelsorge ist als fester Bestandteil des Palliativteams in die OPS-Codes 8-982 und 8-98e einzubinden (Stellungnahme, PDF, 188 kB).

DGP fordert nach befremdlichem Schlichtungsspruch: Qualifizierte Seelsorge ist als fester Bestandteil des Palliativteams in die OPS-Codes 8-982 und 8-98e einzubinden. Mit Befremden hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) den Schlichtungsspruch im Schlichtungsverfahren nach §19 KHG vom

28.10.2020 zur Berücksichtigungsfähigkeit der von einem Seelsorger / einer Seelsorgerin erbrachten Leistungen im Rahmen der OPS-Codes 8-982 „Palliativmedizinische Komplexbehandlung“ und 8-98e „Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ bei der Ermittlung der pro Patient*in

erbrachten Leistungen/Therapiezeit zur Kenntnis genommen.

Der Schlichtungsspruch steht im Gegensatz zur derzeit geltenden Rechtsprechung zu dieser

Fragestellung, wie sie in den Urteilen der Sozialgerichte Karlsruhe und Gelsenkirchen festgestellt

wurde. (SG Karlsruhe, 28.02.2019- S 9 KR 1621/17; SG Gelsenkirchen, 07.08. – S 46 KR 70/17).

Die Fachkompetenz der zuständigen Fachgesellschaft wurde im Schlichtungsverfahren nicht

hinzugezogen, wenngleich die Beteiligten der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Position der

DGP vertreten haben und sich ausdrücklich für eine Anerkennung der Seelsorge ausgesprochen

haben. Dennoch wurden die den Beteiligten des Verfahrens bekannten Stellungnahmen der

Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (Stellungnahme Seelsorge in der Palliativmedizinischen

Komplexbehandlung, 09.05.2012; Stellungnahme SG-Urteil Karlsruhe, 15.07.2019) aus Sicht der

DGP im Schlichtungsergebnis bezüglich der Fragestellung nicht ausreichend berücksichtigt.

In der Begründung des Schlichtungsspruchs wird dabei nicht die Bedeutung der Seelsorge in der

Palliativversorgung angezweifelt, sondern ausschließlich auf den Ausschluss einer Finanzierbarkeit

seelsorgerischer Leistungen durch die Krankenkassen fokussiert. Die Kernaussagen darin beziehen

sich darauf, dass Seelsorge über die Gemeinkosten eines Krankenhauses oder andere Kostenträger

(Kirchen) finanziert sei. Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass Seelsorge nicht dem im OPS

geforderten „Behandlungsteam“ zuzurechnen ist (da Seelsorge nicht im klassischen Sinne

„behandelt“) und darüber hinaus keinen der geforderten „Therapiebereiche“ darstellt, da

Seelsorge keinen therapeutischen Ansatz verfolgt.

Eine solche Argumentation würde aber auch die Sozialarbeit betreffen, deren Anerkennung im

Gegensatz zur Seelsorge zurecht nie in Frage gestellt wurde.

Nach Auffassung der DGP geht es bei der Anerkennung vom Mindestmerkmalen eines OPS-Codes

genau nicht darum, bestimmte Berufsgruppen zu finanzieren, sondern um die Operationalisierung

und Abbildung eines Mehraufwandes, der zu Kosten führt, die durch die Kostenträger refinanziert

werden müssen. Im Falle der Seelsorge ergibt sich dieser Mehraufwand auch aus der Einbindung

ins Palliativteam, in dem die seelsorgerische Perspektive und die gewonnenen Erkenntnisse der

Seelsorge (durch Gespräche mit Patient*innen, Zugehörigen und Teammitgliedern) in die

Behandlungs- und Versorgungsplanung einfließen können.

Auch das vom GKV-SV vorgebrachte Argument, dass Seelsorge weder therapeutisch tätig ist noch

einem Behandlungsauftrag folgt, kann für der Bereich der Palliativversorgung aus folgenden Gründen nicht zum Tragen kommen:

1. Es ist unstrittig und in allen relevanten Definitionen und Leitlinien explizit formuliert, dass

die Palliativversorgung sich neben körperlichen, psychischen und sozialen Aspekten auch

der spirituellen Dimension von Patient*innen und ihren Zugehörigen widmet. Spirituelle

Anliegen werden aber niemals im klassischen Sinne „behandelt“ oder „therapiert“. Somit

kann sich eine ganzheitliche Palliativversorgung nicht ausschließlich auf reine Therapie-

und Behandlungskonzepte reduzieren, sondern muss die Betroffenen in allen Dimensionen

wahrnehmen und neben Behandlung und Therapie auch eine ressourcenorientierte

Unterstützung, Begleitung und Beistand anbieten können.

2. Qualifizierte Seelsorger*innen entfalten ihre Wirkung für Betroffene gerade dadurch, dass

sie nicht ein bestimmtes Therapieziel verfolgen oder einem Interventionsbestreben folgen,

sondern durch Beistand und die absichtslose Begegnung, die Räume dafür eröffnen,

Themen, Sorgen und Nöte zu benennen, die im klassischen Behandlungskontext eines

Krankenhauses ansonsten wenig bis keinen Raum finden.

3. In einer Palliativsituation sind existenzielle Fragen zum Leben, Sterben und dem Danach

fast immer von zentraler Bedeutung. Qualifizierte Seelsorger*innen können diesen Fragen

in besonderer Form Ausdruck und Geltung verschaffen und dadurch zu einer Entlastung

und einem Verständnis beitragen, welches auch den Behandlungsverlauf positiv

beeinflussen kann.

Die DGP erwartet eine uneingeschränkte Umsetzung des § 27 SGB V, wonach zur

Krankenbehandlung auch die palliative Versorgung der Versicherten gehört. Der ganzheitliche

Ansatz der Palliativmedizin muss dabei umfassende Berücksichtigung finden.

Die DGP wird bis zum 28.02.2021 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

(welches die Aufgaben des DIMDI übernommen hat) eine Präzisierung der betreffenden OPS-Codes

beantragen, die unter den aufgezählten Therapiebereichen (von denen mind. 6 Std pro

Woche erbracht werden müssen) eine explizite Nennung einer qualifizierten Seelsorge als

Bestandteil des Palliativteams beinhaltet.

Welche Konsequenzen für die stationäre Palliativmedizin ergeben sich aus dem

Schlichtungsspruch?

Es muss davon ausgegangen werden, dass es bei Prüfungen durch den medizinischen Dienst zu

Ablehnungen der betreffenden Zusatzentgelte (ZE 60 und ZE 145) kommt, wenn im Rahmen der

geforderten 6 Stunden aus den in den Mindestmerkmalen genannten Therapiebereichen diese

Stundenanzahl nur durch die Hinzuziehung der Seelsorge zustande kommt.

Im Falle solcher Ablehnungen hält die DGP es dennoch für sinnvoll, dagegen Einspruch einzulegen,

da über diesen Weg die Möglichkeit besteht, zu einer höchstrichterlichen Entscheidung zu

kommen, die den ansonsten gültigen Schlichtungsspruch außer Kraft setzen könnte.

Sofern die Eingabe der DGP an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine

Änderung der OPS-Codes zum Ergebnis hat, würde diese frühestens ab 2022 eine Gültigkeit haben.

Die DGP betont aber ausdrücklich, dass unabhängig aller Finanzierungsregelungen für Palliativstationen

die Seelsorge als fester Bestandteil zum Angebot der Palliativversorgung gehört und eine

Einbindung von Seelsorger*innen in Palliativteams unerlässlich ist.

Quelle: Stellungnahme, 17.02.2021