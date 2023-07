Verordnung zu den Entgeltkatalogen für DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2022 (Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit) - Stellungnahme (Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI)).

In Deutschland sind Thrombozytenkonzentrate sowohl als Apherese-Thrombozytenkonzentrate (ATK) als auch als Pool-Thrombozytenkonzentrate (PTK) aus mehreren Vollblutspenden verfügbar. Die in der Hämotherapie-Richtlinie der Bundesärztekammer und des Paul-Ehrlich-Instituts festgelegten Qualitätsanforderungen

sind für beide Produkttypen identisch: Mindestgehalt von 2 x 1011 Thrombozyten pro Präparat, weniger als 3 x 109 Erythrozyten und weniger als 1 x 106

Leukozyten pro Präparat. Der tatsächliche Gehalt an Thrombozyten liegt im Mittelwert bei beiden

Präparatetypen bei ca. 3 x 1011 Thrombozyten pro Präparat. Die beiden Präparatetypen sind somit

bezogen auf den Wirkstoff „Thrombozyten“ sowie die weiteren zellulären Komponenten äquivalent.

Die Versorgung von Patienten kann mit Pool-Thrombozytenkonzentraten erfolgen, die aus

Vollblutentnahmen von mindestens vier Spendern hergestellt werden (ZE147 und ZE148), oder

mit Apherese-Thrombozytenkonzentraten (ZE108, ZE164 und ZE165), welche durch Zytapherese

von einem Spender hergestellt werden. In Deutschland wurden jährlich zuletzt ca. 480.000

Thrombozytenkonzentrate angewendet, die sich zu 44% auf Pool-Thrombozytenkonzentrate und

zu 56% auf Apherese-Thrombozytenkonzentrate verteilen (Quelle: Bericht zur Meldung nach §21

TFG, Paul-Ehrlich-Institut; www.pei.de).

Der Arbeitskreis Blut hat sich intensiv mit der Bewertung von Apherese-Thrombozytenkonzentraten

und Pool-Thrombozytenkonzentraten befasst. Die Versorgungssicherheit und der Leitliniengerechte Einsatz dieser Blutprodukte schließt auch Vergütungsaspekte ein. Der Arbeitskreis Blut

hat 2015 eine umfassenden Stellungnahme und eine dazugehörige wissenschaftliche Erläuterung

veröffentlicht (Bundesgesundheitsblatt 2015, 58:1126-1128 sowie Bundesgesundheitsblatt 2015,

1129-1150; auch auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts (Geschäftsstelle Arbeitskreis

Blut) verfügbar (www.rki.de)).

Der Arbeitskreis Blut kommt zum Ergebnis, dass mit Blick auf die Versorgungssituation eine

sachgerechte Abbildung der Zusatzentgelte beider Präparate erforderlich ist, um negative

Auswirkungen zu vermeiden. Die oben gelisteten Vorschläge sollen im Sinne der Empfehlungen

des Arbeitskreises Blut eine sachgerechte Abbildung zur Vermeidung von Fehlanreizen darstellen.

Pool-Thrombozytenkonzentrate und Apherese-Thrombozytenkonzentrate werden zurzeit durch

fünf unterschiedliche Zusatzentgelte (ZE) vergütet (ZE108, ZE146, ZE147, ZE164 und ZE165).

Dabei unterscheidet sich neben der durchschnittlichen Vergütung pro Präparat (PTK < ATK) auch

der Schwellenwert an transfundierten Präparaten, ab welchem ein Zusatzentgelt ausgelöst wird

[...]

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI), 04.11.2021